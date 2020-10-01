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ЦРУ планировало отравить разоблачителя Ассанжа, - Guardian
17:02 01.10.2020

На слушании в британском суде по экстрадиции Джулиана Ассанжа вскрылось, что в шпионской операции в посольстве Эквадора рассматривалось все вплоть до кражи детских подгузников, похищения или отравления. А занималась этим испанская охранная фирма по контракту с властями США.

The Guardian (Великобритания): американская разведка обсуждала возможность отравить Джулиана Ассанжа, сообщил суд

Бен Куинн (Ben Quinn)

Источники в американской разведке и частная охранная компания, шпионившая за соучредителем "Викиликс", обсуждали планы отравления или похищения Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора, сообщили в суде.

Подробности планируемой шпионской операции против Ассанжа и его посетителей в посольстве Эквадора были изложены в среду на слушании дела о его экстрадиции. Свидетелем выступил один бывший сотрудник испанской охранной компании "Ю-Си Глобал" (UC Global).

Так, встречи Ассанджа с адвокатами прослушивались с помощью скрытых микрофонов, со стакана были сняты отпечатки его пальцев, а также существовал даже план выкрасть детский подгузник у ребенка, которого регулярно привозили в посольство, сообщил свидетель в письменных показаниях.

Как сообщил основатель и директор "Ю-Си Глобал" Дэвид Моралес (David Morales), "американцы" таким образом рассчитывали установить личность отца ребенка, но план сорвался, когда бывший сотрудник предупредил мать ребенка.

Во вторник бывший сотрудник и еще один человек, связанный с компанией, получили возможность давать показания анонимно. Ранее они признались, что опасаются, что Моралес и связанные с ним американцы могут причинить им вред.

В среду их подробные письменные показания зачитал в лондонском суде Олд-Бейли королевский адвокат Марк Саммерс (Mark Summers). Они с Ассанжем пытаются остановить его экстрадицию в США по обвинениям в утечке секретных документов, якобы разоблачающих военные преступления и злоупотребления США.

Джеймс Льюис (James Lewis), королевский адвокат, представляющий правительство США, заявил суду во вторник, что США, вероятно, объявят показания бывших сотрудников "Ю-Си Глобал" "совершенно не относящимися к делу".

Один из свидетелей показал, что "Ю-Си Глобал" начинала со скудных контрактов, и поначалу единственным был подписанный в октябре 2015 года договор с правительством Эквадора о безопасности дочерей президента и посольства в Лондоне.

Однако ситуация, со слов свидетелей, изменилась, когда Моралес побывал на ярмарке безопасности в Лас-Вегасе, где заключил контракт с компанией "Лас-Вегас сэндс" (Las Vegas Sands), которая принадлежит американскому миллиардеру Шелдону Адельсону (Sheldon Adelson) - другу и союзнику Дональда Трампа, в то время кандидата в президенты.

Утверждается, что Моралес вернулся в офис компании в Хересе на юге Испании и объявил: "Отныне мы будем играть в высшей лиге". Свидетель добавил, что Моралес сказал, что компания, как он выразился, перешла на "темную сторону". Это якобы предполагало сотрудничество с властями США, которые, как утверждал Моралес, завалят компанию контрактами по всему миру.

Как показал свидетель, развернулась более изощренная операция по слежке за Ассанжем. С вступлением Трампа в должность в 2017 году она лишь усилилась, а Моралес, добавил он, зачастил в США - отвозить собранные данные.

"Временами он [Моралес] был просто одержим слежкой за юристами, - того требовали наши американские друзья", - добавил свидетель, некоторое время владевший долей в "Ю-Си Глобал".

Другой свидетель, компьютерный эксперт, пришедший в компанию в 2015 году, тоже упомянул о поездках Моралеса в США. Он тоже говорит, что это обсуждалось как некий "переход на темную сторону".

В декабре 2017 года свидетелю было поручено установить в посольстве новые камеры, которые в отличие от предыдущих могли записывать звук. С его слов, его проинструктировал Моралес, что камеры должны иметь режим прямой трансляции, чтобы "наши друзья в США" имели доступ к посольству в режиме реального времени.

Бывший сотрудник "насторожился" и заявил, что это технически невозможно. В ответ Моралес якобы отправил ему документ с подробными инструкциями, как это сделать.

"Очевидно, что его предоставила третья сторона, как полагает свидетель, - разведка США", - сообщил Саммерс.

Свидетель, как говорят, отказался, заявив, что это было явно незаконно.

Свидетель утверждал, что контакты компании в США занервничали, когда выяснилось, что Ассанж вот-вот получит дипломатический паспорт Эквадора для поездки в третье государство.

По его словам, как-то раз в 2017 году Моралес сказал, что его связные в США предлагали применить против посетителей Ассанжа "более крайние меры".

"Было предложение оставить дверь посольства открытой, чтобы можно было проникнуть снаружи и похитить либо отравить Ассанжа", - заявили в суде. Со слов свидетеля, Моралес говорил, что эти предложения обсуждаются со связными в США.

Еще свидетель рассказал, что его просили пометить наклейками окна посольства, которыми пользовался Ассанж. Моралес якобы утверждал, что это поможет "американским друзьям" точечно направить на них лазерные микрофоны - но это не сработало, потому что Ассанж в ответ включил генераторы "белого шума".

В апреле 2019 года полиция забрала Ассанжа из посольства, где тот укрылся семь лет назад, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по делу о сексуальных домогательствах - впоследствии закрытом.

Слушание продолжается.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601560920
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