КырКабмин обеспокоен: новых случаев COVID-19 больше, чем внебольничной пневмонии

16:25 01.10.2020

1 октября 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА



По сравнению с летними показателями количество новых случаев коронавирусной инфекции больше, чем внебольничной пневмонии. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.



Глава кабмина выразил обеспокоенность ростом новых случаев COVID-19.



"Если летом было больше внебольничной пневмонии, сейчас растет показатель заболеваемости коронавирусом. Это нас беспокоит. По данным Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 112 случаев инфицирования коронавирусом, 60 - внебольничной пневмонии. Я не хочу никого пугать, а хочу лишь обратить ваше внимание на ситуацию", - сказал Кубатбек Боронов.



Он призвал не поддаваться панике, как это было летом, если эпидемиологическая ситуация обострится. Необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.



Глава кабмина заверил: созданы все условия фармацевтическим компаниям для закупа лекарственных средств, чтобы не допустить спекуляции, нехватку медицинских препаратов.



"Мы на государственном уровне оказываем поддержку фармкомпаниям для поставки лекарств. Надеемся у них не будет срыва графика. В Фонде госматрезерва тоже пополняем запас лекарств по 65 наименованиям. Правительство всеми силами старается держать под контролем эпидемиологическую ситуацию", - сообщил Кубатбек Боронов.