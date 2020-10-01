Скорбим и призываем... Путин, Трамп и... Макрон выступили с совместным заявлением по Карабаху

15:30 01.10.2020

Путин, Трамп и Макрон призвали Ереван и Баку возобновить переговоры

Текст: Кира Латухина

Президенты России, США и Франции выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху.



Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, представляющие страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.



"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.



Лидеры призвали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. "Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - следует из сообщения.