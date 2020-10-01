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|Кайрат Умаров стал послом Казахстана в Вене
18:37 01.10.2020
Кайрат Умаров освобожден от должности представителя РК при ООН и назначен послом
Он назначен послом в Австрии.
Президент РК назначил нового посла страны в Австрии, передает zakon.kz.
Умаров Кайрат Ермекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в республике Австрия, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должности постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, - сообщается на сайте Акорды.
Сарыбай Кайрат Шораулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству.