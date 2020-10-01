Карабахский конфликт может стать концом российской стратегии умиротворения Турции, - Д.Марьянович

14:15 01.10.2020 Advance, Хорватия

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Россия пытается погасить карабахский конфликт, и в качестве потенциального помощника в этом ей может помочь Иран. Но со стороны Турции звучат воинственные заявления. Россия уже несколько лет реализует стратегию умиротворения Турции, однако если Эрдоган вступит в войну на Кавказе, годам российского умиротворения Турции придет конец.



Advance (Хорватия): почему карабахский конфликт может стать концом российской стратегии умиротворения Турции?

Нагорный Карабах: черная осень 2020 года

На Кавказе началась война. Может ли маленькая Армения снова победить в конфликте в три раза ее превосходящий Азербайджан?



01.10.2020

Д. Марьянович (D. Marjanović)

Во вчерашней статье я сосредоточился, в первую очередь, на исторических обстоятельствах, которые привели к конфликту вокруг Нагорного Карабаха, региона с преобладающим армянским населением, который находится внутри Азербайджана, но де-факто контролируется Арменией (на референдуме армяне провозгласили независимую Республику Нагорный Карабах, которую, однако, мир не признал). Сегодня я уделю больше внимания текущим событиям и деталям конфликта, который продолжает обостряться с воскресенья.



Как я уже писал, в результате войны в начале 90-х, после распада Советского Союза, армянские силы взяли Нагорный Карабах под свой контроль. Таким образом, если упрощать, то Азербайджан тогда проиграл, а Армения победила.



Остальной мир уже почти не вспоминает ту войну, и у нас мало кто ее помнит, поскольку в то же время распалась социалистическая Югославия, которая потонула в крови. (На самом деле все было очень похоже: так же, как в Югославии, мир на Кавказе царил до тех пор, пока существовало единое сильное государство, то есть в данном случае СССР. Оно отодвигало на второй план религию и национально-этническую принадлежность.) Международная общественность тогда с большим вниманием следила за конфликтом на территории бывшей Югославии, чем за войной на Кавказе, хотя и она была очень жестокой. В общей сложности в ней погибли 20 тысяч человек. Перемещенных из-за этнических чисток насчитывалось более миллиона. Ведь во времена СССР армяне свободно жили на территории Азербайджана, а азербайджанцы - на территории Армении. Но все изменилось еще до распада СССР, когда люди начали возвращаться в свои национальные республики, а когда началась война, которая продолжалась с момента распада СССР в начале 90-х вплоть до мирного договора в 1994 году, население стало массово покидать свои дома из-за гонений, многочисленных военных преступлений и погромов.



В войне участвовало много наемников, прежде всего из России и Украины. Когда развалилась советская армия, эти люди в поисках "работы" отправились на Кавказ и воевали по обе стороны конфликта (а иногда даже меняли "лагерь" буквально за ночь!).



Так или иначе, но война закончилась тем, что Нагорный Карабах перешел в руки армян. Ранее я уже писал об этом, но повторю еще раз: Нагорный Карабах (дословно переводится как "горный черный сад"; название образовано русским словом "горный" и азербайджанским "карабах") не просто один из множества регионов, который оспаривают два народа. И для армян, и для азербайджанцев Нагорный Карабах имеет почти мистическое значение. Они считают его "сердцем" своей культуры, идентичности, нации… Многочисленные легенды, мифы, песни связаны с этой горной лесистой областью Кавказа. Иными словами, в ней есть "все" для того, чтобы два народа были готовы развязать кровавую войну. Конечно, это чрезвычайно трагично, ведь, получается, азербайджанцы и армяне действительно могут "погрузиться" в такой конфликт.



Остается надежда, что конфликт все-таки будет урегулирован. Однако поступающие новости, а также заявления Еревана и Баку, к сожалению, наводят на мысль о том, что нынешние события могут стать началом новой войны, а не очередным эпизодом в ряду многочисленных столкновения между Арменией и Азербайджаном, произошедших за последнюю четверть столетия с тех пор, как в этом регионе "заморозили" конфликт.



Все без исключения войны страшны. Однако послевоенный период можно посвятить или примирению, или ковырянию старых ран. Война в 90-х между Арменией и Азербайджаном была одной из тех самых страшных войн, раны от которых не заживают, и в такой ситуации остается только ждать неминуемого - новой войны.



Для Азербайджана война в 90-х была и все еще остается особенно болезненной травмой. Причина не только в том, что Азербайджан тогда лишился территории, которая во времена Советского Союза ему принадлежала, но и в том, что поражение Азербайджан потерпел от Армении, которая в три раза меньше него (сейчас в Армении проживает 2,9 миллионов человек, а в Азербайджане - почти десять миллионов). Поэтому не удивительно, что и сегодня в Азербайджане бытуют самые разные теории заговора насчет той войны. Говорят даже о том, что США тайно поддерживали Армению. Никаких реальных доказательств этим теориям нет. Факт в том, что армяне воевали лучше, и это не удивительно, поскольку их моральный дух был выше, ведь они сражались за территорию, которая почти всегда принадлежала армянам (азербайджанцы брали ее под контроль лишь несколько раз, когда армяне слабели). Победу в войне одержали армянские добровольцы, которые бились не на жизнь, а на смерть (по крайней мере они так чувствовали). Азербайджану пришлось проводить мобилизацию, которую народ встретил без энтузиазма. Более того, азербайджанская армия была в значительной мере деморализована. Также свою роль сыграло то, что Россия встала на сторону армян.



Но если армянские силы победили в войне в 90-х, то почему они просто не включили Нагорный Карабах в состав Армении? Из-за дипломатии, конечно. Сегодня Нагорный Карабах и так является де-факто частью Армении, но как "отступнический регион", и Ереван согласился на это, только чтобы его не объявили агрессором.



В мирном процессе участвовали Франция, Россия и Соединенные Штаты. Причем Вашингтон и Москва играли главную роль. Какую позицию заняли США в этом конфликте? Им трудно явно поддержать одну из сторон. В США проживает довольно большая армянская диаспора, которая намного влиятельнее, чем азербайджанская. Однако Азербайджан - энергетический гигант, и его сотрудничество с американскими нефтяными компаниями также напрямую усиливает его влияние.



Неужели за все эти годы стороны не могли найти компромиссное решение? Они даже не пытались. Определенный прогресс был достигнут в середине прошлого десятилетия во время переговоров двух сторон в Мадриде, но конкретных результатов не последовало. Местная политика представляет собой серьезную проблему, так как власти Армении и Азербайджана, чтобы удержаться у власти, делают ставку на национализм. К сожалению, нельзя сказать, что местная общественность заинтересована в компромиссе и мирном сосуществовании. Любая попытка компромисса резко отвергается.



Но откуда сейчас обострение? Как я уже писал, в июле этого года произошло столкновение (меньшее, чем то, которое продолжается два последних дня). После него обострилась риторика. Лидеры еще сильнее ударились в националистические рассуждения, как это бывает в кризисные моменты. А нынешний год, не будем забывать, особенно труден, поскольку экономика по всему миру пострадала от коронавирусной пандемии. С приходом осени станут ощутимы и все разорительные последствия для экономики. Армения и Азербайджан не единственные страны, которые будут "ублажать" собственные народы национализмом, чтобы избежать внутренних потрясений. Старая схема по-прежнему работает повсюду (вы только посмотрите на напряженность в США).



Может ли этот конфликт (потенциально война) что-то изменить? Это зависит от того, кто в нем будет участвовать. У Азербайджана, хотя по численности населения он в три раза больше, по-прежнему нет мотивированных вооруженных сил (дезертиров там почти 20%). Армения лучше готова к войне и к победе. Есть еще и географический аспект. Как подсказывает название региона, Нагорный Карабах - это гористая местность, а значит, азербайджанцам придется взобраться "на вершину" и захватить ее, а это будет сделать не так-то просто.



Однако все резко поменяется, если в войну вступят третьи страны, прежде всего Турция. Заявления, которые сделал в последние дни Эрдоган, можно по-разному интерпретировать, однако армянские власти воспринимают их как предупреждение о турецком вторжении. Если оно произойдет, армянская армия не сможет воевать на два фронта (по крайней мере не конвенционально). Тогда в войну, возможно, вступила бы Россия, и это снова изменило бы соотношение сил. Можно допустить дальнейшее вероятное развитие событий, так как Турция - член НАТО… Но не будем забегать так далеко и предполагать, что Кавказ станет эпицентром нового мирового конфликта. Однако если война все же начнется, серьезной дестабилизации не избежать.



Своими словами о том, что "пришло время решить вопрос Нагорного Карабаха и положить конец армянской оккупации", Эрдоган дает понять, что не боится эскалации. Россия подобных сигналов не подает, а лишь выражает "глубокую обеспокоенность". Конечно, Россию устраивает статус-кво на Кавказе в непосредственной близости от ее границ (Россия граничит с Азербайджаном, но не с Арменией, так как между ними расположена третья кавказская республика - Грузия). Да, Россия поддержит Армению, но не так же, как Турция поддержит азербайджанцев. Ведь Москва даже продает оружие и тем, и другим.



Вероятно, Россия попытается погасить этот конфликт, и в качестве потенциального помощника в этом ей помог бы Иран. В последнее время между Москвой и Тегераном установились хорошие отношения, а Иран и Азербайджан традиционно связывают крепкие узы, что понятно. До середины XVIII века территория современного Азербайджана входила в состав Ирана, а точнее тогдашней Персии (впоследствии этот регион отторгли в ходе Русско-персидской войны). Кроме того, что Иран и Азербайджан объединяет общая культура и история, сегодня они являются единственными странами исламского мира, где преобладают шииты.



По многим причинам Россия должна быть заинтересована в том, чтобы нынешняя эскалация как можно быстрее пошла на спад. Одна из главных причин заключается в том, что на всем постсоветском пространстве, где проживает преимущественно исламское население (среднеазиатские "станы"), царит нестабильность. Но как и в Нагорном Карабахе, причины в основном национальные. Иными словами, там нет исламского джихадизма (чего не скажешь о российской части Кавказа, где Москва столкнулась с серьезными проблемами в первые годы независимой России). Правда, все может измениться, особенно если позволить Турции "накачать" Кавказ экстремистами из Сирии, а по доступной информации, она этим уже занимается.



По последней информации, Россия призывает Турцию поддержать инициативу о прекращении огня. Однако большой вопрос, пойдет ли Турция на это. Нет никаких сомнений в том, что Турция играет свою роль в данном конфликте, и заявления Эрдогана это прямо подтверждают. Тяга турецких властей к гегемонии - отдельный разговор. Достаточно сказать, что сейчас вооруженные силы Турции активны в Ираке, Сирии и Ливии, и существует опасность конфликта с Грецией на востоке Средиземноморья. Теперь Турция еще и заявляет о том, что "всеми силами" поддержит Азербайджан против Армении. Конечно, любой турецкий шаг нельзя не рассматривать в контексте событий столетней давности - геноцида армян, который Турция не признает до сих пор. Это своего рода напоминание о том, что эта маленькая христианская страна (когда-то в прошлом она была намного больше, и на рубеже эр Армянское царство простиралось от Каспийского моря до Средиземного, охватывая почти всю территорию современной Сирии) "мешает" турецким властям. Возможно, не будь России, вокруг Армении уже давно затянулась бы петля с обеих сторон (к счастью, с юга ей ничто не грозит, так как с Ираном ее связывают относительно хорошие и партнерские отношения).



Россия уже несколько лет реализует стратегию умиротворения Турции, и многие отмечают, что это может привести к турецкой гегемонии и росту ее аппетитов. Если бы конфликт в Сирии был вовремя завершен и если бы Турции не позволили закрепиться в сирийском Идлибе, сейчас Анкара не могла бы рассчитывать на местных боевиков, которых она, кстати, уже использует и на ливийском фронте. Российский подход к Турции может закончиться именно на Кавказе, и не потому, что Россия этого хотела бы, а потому, что у нее не останется выбора. Если Турция вступит в войну, годам российского умиротворения Турции придет конец.



Оригинал публикации: Na Kavkazu izbija rat - može li ga mala Armenija ponovno dobiti u sukobu s 3 puta većim Azerbajdžanom? I zašto bi ovo mogao biti konačan kraj ruske strategije udovoljavanja Turskoj?Опубликовано 29/09/202 Источник - ИноСМИ

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