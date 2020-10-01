В Калифорнии рухнул истребитель-невидимка F-35 после столкновения с самолетом-заправщиком (видео)

14:39 01.10.2020

В США разбился истребитель-невидимка F-35. Момент крушения запечатлели на видео очевидцы инцидента. Самолет стоимостью 100 миллионов долларов рухнул после дозаправки в воздухе, столкнувшись с летающим танкером. Пилоту удалось катапультироваться.



Драматический момент: истребитель-невидимка F-35 стоимостью 100 миллионов долларов разбился и превратился в огненный шар после столкновения в воздухе с танкером-заправщиком (Daily Mail, Великобритания)



Karen Ruiz (Карен Руис), Джеймс Гордон (James Gordon)



Очевидцы запечатлели момент, когда истребитель-невидимка F-35B врезался в землю на отдаленном поле во вторник

Самолет разбился в округе Империал, штат Калифорния, после столкновения с самолетом KC-130J

Столкновение произошло, когда F-35B заправлялся горючим в воздухе

Пилоту удалось спастись и катапультировался в безопасное место - он проходит курс лечения от полученных травм

Летающий танкер KC-130 совершил вынужденную посадку в поле близ Термала, штат Калифорния

Все восемь членов экипажа на борту танкера выжили и не пострадали







Появились видеозаписи, показывающие момент, когда истребитель-невидимка F-35 после столкновения в воздухе с танкером-заправщиком потерпел катастрофу и взорвался на земле.



Самолет Корпуса морской пехоты США потерпел крушение недалеко от моря Солтона в округе Империал, штат Калифорния, во вторник днем после того, как случайно столкнулся с KC-130J во время заправки топливом.



Видео, опубликованное в Aviation Daily, показывает, что боевой самолет стоимостью 100 миллионов долларов взрывается при ударе о землю, превращаясь в огромный огненный шар. Пилот сумел катапультироваться.