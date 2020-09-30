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Неожиданный альянс Нетаньяху и Эрдогана против Ирана в Нагорном Карабахе? - Аншел Пфеффер
13:50 01.10.2020

На фоне эскалации карабахского конфликта Израиль, по всей видимости, оказался на той же стороне, что и Турция. Является ли это временным и случайным совпадением интересов, или же это показатель того, что некоторые элементы давнего турецко-израильского альянса все еще сохраняются?

Haaretz (Израиль): неожиданный альянс Нетаньяху и Эрдогана против Ирана в Нагорном Карабахе?
Нагорный Карабах: черная осень 2020 года
Историческая вражда между османами и персами, а также борьба за контроль в различных горячих точках по всему региону мешают Турции и Ирану наладить устойчивое партнерство.

Азербайджанские грузовые самолеты, приземляющиеся на израильских авиационных базах в Негеве, - это относительно привычная картина, свидетельствующая о масштабных военных сделках между этими двумя странами. Однако частота и выбор времени для прибытия грузовых самолетов Ил-76 - два таких самолета приземлились в Увде в минувший четверг, 24 сентября, всего за два дня до серьезного обострения в продолжающемся конфликте между Азербайджаном и Арменией, а еще два самолета прибыли во вторник и среду, - указывают на подготовку и укрепление азербайджанских сил перед очередной схваткой за Нагорный Карабах, где бои идут уже четвертый день.

Правительство Израиля воздерживается о того, чтобы делать какие-либо заявления о ситуации на Южном Кавказе. Официально оно не готово становиться на чью-либо сторону. Кроме того, оно поддерживает дипломатические отношения с Арменией, которая только две недели назад открыла свое первое посольство в Тель-Авиве. Израильские чиновники в частных беседах говорят, что "у нас есть интересы на обеих сторонах", и Израиль точно не станет открыто бросать вызов российскому правительству, которое является одним из покровителей Армении (хотя одновременно с этим оно продает оружие Азербайджану).

Дело не только в прибыльных сделках на продажу оружия, среди которого есть беспилотники, ракеты и радиолокационные системы. Израиль считает Азербайджан своим стратегическим союзником. Эта клептократия на побережье Каспийского моря является источником поставок нефти, которую Израиль покупает, а также благодаря своему положению служит чрезвычайно полезной "задней дверью", ведущей в соседний Иран, которую можно использовать в целях разведки и других тайных целях, - особенно с учетом того, что эта преимущественно шиитская страна является убежденно светской и уже давно с подозрением относится к революционным амбициям Исламской республики к югу от нее.

Однако этнически Азербайджан гораздо теснее связан с другой региональной державой - с Турцией, которая, по сообщениям, поступающим из Нагорного Карабаха, в основном от армянских источников, вовлечена в текущее обострение в гораздо большей степени, чем прежде. Армяне утверждают, что их противники используют турецкие беспилотники, что турецкий истребитель F-16 сбил один армянский самолет и что на место конфликта даже прибыли сирийские боевики из поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии. Турция отвергает сообщения о том, что в этом конфликте задействованы ее вооруженные силы, однако она открыто поддерживает Азербайджан.

Впервые за очень долгое время Израиль, по всей видимости, оказался на той же стороне, что и Турция. Является ли это временным и случайным совпадением интересов, или же это показатель того, что некоторые элементы давнего турецко-израильского альянса все еще сохраняются?

На протяжении последних 12 лет, то есть после операции "Литой свинец", которую Израиль провел в Секторе Газа, отношения между этими двумя странами развивались по устойчиво нисходящей траектории. Первые несколько лет были те, кто считал это временным явлением, объяснявшимся попытками Реджепа Тайипа Эрдогана укрепить его позиции в регионе.

Однако сегодня консенсус внутри израильского разведывательного сообщества и сил безопасности сводится к тому, что все более авторитарный Эрдоган - неисправимый антисемит и что, пока он остается лидером Турции, никаких перспектив реального укрепления связей не будет.

Хотя сама Турция до сих пор поддерживает дипломатические контакты низкого уровня и обширные торговые связи с Израилем, Эрдоган резко осудил недавнюю "нормализацию" отношений и соглашения Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Последние несколько лет Турция принимает у себя ключевых лидеров ХАМАСа, позволяя им открывать их офисы в Стамбуле и даже предоставляя некоторым из них турецкое гражданство. Это отчасти объясняется стремлением Эрдогана выставить себя защитником палестинцев и продемонстрировать свою личную близость к движению "Мусульманское братство" (запрещенная в России организации - прим. ред.), которое утратило свою первоначальную базу в Египте в 2013 году, после восстания против тогдашнего президента Мухаммеда Мурси (Mohammed Morsi).

Внутри израильского разведывательного сообщества продолжаются споры о том, является ли охлаждение в отношениях с Турцией временным явлением и следствием личных предпочтений Эрдогана, или же оно представляет собой отражение более глубокого сдвига. В значительной мере это зависит от характера личных отношений, которые тот или иной чиновник поддерживал с турецкими коллегами в прошлом. К примеру, один высокопоставленный офицер израильских ВВС, который более 10 лет назад проходил подготовку в турецком воздушном пространстве и продолжал поддерживать связи со своими турецкими коллегами посредством различных форумов НАТО, сказал в прошлом году, что он убежден, что "Турция нам не враг и она снова станет нашим близким союзником, как только Эрдоган уйдет".
С другой стороны, чиновники разведки, которые наблюдают, как Стамбул все активнее управляет операциями ХАМАСа на Западном берегу Иордана - и как турецкая служба разведки MIT попала под контроль приближенных Эрдогана, которые хотят тесно сотрудничать с Ираном, - убеждены, что, даже если Эрдоган будет вынужден уйти в отставку, его преемники, скорее всего, продолжат его политику.

"Несомненно, на восстановление тех отношений, которые у нас когда-то были, потребуются годы, - сказал один аналитик разведки. - Проверкой станет то, закроются ли офисы ХАМАС".

И это зависит в первую очередь от Ирана - что возвращает нас в Нагорный Карабах. Несмотря на инициативы с обеих сторон, историческая вражда между османами и персами, а также борьба за контроль в различных горячих точках по всему региону мешают Турции и Ирану создать устойчивый альянс.

Иран является одним из главных сторонников Армении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, что дает Израилю возможность наладить диалог с Турцией Эрдогана по неофициальным каналам, а также усилить раскол между Анкарой и Тегераном.

В течение нескольких десятилетий союзниками Израиля в регионе были неарабские государства, Турция и Иран, которые вместе с Израилем сформировали неофициальный "альянс периферии", который сначала пострадал от Исламской революции в Иране 1979 года, а затем после прихода Эрдогана к власти в 2003 году. Теперь Израиль оказался как никогда близок к прозападному блоку арабских стран, который включает в себя ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет, разделяющих враждебное отношение Израиля к Ирану и Турции, и он соперничает с ними за господство в регионе в рамках целого ряда опосредованных конфликтов в Сирии, Йемене, Ливане и Ливии.

Продажи оружия в Азербайджан и обострение конфликта в Нагорном Карабахе - это напоминания о том, что "альянс периферии", возможно, еще не умер окончательно.

Оригинал публикации: Netanyahu and Erdogan in Unlikely Alliance Against Iran in Nagorno-Karabakh?Опубликовано 30/09/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601549400
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