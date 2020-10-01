Covid-обман: Второй карантин нужен для того, чтобы успеть продвинуть вакцину, - Пол Робертс

17:00 01.10.2020

Covid-обман: Второй карантин нужен для того, чтобы успеть продвинуть вакцину

Пол Робертс о том, кому выгоднее всего сеять страх во всем мире



Пол Робертс



Органы здравоохранения обманывали нас в отношении Covid отчасти из-за незнания властями, что такое этот вирус, как он распространяется и как от него лечить людей. Но в основном, они обманывали нас намеренно.



Одна из причин, по которой органы общественного здравоохранения намеренно обманывали и продолжают обманывать нас, - это создание рынка вакцин против Covid. Это приносит миллиарды долларов прибыли, и Big Pharma хочет их. Финансовые связи между органами общественного здравоохранения и Big Pharma означают, что ВОЗ, Национальные институты здравоохранения* и Центры по контролю и профилактике заболеваний** также хотят массовых вакцинаций. Если людей, глубоко напуганных до того, чтобы добровольно пройти вакцинацию, недостаточно, то велика вероятность, что вакцинация станет обязательной или ваша способность путешествовать и т. д. будет зависеть от вакцинации.



Еще одна причина умышленного обмана нас - это то, что угроза Covid оправдывает голосование по выборам президента США по почте из безопасного дома. Голосование по почте означает, что в ночь выборов объявить победителя будет невозможно. Полученные по почте голоса необходимо будет подсчитывать по мере их поступления. Отсрочка с объявлением победителя на выборах дает время для дополнительной пропаганды того, что Трамп мошенническим образом сфальсифицировал свое переизбрание или проиграл и не уйдет в отставку. Поскольку пресститутки говорят единым слаженным голосом, то сообщение о том, победит Трамп или нет, будет похоронено в сообщениях о том, что он проиграл и отказывается уйти в отставку или что он выиграл обманным путем.



Даже если Трамп переживет ту "цветную революцию", которую для него запланировали, его будут подвергать нападкам как нелегитимного президента - так же, как и во время его первого срока, когда он, якобы, был избран в результате "российского вмешательства". Этого будет достаточно, чтобы не дать ему возобновить свои атаки на глобалистский истеблишмент (послушайте его первую инаугурационную речь) и снова не позволить ему реализовать свое желание служить миру за счет снижения опасной напряженности в отношениях с Россией - политики, которая лишает военно-разведывательный комплекс его ценного врага.



Как поняли президенты Джон Ф. Кеннеди и Рональд Рейган, снижение напряженности в отношениях с Россией ставит под угрозу бюджет и мощь военно-разведывательного комплекса, о котором американцев предупреждал президент Эйзенхауэр. Этот комплекс обладает большей властью, чем та, которой обладает президент США. Поскольку никто больше не поверит еще одному объяснению про "убийцу-одиночку", Трампа убивают с помощью ложных обвинений и "цветной революции". Некоторое время, чтобы опровергнуть ложные обвинения в свой адрес, Трамп использовал Twitter, но теперь Twitter подвергает президента США цензуре.



Когда разразится "цветная революция", Трамп не сможет общаться с американским народом через печать, телевидение, NPR*** или социальные сети. Будут только обвинения против Трампа, и никаких ответов с его стороны.



Демократы заявляют, что, поскольку генеральный почтмейстер назначается Трампом, то он сфальсифицирует результаты голосования, не передавая голоса из "синих штатов"****. Тем не менее, опросы показывают, что подавляющее большинство демократов голосуют по почте, а республиканцы - нет. Это связано с тем, что почтовый профсоюз является профсоюзом государственного сектора и "принадлежит" демократам. У работников почты уже имеется инструкция: с "красных" территорий голоса не доставлять. Очевидно, что никакие демократы не стали бы голосовать по почте, если бы считали, что генеральный почтмейстер имеет хоть какой-то контроль над доставкой почты. Республиканцы знают, что почтовый профсоюз не будет доставлять их голоса, и, поэтому, голосуют лично. (Тысячи недоставленных невскрытых бюллетеней за 2018 год были обнаружены на свалке.



Это должно означать, что в ночь выборов Трамп одержит грандиозную победу, но задержка с подсчетом голосов по почте даст демократам время, необходимое для того, чтобы выяснить, насколько большим должно быть голосование по почте, чтобы победить в выборах или оспорить их итоги.



По почте не доставляются не только бюллетени, но и открепительные удостоверения отсутствующих.



Третья причина преднамеренного искажения информации об угрозе Covid - это стремление на новых вторжениях в частную жизнь построить растущее полицейское государство. Угроза общественному здоровью используется для санкционирования неконституционных вторжений, которые закрывают частные предприятия или вынуждают их работать вполовину производственной мощности, тем самым, от имени "общественного здравоохранения" доводя их до банкротства и разрушая дело жизни людей. Угроза используется также для того, чтобы приучить общественность подчиняться предписаниям носить маски, которые не обеспечивают даже нулевой защиты. Хотя оппозиция этой вредоносной политике растет в США, а также сильна в Германии и Великобритании, внушенный страх перед Covid заставил население большинства стран вести себя как лемминги. Людей приучают подчиняться указам, которые им вредят.



Теперь давайте посмотрим на искажение самой угрозы Covid.



Множество медицинских работников доказали, что угроза Covid сильно преувеличена. По собственным данным CDC, из 200 000 американцев, якобы, умерших от Covid, на самом деле погибли "только" 9 000. У каждого из остальных умерших в среднем было по 2,6 сопутствующих заболеваний, которые фактически и убили их. CDC сообщают, что только в 6% зарегистрированных смертей от Covid причиной был именно Covid. Для 94% случаев смерти от Covid было в среднем 2,6 сопутствующих заболеваний или дополнительных причин смерти.



Центры контроля заболеваний пришли к выводу, что исходные показатели летальности были завышены. CDC предоставляют данные о выживаемости по возрастным группам.



Причинами смертности от Covid - помимо уже имевшихся сопутствующих заболеваний - стало использование аппаратов искусственной вентиляции легких или отказ в лечении гидроксихлорохином. Гидроксихлорохин - безопасное и надежное лекарство. Его демонизировали чиновники общественного здравоохранения в союзе с Big Pharma и пресституками, потому что оно недорогое и мешает получать прибыли от реализации вакцин. Если есть лекарство, то нет необходимости в вакцине, которая, по мнению некоторых экспертов, будет более опасной, чем сам Covid. (Доктора во Флориде утверждают, что нашли второе лекарство.



Угроза Covid живет и здравствует усилиями пресституток и государственных органов здравоохранения. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будет разработана вакцина. Последнее утверждение состоит в том, что возвращение молодежи в колледжи вновь подожгло инфекцию и распространило ее среди взрослого населения в ходе второй волны. Эта "угроза" - спланированная мистификация. По имеющимся данным, 48 299 случаев Covid-19, зарегистрированных в 37 университетах США, привели только к двум госпитализациям и нулевым смертельным исходам.



Поговаривают о возвращении к локдауну и более жестким требованиям по части применения лицевых масок. Все это делается для того, чтобы люди, особенно пожилые, испытывали страх и поддерживали вакцинацию. Надлежащее тестирование вакцины приостановлено, чтобы ускорить ее выпуск на рынок до того, как Covid исчезнет.



Д-р Майк Йидон (Dr. Mike Yeadon), бывший главный научный сотрудник крупного фармацевтического гиганта Pfizer, говорит, что пандемия закончилась и что тест на Covid дает "ложноположительные результаты" и не указывает на заражение Covid. Д-р Йидон сказал, что мы основываем свою политику правительства, экономическую политику и политику гражданских свобод на том, "что вполне может быть полностью фальшивыми данными об этом коронавирусе". По словам доктора Йидона, "вторая волна" и "любые правительственные аргументы в пользу карантина с учетом хорошо известных принципов эпидемиологии будут полностью сфабрикованы".



Ясно, что угроза Covid была преувеличена. И цена этого преувеличения высока. А бельгийские медики требуют прекратить пропаганду Covid.



Конечно, Big Pharma и ее зазывалы - такие, как Фаучи, Рэдфилд***** и пресститутки - будут продолжать поддерживать "Covid-кризис", поскольку он необходим Big Pharma для извлечения прибылей от вакцин, "цветной революции" демократов против президента Трампа и для подготовки населения к тому, чтобы оно приняло больший государственный контроль над своей жизнью.



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



Copyright © Paul Craig Roberts



* Национальные институты здоровья - NIH - учреждение Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Америки. Является основным центром правительства США, ответственным за исследования проблем здравоохранения и биомедицины. NIH состоит из 27 институтов и исследовательских центров.



** Центры по контролю и профилактике заболеваний США - CDC - федеральное агентство министерства здравоохранения США.



*** National Public Radio - крупнейшая некоммерческая организация, которая собирает и затем распространяет новости с 797 радиостанций США. Финансируется за счет пожертвований слушателей. Бюджет в 2007 году составил 172 млн долларов, в 2009 году - 140 млн.



**** Штаты, которые традиционно голосуют за демократов.



***** Роберт Рэй Рэдфилд-младший - американский вирусолог. В настоящее время - директор Центров по контролю и профилактике заболеваний и администратор Агентства по регистрации токсичных веществ и болезней. Обе должности занимает с марта 2018 года.