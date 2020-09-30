Администрация президента Токаева: исторический очерк, - Д.Ашимбаев

13:43 01.10.2020 Администрация президента Токаева: исторический очерк

Д.Ашимбаев: Правлению второго президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева недавно исполнилось полтора года и за это время произошло уже немало событий, особенно в кадровом плане

30.09.2020 / политика и общество



Данияр Ашимбаев, TURAN PRESS, 29 сентября



Правлению второго президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева недавно исполнилось полтора года и за это время произошло уже немало событий, особенно в кадровом плане. Учитывая то, что многие коллеги уже запутались с именах и датах, по их просьбе напоминаю хронику событий.



Предыстория

30 января 2019 года Нурсултан Назарбаев провел расширенное заседание правительства. Президент обрушился на кабинет Сагинтаева: "Вы просто трусы, а не правительство и не министры. Руки, колени дрожат, чтобы принимать решение. Для чего тогда работаете?.. Все что-то делаем, рукой машем, а конкретной работы нет".

12 февраля помощник президента – секретарь Совета безопасности Габит Байжанов был переведен директором Службы внешней разведки вместо Исатая Сартаева, ставшего замом. На место Байжанова был назначен глава МВД Калмуханбет Касымов, на место Касымова - замминистра Ерлан Тургумбаев.

В тот же день был подписан указ "О некоторых вопросах Совета безопасности Республики Казахстан", в котором было указано, что Совет безопасности "является конституционным органом, образуемым президентом Республики Казахстан и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене. Совет Безопасности возглавляет первый президент Республики Казахстан – Елбасы, которому в силу его исторической миссии как основателю Независимого Казахстана пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя". Отдел правоохранительной системы АП был переведен в ведение СБ (пост заведующего вакантный после перевода Алексея Калайчиди в МВД).

15 февраля Конституционный совет, рассмотрев обращение Назарбаева, постановил, что перечень оснований досрочного прекращения полномочий президента, установленный п. 3 ст. 42 конституции, не является исчерпывающим. Из конституционного статуса президента вытекает его право на прекращение полномочий согласно собственному волеизъявлению, которое является самостоятельным основанием досрочного прекращения полномочий главы государства.

21 февраля Назарбаев выступил с заявлением: "Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не произошли. Рост ВВП в основном обеспечивается за счет сырьевых ресурсов. Правительству совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретные результаты по многим важным направлениям отсутствуют. Создается недостаточное количество продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не превратился в драйвер роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров. Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основными приоритетами работы каждого члена правительства и акима.. Системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Растет доля расходов на продукты питания в бюджете семей. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью. Все это усугубляется неумением членов правительства, министров, акимов, работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику. В этих условиях я, как президент и гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку. Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги, направленные на повышение уровня жизни, стимулирование экономики, реализацию стратегических задач".

В тот же день правительство было отправлено в отставку. И.о. премьера стал первый вице-премьер Аскар Мамин. Отставленный Сагинтаев заявил: "Елбасы - отец-основатель нашего государства всегда принимает решения исходя из интересов государства и народа, ставя во главу угла благополучие всех граждан страны".

25 февраля новое правительство было сформировано. Премьером стал Аскар Мамин, первым вице-премьером - министром финансов - Алихан Смаилов (ранее - министр финансов), вице-премьерами - Женис Касымбек (экс-министр индустрии и инфраструктурного развития) и Гульшара Абдыкаликова (госсекретарь), министром сельского хозяйства - Сапархан Омаров (депутат Мажилиса), министром образования и науки - Куляш Шамшидинова (председатель правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"), министром индустрии и инфраструктурного развития - Роман Скляр (вице-министр), министром труда и социальной защиты населения - Бердибек Сапарбаев (аким Актюбинской области), министром национальной экономики - Руслан Даленов (первый вице-министр). Министром иностранных дел остался Бейбут Атамкулов, министром обороны - Нурлан Ермекбаев, министром внутренних дел - Ерлан Тургумбаев, министром юстиции - Марат Бекетаев, министром здравоохранения - Елжан Биртанов, министром энергетики - Канат Бозумбаев.Министерство общественного развития было преобразовано в Министерство информации и общественного развития, Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности - в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. Министерство информации и коммуникаций было упразднено. Даурен Абаев был назначен министром информации и общественного развития, Аскар Жумагалиев – министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.Экс-вице-премьер Ерболат Досаев был назначен председателем Нацбанка вместо Данияра Акишева.

26 февраля экс-вице-премьер Умирзак Шукеев стал акимом Туркестанской области вместо Жансейта Туймебаева, а заместитель руководителя Администрации президента Ондасын Уразалин - акимом Актюбинской области.

27 февраля прошел XVIII съезд партии "Hуp Отан". Многие ждали объявления досрочных выборов, но Нурсултан Назарбаев сделал упор на социальную тематику: "Наш главный приоритет – это обеспечение достойного уровня жизни граждан и развитие Казахстана как социально-ориентированного государства. Даже в самые сложные периоды мы выполняли свои социальные обязательства. Уровень социальных расходов в стране всегда был высокий, и в дальнейшем он будет последовательно расти". В бюро политсовета партии были избраны Маулен Ашимбаев, Бауыржан Байбек, Наталья Годунова, Асет Исекешев, Аскар Мамин, Дарига Назарбаева, Нурлан Нигматулин, Александр Павлов, Бахыт Султанов, Марат Тажин и Касым-Жомарт Токаев.

28 февраля Данияр Акишев был назначен советником президента, а Жансейт Туймебаев - заместителем председателя АНК - зав. секретариатом АНК АП вместо Леонида Прокопенко, переведенного в замы.

1 марта экс-премьер Бакытжан Сагинтаев был назначен государственным секретарем, а экс-министр общественного развития Дархан Калетаев - руководителем Канцелярии премьер-министра (зав. секретариатом Сагинтаева стал председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Алмас Батанов).

2 марта экс-министр национальной экономики Тимур Сулейменов был назначен заместителем председателя Национального банка вместо Алпысбая Ахметова.

12 марта экс-министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова назначена первым вице-министром национальной экономики.

18 марта Нурсултан Назарбаев назначил генеральным прокурором прежнего первого зама Гизата Нурдаулетова, отправив в отставку Кайрата Кожамжарова. В тот же день звание генерал-майора было присвоено Нурлану Ермекбаеву и председателю КНБ Кариму Масимову. Указ о присвоении званий, как правило, выходил к 7 мая, но президент решил лично вручить погоны старым соратникам. Была создана Высшая аттестационная комиссия при президенте по проведению внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел во главе с руководителем АП Асетом Исекешевым.

19 марта аким Акмолинской области Малик Мурзалин был назначен заместителем руководителя АП (по региональной политике), а аким Кокшетау Ермек Маржикпаев - акимом Акмолинской области, Кайрат Кожамжаров - депутатом Сената, Ерлан Баттаков - и.о. управляющего делами президента вместо Абая Бисембаева, зав. общим отделом АП Бакытжан Темирболат - и.о. начальника канцелярии президента вместо Махмуда Касымбекова, Амерхан Рахимжанов, прежний зам, - директором ГУ "Библиотека первого президента – Елбасы". Была образована Канцелярия первого президента – Елбасы, в ведение которой перешла Библиотека, а в Управлении делами президента создан отдел по обеспечению деятельности первого президента.

Вечером Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана: "Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан… Как вам известно, нашими законами я наделен статусом первого президента – Елбасы (Лидер нации). Остаюсь председателем Совета безопасности, который наделен серьезными полномочиями. Остаюсь председателем партии "Нұр Отан", членом Конституционного совета.

То есть остаюсь с вами. Заботы страны и народа остаются моими заботами. Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования. Вопрос преемственности власти в Казахстане решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового президента. Председателем Сената Парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелулы Токаев. Вы его хорошо знаете… Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном".

Затем Назарбаев подписал указ, в котором говорилось: "прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение полномочий президента".

Решением Назарбаева, уже как первого президента, Махмуд Касымбеков был назначен руководителем Канцелярии первого президента, а Абай Бисембаев - помощником первого президента – первым зам. управляющего делами президента.



(Продолжение следует)



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Часть 2. Транзит



20 марта ЦИК своим постановлением передала полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и последний принес присягу как глава государства. В своем выступлении новый президент отметил: "Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить его имя и называться Нур-Султан… Далее. Воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстан в столице нашего государства. Назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева. Думаю все согласятся, что Елбасы достоин награждения высшими званиями нашего государства – Халық қаһарманы и Еңбек Ері. Следует также предоставить Елбасы статус почетного сенатора. Все портреты и фотографии с изображением первого президента, Елбасы останутся в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов госслужащих, зданий учебных заведений. Вся жизнедеятельность Елбасы будет обеспечиваться в соответствии с законом о первом президенте – Лидере Нации и другими законодательными актами. За Елбасы сохраняется вся служебная инфраструктура. При этом нужно исходить из того, что согласно принятым Парламентом законам Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы (Отцом народа). Он также является председателем Совета безопасности, председателем партии Nur Otan, председателем Ассамблеи народа, членом Конституционного совета. Авторитетное мнение Елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера".

Указом №1 Токаев присвоил Назарбаеву звание "Халық қаһарманы". Указом №2 помощник президента (по международным делам) Нурлан Онжанов был назначен начальником канцелярии президента, указом №3 Ерлан Баттаков стал управляющим делами президента. По представлению Токаева председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева была избрана председателем Сената. Кстати, депутатское место, освобожденное Токаевым, осталось вакантным.

Конституционный совет, рассмотрев запрос Токаева о конституционности проекта закона о внесении изменений в конституцию (касательно переименования столицы), признал его соответствующим конституции.

22 марта зампред Нацбанка Тимур Сулейменов стал помощником президента (по экономике) вместо Ерулана Жамаубаева, Последний стал ответственным секретарем Министерства финансов вместо Бауржана Тортаева. Руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области Берик Курмангали был назначен пресс-секретарем президента вместо Айдоса Укибая.

23 марта Токаев своим указом переименовал Астану в город Нур-Султан.

24 марта Асет Исекешев был освобожден от должности руководителя Администрации президента. На это место был назначен госсекретарь Бакытжан Сагинтаев, а госсекретарем - первый зам. руководителя АП Марат Тажин (зав. секретариатом Сагинтаева был назначен Алмас Батанов, а зав. секретариатом Тажина - зам. зав. отделом внутренней политики АП Жанна Курмангалиева; эти подразделения имеют права отделов АП, но их руководители назначаются не президентом, а руководителем АП). Помощником президента (по международным делам) стал посол в Финляндии Мурат Нуртлеуов.

25 марта руководитель Канцелярии премьер-министра Дархан Калетаев был назначен первым заместителем руководителя Администрации президента, на его место пришел замминистра иностранных дел Галымжан Койшыбаев. В тот же день Асет Исекешев был назначен исполнительным директором Фонда первого президента - Елбасы.

28 марта прокурор СКО Берик Асылов был назначен первым заместителем генерального прокурора, первый вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова - зампредом Нацбанка вместо Жаната Курманова, экс-руководитель КПМ Нурлан Алдабергенов - ответственным секретарем Министерства национальной экономики вместо Армана Джумабекова. Заведующий Центром внешней политики АП Адиль Турсунов был переведен советником первого президента – зав. отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии первого президента.

29 марта на место Турсунова в АП был назначен зампред Комитета международной информации МИД Сатыбалды Буршаков.

1 апреля генеральный директор Ассоциации KAZENERGY Асет Магауов стал вице-министром энергетики вместо Болата Акчулакова, Жанат Курманов - председателем правления АО "ЕНПФ" вместо Нурбуби Наурызбаевой.

4 апреля председатель Комитета казначейства Министерства финансов Ербол Карашукеев был назначен председателем правления АО "Холдинг "КазАгро".

5 апреля Марат Тажин стал председателем, Дархан Калетаев и Галымжан Койшыбаев - зампредами Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте. Главнокомандующий Сухопутными войсками Мурат Бектанов был назначен первым замминистра обороны – начальником Генштаба вместо Мурата Майкеева, зав. отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Бакыт Курманбаев - замминистра обороны вместо Талгата Жанжуменова, зав. Центром анализа и прогнозирования АП Ержан Бабакумаров - советником президента (с сохранением прежней должности), председатель правления АО "РТРК "Казахстан" Ерлан Карин - советником президента, заместитель акима Жамбылской области Талгат Момышев - ответственным секретарем Министерства энергетики вместо Канатбека Сафинова.

6 апреля начальник ДВД Астаны Марат Кожаев стал первым замминистра внутренних дел вместо Жаната Сулейменова, начальник ДВД Актюбинской области Махамбет Абисатов - замминистра внутренних дел.

8 апреля Токаев принял Даригу Назарбаеву, Аскара Мамина, Кайрата Мами и Владимира Божко. Зам. пресс-секретаря президента Бауыржан Омаров был назначен советником президента.

9 апреля Токаев выступил с обращением к народу: "В соответствии с Конституцией страны, я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года. Я советовался с Елбасы – Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Консультировался со спикерами обеих палат Парламента, премьер-министром страны. Согласовал свое решение с Конституционным советом. Встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных выборах важное и необходимое".

В тот же день советник президента Данияр Акишев был переведен помощником первого президента.

10 апреля зав. отделом обороны и правопорядка КПМ Мурат Баймукашев назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Нурсултан Назарбаев провел заседание СБ.

13 апреля Фатима Жакыпова была освобождена от должности ректора Академии государственного управления при президенте в связи с назначением вице-министром образования и науки. В указ "О статусе и полномочиях государственного секретаря" были внесены изменения. Если раньше указывалось, что он "координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарного развития, семейно-демографической политики, культуры, физической культуры и спорта", то теперь - "координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта". Кроме того, было указано, что госсекретарь курирует деятельность КИСИ, координирует работу других государственных аналитических структур в сфере общественного развития, а также Комиссии по правам человека при президенте и АНК.

17 апреля отдел правоохранительной системы Совета безопасности стал рабочим органом Комиссии при президенте по вопросам противодействия коррупции и Комиссии по высшим воинским и иным званиям, классным чинам.

18 апреля штатная численность АП была увеличена на 20 единиц и достигла 388 человек.

19 апреля прежний вице-ректор Альтаир Ахметов назначен ректором Академии государственного управления. Указом президента признаны утратившими силу Госпрограмма развития и функционирования языков в РК на 2011-2020 годы, Госпрограмма инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015-2019 годы, Госпрограмма развития здравоохранения РК "Денсаулық" на 2016-2019 годы, Госпрограмма развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы.

22 апреля Назарбаев назначил Талгата Мухтарова зав. отделом военной безопасности и обороны СБ.

23 апреля ХІХ съезд партии "Нур Отан" под председательством Нурсултана Назарбаева выдвинул кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента. Бауржан Тортаев назначен замминистра обороны вместо Абылкаира Скакова (через 2 дня стал председателем Комитета финансового мониторинга Министерства финансов). Создано НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру".

24 апреля Назарбаев назначил прежнего зам. зав. отделом Каната Сейдгапбарова зав. отделом правоохранительной системы Совета безопасности.

25 апреля Конституционный совет по обращению Токаева разъяснил, что "кандидатом в президенты может быть зарегистрирован гражданин, постоянно проживающий на территории РК последние 15 лет. В установленный 15-летний срок могут быть включены и периоды проживания за пределами Республики персонала дипломатической службы РК и приравненных к ним лиц, назначенных (избранных) на должности при международных организациях, членами которых является Казахстан". В тот же день ЦИК установила, что кандидат в президенты Токаев соответствует предъявляемым к нему конституцией и конституционным законом "О выборах" требованиям.

Прокурор Астаны Булат Дембаев назначен заместителем генпрокурора вместо Андрея Лукина.

Создано НАО "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога".

29 апреля председательством Нурсултана Назарбаева прошла XXVII сессия Ассамблеи народа Казахстана.

30 апреля профессор Саттар Мажитов назначен директором РГУ "Қоғамдық келісім" при президенте вместо Александра Таракова.

3 мая Токаев зарегистрирован кандидатом в президенты.

4 мая официально открыт Республиканский общественный штаб (РОШ) кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева, который возглавил первый зампред партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев.

Марат Хусаинов назначен главнокомандующим Сухопутными войсками, Кайдар Каракулов - командующим войсками регионального командования "Юг" (вместо Хусаинова), Каныш Абубакиров - командующим Десантно-штурмовыми войсками (вместо Каракулова), Нурлан Алдияров - командующим войсками регионального командования "Запад" (вместо Абубакирова), Кайрат Садыков - командующим войсками ПВО Сил воздушной обороны (вместо Серика Исмаилова).

6 мая Токаев присваивает воинские и специальные звания. Генерал-лейтенантами, в частности, стали Муслим Алтынбаев, Амир Халиков, Ерлан Тургумбаев, Алик Шпекбаев, госсоветниками юстиции 2-го класса - Гизат Нурдаулетов и Марат Ахметжанов.

8 мая Ермек Сагимбаев назначен зам. начальника Службы государственной охраны – начальником Службы охраны президента.

18 мая начальник главного управления военной полиции Тимур Дандыбаев назначен заместителем министра обороны.

22 мая Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета по управлению ФНБ "Самрук-Казына".

25 мая Назарбаев в связи с достижением пенсионного возраста освободил Саидмурата Танирбергена от должности зав. секретариатом СБ.

28 мая Владимир Путин, Александр Лукашенко и Сооронбай Жээнбеков были награжены орденом "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев".

30 мая президент поручил правительству создать Госкомиссию по подготовке и проведению 175-летнего юбилея со дня рождения Абая. Сенат присвоил Елбасы статус "Почетный сенатор".

1 июня Марат Тажин стал председателем Комиссии по государственным наградам при президенте, Аскар Мамин - председателем Национальной комиссии по модернизации и Госкомиссии по контролю за ходом строительства нового центра Нур-Султана.

Председателем Совета по молодежной политике при президенте стал вице-премьер вместо госсекретаря.

10 июня ЦИК подвела итоги состоявшихся 9 июня президентских выборов, установив, что за кандидатуру Токаева проголосовало 70,96% избирателей, принявших участие в голосовании (явка составила 77,5%).



(Продолжение следует)



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Администрация президента Токаева: исторический очерк. Часть 3. Поствыборное

Д.Ашимбаев: 12 июня состоялась инаугурация вновь избранного президента. В своей речи Касым-Жомарт Токаев заявил: "Моя политическая платформа – это ответ на главные запросы наших граждан. Прежде всего, я буду работать над реализацией Третьей модернизации Казахстана, претворением в жизнь Пяти институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства..."

01.10.2020 / политика и общество



Данияр Ашимбаев, TURAN PRESS, 30 сентября



12 июня состоялась инаугурация вновь избранного президента. В своей речи Касым-Жомарт Токаев заявил: "Моя политическая платформа – это ответ на главные запросы наших граждан. Прежде всего, я буду работать над реализацией Третьей модернизации Казахстана, претворением в жизнь Пяти институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства. Другими словами, я буду работать над реализацией Стратегии Елбасы. Чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения. Они в скором времени будут обнародованы. Во-вторых, планирую конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся. Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику. В-третьих. Буду поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать широкий средний класс. В-четвертых. Моя цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. И, наконец, главное. Всегда и везде буду отстаивать национальные интересы Казахстана".

В тот же день были подписаны первые указы - руководителям госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, акимам Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей было поручено исполнять свои обязанности до назначения новых руководителей. Нумерация указов, "обнуленная" 20 марта, 12 июня началась заново. Кстати, указы Назарбаева с апреля 1990 года по январь 1999 года имели сплошные номера, а затем начинались заново после очередных выборов. В тот же день был создан Национальный совет общественного доверия при президенте и произошло первое назначение - заместитель акима Карагандинской области Асхат Аймагамбетов был назначен министром образования и науки вместо Куляш Шамшидиновой. Новый (и третий с начала года) глава МОН опередил в числе новых назначенцев переназначенных руководителя АП Бакытжана Сагинтаева и председателя КНБ Карима Масимова.

13 июня аким ЗКО Алтай Кульгинов стал акимом Нур-Султана вместо Бахыта Султанова, Ерлан Баттаков – управляющим делами президента, секретарь областного маслихата Серикбай Трумова – акимом Мангистауской области вместо Ералы Тугжанова, первый зам. акима и сын бывшего акима Гали Искалиев – акимом Западно-Казахстанской области. Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции было переименовано в Агентство по делам государственной службы, а Национальное бюро по противодействию коррупции Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, которым руководил Кайрат Сунтаев, преобразовано в Агентство по противодействию коррупции. Ануар Садыкулов стал новым начальником Службы государственной охраны вместо Ардака Ашимбекулы, переведенного на вновь учрежденную должность первого зам. начальника Службы государственной охраны – начальника Службы безопасности первого президента, назначаемого Елбасы. Садыкулов уже занимал пост главы СГО в 2014 г., после чего был переведен зампредом КНБ – начальником службы "Арыстан".

14 июня депутат Мажилиса Анар Жаилганова стал председателем Агентства по делам государственной службы, а Алик Шпекбаев – председателем Агентства по противодействию коррупции.

15 июня Назарбаев назначил Чокана Елшибекова зав. секретариатом СБ.

17 июня Токаев образовал Министерство торговли и интеграции и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Первое возглавил экс-аким столицы Бахыт Султанов, второе – замминистра энергетики Магзум Мирзагалиев. Затем был освобожден от должности министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, на место которого была назначена вице-министр Актоты Раимкулова. После чего списком были переназначены оставшиеся акимы: Бауыржан Байбек (Алматы), Габидулла Абдрахимов (Шымкент), Ермек Маржикпаев (Акмолинская область), Ондасын Уразалин (Актюбинская область), Амандык Баталов (Алматинская область), Нурлан Ногаев (Атырауская область), Аскар Мырзахметов (Жамбылская область), Ерлан Кошанов (Карагандинская область), Архимед Мухамбетов (Костанайская область), Крымбек Кушербаев (Кызылординская область), Булат Бакауов (Павлодарская область), Кумар Аксакалов (СКО), Умирзак Шукеев (Туркестанская область), Даниал Ахметов (ВКО). Служба внешней разведки "Сырбар" была реорганизована в Службу внешней разведки КНБ. К концу дня был подписан еще один указ, по которому были перераспределены полномочия между Министерством индустрии и инфраструктурного развития, Министерством национальной экономики Министерством сельского хозяйства и Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, причем последнее было преобразовано в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

18 июня Аскар Жумагалиев стал министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

19 июня Токаев утвердил План действий по реализации предвыборной программы президента "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" и предложений, полученных в ходе общенациональной акции "Бірге". Правительство в тот же день постановило провести национальную перепись населения с 1 по 30 октября 2020 г.

20 июня заместитель руководителя Аппарата Сената Дархан Жазыкбаев был назначен зампредом Агентства по делам государственной службы вместо Олжаса Бектенова.

24 июня на складах Министерства обороны в городе Арыс произошли взрывы. Тарановский район Костанайской области был переименован в район Беимбета Майлина.

25 июня вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай был назначен ответственным секретарем Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. АО "Управление по обслуживанию дипломатического корпуса Астана" было переименовано в АО "Институт внешнеполитических исследований".

26 июня Токаев подписал указ "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан", а Назарбаев провел заседание Совета безопасности. В тот же день Мухтар Аюбаев был назначен заместителем начальника Службы государственной охраны – командующим Силами особого назначения, Олжас Бектенов – первым заместителем, зам. руководителя Нацбюро по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула и руководитель департамента Нацбюро по противодействию коррупции по Алматы Нурлан Шабдар – заместителями председателя Агентства по противодействию коррупции.

Президент учредил нагрудной знак "Төтенше және Өкілетті Елші" для чрезвычайных и полномочных послов.

28 июня Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности руководителя Администрации президента. На эту должность был назначен аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, а на место последнего – первый зам Куанышбек Искаков. Зам. зав. отделом социально-экономического мониторинга АП Жанибек Нупиров был назначен ответственным секретарем Министерства торговли и интеграции. Рокировку завершило назначение Бакытжана Сагинтаева акимом Алматы вместо Бауыржана Байбека.

29 июня Елбасы назначил Бауыржана Байбека первым заместителем председателя партии "Нур Отан" вместо Маулена Ашимбаева.

2 июля Марат Дауешов был назначен заместителем председателя Агентства по делам государственной службы вместо Айгуль Шаимовой, руководитель канцелярии МИД Бакытжан Сариев – заведующим отделом государственной службы и кадровой политики АП вместо Дауешова, зав. сектором канцелярии президента Нурдаулет Толеев – заведующим общим отделом АП вместо Бакытжана Темирболата, Бакытжан Темирболат – ответственным секретарем Министерства культуры и спорта.

3 июля Токаев подписал указ "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора".

5 июля консульство в Мюнхене было преобразовано в генеральное консульство. Ержан Бабакумаров был освобожден от должности советника президента – зав. Центром анализа и прогнозирования АП и назначен зам. акима Алматы.

9 июля Айгуль Шаимова назначена вице-министром национальной экономики.

10 июля Арыстанбек Мухамедиулы назначен директором Национального музея вместо Алмаза Нуразхана.

11 июля акимы городов областного значения, районов областей и районов в городах получили статус политических госслужащих и выведены из корпуса "А" административных госслужащих.

15 июля министру обороны Нурлану Ермекбаеву объявлен строгий выговор "за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и ослабление ведомственного контроля, повлекшие взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси".

16 июля зав. секретариатом руководителя АП Алмас Батанов назначен зам. акима Павлодарской области (зав. секретариатом Кушербаева стал заместитель акима Кызылординской области Евгений Ким).

17 июля утвержден состав Национального совета общественного доверия при президенте. Замом стал Крымбек Кушербаев, секретарем – Ерлан Карин.

18 июля образованы посольства в Эстонии, Болгарии, Латвии, Португалии, Словакии и Сербии. Аружан Саин назначена уполномоченным по правам ребенка вместо Сауле Айтпаевой.

19 июля посол в Азербайджане Бейбит Исабаев был назначен руководителем представительства президента в Парламенте вместо Кайрата Нурпеисова, начальник ДВД Кызылординской области Арыстангани Заппаров – замминистра внутренних дел вместо Махамбета Абисатова, Арман Джумабеков – ответственным секретарем Министерства национальной экономики вместо Нурлана Алдабергенова.

22 июля утверждена новая структура АП: руководитель АП, его первый заместитель и заместители, секретарь Совета безопасности, канцелярия президента, помощники президента, первый заместитель и заместители секретаря СБ, советники президента, секретариат СБ, аналитический отдел СБ, ситуационный центр СБ, отдел военной безопасности и обороны СБ, отдел общих вопросов безопасности СБ, отдел правоохранительной системы СБ, государственно-правовой отдел, общий отдел, отдел внешней политики и международных связей, отдел внутренней политики, отдел государственного контроля и организационно-территориальной работы, отдел информатизации и защиты информационных ресурсов, отдел государственной службы и кадровой политики, отдел государственного управления, отдел стратегического планирования, отдел правоохранительной системы, отдел по контролю за рассмотрением обращений, отдел социально-экономического мониторинга, представительство президента в парламенте, протокол президента, пресс-служба президента, секретариат АНК, секретариат руководителя АП, секретариат госсекретаря, группа спичрайтинга. Создано РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте.

Тимур Сулейменов был освобожден от должности помощника президента и назначен заместителем руководителя АП. Аида Балаева освобождена от должности зав. отделом внутренней политики и назначена помощником президента – зав. отделом по контролю за рассмотрением обращений. Сатыбалды Буршаков стал зав. отделом внешней политики и международных связей, Айдын Кульсеитов – зав. отделом стратегического планирования АП.

30 июля Гани Ныгыметов, прежний зам. зав., был назначен зав. отделом внутренней политики АП, Маулен Ашимбаев – помощником президента, аким Отырарского района Ерлан Айтаханов – акимом Шымкента вместо Габидуллы Абдрахимова. Руководитель АП Крымбек Кушербаев заявил: "На сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан".

5 августа консульство в Джидде преобразовано в генеральное консульство.

6 августа консульства в Астрахани и Омске преобразованы в генеральные консульства.

7 августа "за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами" бывший министр обороны Сакен Жасузаков уволен из системы вооруженных сил, первому замминистра обороны Мурату Бектанову, его предшественнику Мурату Майкееву и бывшему замминистра обороны Талгату Жанжуменову объявлены строгие выговоры.

12 августа Нурторе Жусип и Аскар Шакиров назначены депутатами Сената вместо Бырганым Айтимовой и Аскара Бейсенбаева. Последний стал послом в Беларуси вместо Ермухамета Ертысбаева. Также депутатами Сената стали Андрей Лукин, Дана Нуржигитова, Канатбек Сафинов, Ляззат Сулеймен вместо Сергея Громова, Георгия Кима, Дулата Куставлетова, Рашида Тусупбекова; вновь назначены сенаторами Мухтар Кул-Мухаммед и Дарига Назарбаева.

13 августа Виктор Малиновский вновь назначен членом Конституционного совета.

14 августа Сергей Громов стал вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов.

17 августа президент передал право назначения ректора Академии правоохранительных органов, директора Национального музея, первых руководителей государственных вузов, руководителя НАО "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" главам соответствующих ведомств.

19 августа Кушербаев стал зампредом Национальной комиссии по модернизации.

20 августа Бердибек Сапарбаев назначен вице-премьером вместо Гульшары Абдыкаликовой, ставшей депутатом Мажилиса, первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Биржан Нурымбетов – министром труда и социальной защиты населения вместо Сапарбаева. Руководитель НАО "Телерадиокомплекс президента РК" Ерлан Бекхожин назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар" вместо Алана Ажибаева.

21 августа Нурсултан Назарбаев провел расширенное заседание политсовета партии "Нур Отан". В состав бюро избраны Дархан Кыдырали и Даулет Карибек, сменившие Маулена Ашимбаева и Бахыта Султанова. Альтаир Ахметов назначен зав. отделом государственного управления АП, Ерлан Абил – ректором Академии государственного управления при президенте вместо Ахметова.

22 августа руководитель службы контроля департамента контроля и мониторинга закупок ФНБ "Самрук-Казына" Алмат Байшулаков назначен зав. отделом безопасности и правопорядка АП.

26 августа 2020-й год объявлен Годом волонтера. Созданы Госкомиссия по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби и Госкомиссия по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы во главе с госсекретарем. Кайрат Нурпеисов назначен послом в Кыргызстане, советник премьер-министра Раушан Кажибаева – гендиректором НАО "Телерадиокомплекс президента РК". Утверждена новая Система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы.

27 августа создана Национальная комиссия по молодежному кадровому резерву при президенте во главе с руководителем АП.

2 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Дарига Назарбаева была вновь избрана председателем Сената. Вице-спикером стал Аскар Шакиров, уполномоченным по правам человека – замминистра юстиции Эльвиру Азимову (вместо Шакирова). Зампред правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Ботагоз Жакселекова назначена ответственным секретарем Министерства здравоохранения вместо Болата Токежанова.

6 сентября Токаев выступил на первом заседании Национального совета общественного доверия.

10 сентября президент утвердил Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана".

18 сентября Крымбек Кушербаев назначен госсекретарем вместо Марата Тажина, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов – руководителем Администрации президента вместо Кушербаева, Роман Скляр – заместителем премьер-министра, Бейбут Атамкулов – министром индустрии и инфраструктурного развития вместо Скляра, Мухтар Тлеуберди – министром иностранных дел вместо Атамкулова (зав. секретариатом Кошанова стал заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра Ренат Айтаев). Галымжан Койшыбаев назначен руководителем Канцелярии премьер-министра (теперь уже указом президента; ранее глава КПМ назначался премьером).

19 сентября Женис Касымбек был освобожден от должности заместителя премьер-министра и назначен акимом Карагандинской области.

21 сентября Нурболат Топаев назначен командующим ВВС Сил воздушной обороны вместо Даурена Косанова, Асан Жусупов – командующим войсками регионального командования "Восток" вместо Нурлана Кашаганова.

25 сентября Елбасы провел заседание СБ. Касым-Жомарт Токаев выступил 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

30 сентября Сатыбалды Буршаков освобожден от должности зав. отделом внешней политики и международных связей АП и назначен послом в Израиле. Создана Госкомиссия по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан (президент – председатель, руководитель АП – зампред).

4 октября советник-посланник Посольства в США Даулетбек Кусаинов назначен зав. отделом внешней политики и международных связей АП, посол в КНР Шахрат Нурышев – первым замминистра иностранных дел.

8 октября Габит Байжанов назначен зам. председателя КНБ – директором Службы внешней разведки.

9 октября указом президента установлено, что кандидатуры генпрокурора, председателей Нацбанка, КНБ, Счетного комитета, министров иностранных дел, обороны, внутренних дел обсуждаются на СБ. Кандидатуры секретаря СБ, министров (за исключением министров иностранных дел, обороны, внутренних дел), руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, акимов областей, городов республиканского значения и столицы, первого заместителя, заместителей министра обороны, главнокомандующих видами, командующие родами войск видов Вооруженных сил, командующих региональными командованиями Вооруженных сил, главнокомандующего Национальной гвардией согласовывается с председателем СБ. Кандидатуры заместителей секретаря СБ, руководителей структурных подразделений Аппарата СБ, их заместителей назначаются председателем СБ. Кандидатуры заместителей министров (кроме заместителей министров обороны, иностранных дел, внутренних дел), заместителей руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, директора Службы правительственной связи КНБ, начальника Национального университета обороны, председатели комитетов министерств (за исключением министерств внутренних дел, иностранных дел), председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД, руководителей аппаратов Генпрокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, МВД, начальников служб, заместители начальников служб, начальников департаментов служб, начальников департаментов центрального аппарата КНБ и при центральном аппарате КНБ, начальников Академии КНБ и Академии пограничной службы КНБ, заместителей директора Службы внешней разведки, начальников департаментов КНБ областей, городов республиканского значения и столицы, заместителей директора Пограничной службы КНБ, начальников региональных управлений Пограничной службы КНБ, начальника и первого зам. начальника ГРУ Вооруженных сил, первого заместителя, заместителей начальника Генштаба, начальника тыла Вооруженных сил, начальников главных штабов – первых заместителей главнокомандующих видами Вооруженных сил, начальников штабов – первых заместителей командующих родами войск видов Вооруженных сил, войсками региональных командований, заместителей главнокомандующих видами Вооруженных сил, командующих родами войск видов Вооруженных сил, региональными командованиями, начальников департаментов Минобороны и Генштаба, начальника Главной инспекции Минобороны, первого зам. главнокомандующего Национальной гвардией – начальника Главного штаба, заместителей главнокомандующего Нацгвардией, командующих региональными командованиями и их первых заместителей – начальников штабов, заместителей, начальников главных управлений Национальной гвардии, первого заместителя председателя, заместителей председателя КЧС, начальников департаментов по чрезвычайным ситуациям областей, городов республиканского значения и столицы МВД, председателя правления АО "Авиационная администрация Казахстана" согласовываются с секретарем СБ. В номенклатуру отдела правоохранительной системы СБ включены первый заместитель, заместители генпрокурора, прокуроры областей, городов республиканского значения и столицы, другие приравненные к ним прокуроры; председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры; ректор, первый проректор Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре; первый заместитель, заместители министра внутренних дел, председатели комитетов МВД; заместители председателя КУИС МВД; начальники Алматинской, Карагандинской и Костанайской академий МВД, начальники департамента полиции на транспорте, департаментов криминальной полиции, следствия, по противодействию наркопреступности, департаментов полиции областей, городов республиканского значения и столицы МВД; начальники департаментов уголовно-исполнительной системы областей, городов республиканского значения и столицы МВД; руководители аппаратов Генпрокуратуры, Агентства по противодействию коррупции и МВД; заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов, курирующий правоохранительную деятельность, руководители департаментов экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов по областям, городам республиканского значения и столице; первый заместитель, заместители председателя Агентства по противодействию коррупции, руководители департаментов Агентства по противодействию коррупции областей, городов республиканского значения и столицы.

12 октября руководитель аппарата акима СКО Канат Сарсембаев назначен ответственным секретарем Министерства образования и науки вместо Арына Орсариева. 12 октября внесены изменения в указ "О статусе и полномочиях сосударственного секретаря". В строке госсекретарь "вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики" удалено слово "внешней". Отменена норма, что госсекретарь принимает верительные грамоты от послов иностранных государств, аккредитованных в РК по совместительству. Норма, по которой госсекретарь вправе давать поручения центральным и местным исполнительным органам дополнена словами "по вопросам, относящимся к его компетенции".

18 октября Елбасы провел совещание с участием членов правительства, партии "Nur Otan" и ее фракции в Мажилисе о ходе реализации Предвыборной программы партии "Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание" и Плана нации "100 конкретных шагов".

23 октября зам. руководителя Канцелярии премьер-министра Ержан Жиенбаев назначен заместителем руководителя Администрации президента вместо Алии Ракишевой, ставшей советником президента.

26 октября писателю Абдижамилу Нурпеисову присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері".

28 октября Кушербаев назначен председателем Комиссии по государственным наградам при президенте, Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте, Комиссии при президенте по вопросам противодействия коррупции, Ержан Жиенбаев – председателем Совета по правовой политике при президенте, зампредом Национальной комиссии по модернизации.

11 ноября Национальный банк реорганизован путем выделения из него Агентства по регулированию и развитию финансового рынка – государственного органа, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту.

26 ноября Марат Тажин назначен послом в Чехии.

29 ноября звание "Қазақстанның Еңбек Ері" было присвоено Розе Рымбаевой, проходчику ПО "Жезказганцветмет" Турсынбеку Макишеву. Абай Бисембаев награжден орденом "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев", Махмуд Касымбеков, Сара Назарбаева – орденом "Барыс" 1-й степени.

18 декабря Маулен Ашимбаев назначен первым заместителем руководителя Администрации президента вместо Дархана Калетаева, Канат Бозумбаев – помощником президента, зампред Нацбанка Мадина Абылкасымова – председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Нурлан Ногаев – министром энергетики вместо Бозумбаева, первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов – акимом Атырауской области вместо Ногаева. Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности посла в РФ в связи с достижением пенсионного возраста, Дулат Адырбеков – от должности командующего войсками регионального командования "Астана". Создан Совет по финансовой стабильности во главе с председателем Нацбанка. Упразднен Совет по финансовой стабильности и развитию финансового рынка.

19 декабря решением Елбасы продлены полномочия Махмуда Касымбекова до 31 декабря 2022 г.

21 декабря замминистра иностранных дел Роман Василенко назначен послом в Словакии, ответственный секретарь МИД Нурлан Сейтимов – послом в Эстонии.

25 декабря посол в Польше Маргулан Баймухан назначен замминистра иностранных дел, зам. зав. отделом внешней политики и международных связей АП Аркен Утенов – ответственным секретарем МИД.

26 декабря президент издал указ "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан". Олег Смоляков назначен первым заместителем, Акылжан Баймагамбетов и Алия Молдабекова – заместителями председателя Нацбанка, Нурлан Абдрахманов и Мария Хаджиева – заместителями председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Ерлан Оразбай – заместителем управляющего делами президента вместо Мурата Айтенова.



Продолжение следует Источник - Номад

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