Кайрат Умаров стал послом Казахстана в Вене

18:37 01.10.2020

Кайрат Умаров освобожден от должности представителя РК при ООН и назначен послом

Он назначен послом в Австрии.



Президент РК назначил нового посла страны в Австрии, передает zakon.kz.



Умаров Кайрат Ермекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в республике Австрия, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должности постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, - сообщается на сайте Акорды.

Сарыбай Кайрат Шораулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству.