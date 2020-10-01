Отважный Навал обвинил лично Путина в своем отравлении

19:16 01.10.2020

Навальный заявил, что к его "отравлению" причастен лично Путин

Алексей Иванов



Блогер Алексей Навальный дал свое первое интервью после "отравления". Немецкому журналу Der Spiegel он заявил: "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего".



Никаких аргументов, разумеется, Навальный не привел. Зато выхлоп получился громким - западные информационные ресурсы моментально вцепились в эту фразу как Шарик в сахарную косточку.



Первым из российских высших чинов на слова Навального отреагировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин: "Навальный - бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств - тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все - от пилотов и врачей до Президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек. Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Государственной Думой, чтобы разобраться в происшедшем. России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу. Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства. У тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию, ничего не получилось. Это все звенья одной цепи. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах". Позднее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков уточнил: "Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним - так будет корректнее. Действительно есть такая информация, я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции".



"Навальный двинулся в радикалы, заявив что а) его отравили и б) его отравил Президент Путин. В общем, после этого бреда становится понятно, что продолжать работать "в поле" в России он больше не собирается и предпочитает пополнить ряды Каспарова, Ходорковского и кто там еще из-за границы вещает", - отметил политолог Марат Баширов, предположив в комментарии для радио Sputnik: "Очевидно, что что-то все-таки произошло с мозгом Алексея".



Сам же блогер в беседе с Der Spiegel рассказал о намерении вернуться в РФ: "Моя работа сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!". Der Spiegel указывает, что во время интервью Навальный выглядел возбужденным ("Кажется более нервным, чем на предыдущих встречах"). Он признался, что не может заснуть без снотворного. Передвигается "жертва Путина" исключительно в сопровождении 4-х охранников. А водичку, предназначенную для него, выбрали случайным образом из холодильника в редакции журнала ("Однако, когда он хочет налить себе воды из бутылки, это удается ему с трудом, так сильно дрожат его руки"). При разговоре оппозиционера с журналистами присутствовала Кира Ярмыш, пресс-секретарь безработного блогера.



Навальный: "Немецкие политики и Ангела Меркель спасли мне жизнь... Поэтому прежде всего хочу сказать - я чувствую огромную благодарность ко всем немцам... Германия стала для меня особенной страной". Он поведал о тайной встрече с Меркель в Charite: "Дверь открылась, вошел мой врач и Меркель. Это была частная встреча, в семейном кругу, там были моя жена Юлия и мой сын Захар. По деталям ничего не могу рассказать, но мы не обсуждали ничего секретного или сенсационного. Визит был жестом. Меня поразило, насколько хорошо она знает Россию и мой случай. Некоторые детали она знает лучше меня. Она действительно глубоко понимает, что происходит в России. И когда с ней разговариваешь, понимаешь, почему она так долго находится на вершине власти в Германии. Я поблагодарил ее за преданность делу, и она сказала: "Я выполняла только то, что было моим долгом"".



Еще чуток Навального: "По сути, я что-то вроде подопытного кролика - не так уж много людей, за которыми можно наблюдать после отравления боевым нервно-паралитическим веществом... Очевидно, что я дотронулся до зараженной поверхности, потом потянулся за бутылкой с водой, отпил из нее, поставил обратно, а потом вышел из гостиничного номера. Так что я предполагаю, что яд проник через кожу... Они ждали моей смерти... Они будут использовать против нас все более изощренные методы... Факт использования "Новичка" вселяет страх - в этом и заключается стратегия Путина... Мы сражаемся с чудовищными злодеями, готовыми на самые страшные преступления".



"То, что Навальный обвинил в своем отравлении лично Владимира Путина, является частью технологической многоходовки в превращение "простого парня" и "блогера" в международно поддержанного кандидата в президенты России–2024. То есть это этап долгосрочной президентской кампании - то, ради чего и создавался проект "Навальный" и ради чего была разыграна сцена с отравлением и последующим отбытием на лечение в Германию. Иными способами перевести Навального в другую весовую категорию было невозможно, правда, не факт, что и этот фокус сработает, но других вариантов вывода блогера с позиций маргинального сливного бачка в играх Кремлевских башен между собой не существовало. Теперь любой коронавирус Навального будет в мире воспринят как месть "лично Путина" "опасному Навальному", и, несмотря на комизм, это будет поводом для новых санкций. Санкции же сами по себе - это инструмент психологического давления на элиту России. Нынешняя элита с двойной лояльностью, она читает с трибун патриотические речи, но дети живут и учатся на Западе, и пока что вернуть их из офшоров не получается. Навальный - плод разложения нашей элиты так же, как протестантизм - плод разложения католичества. Деградация причины влечет еще более деградантные последствия. По сути, теперь стратегия Навального - стать российским Гуайдо или Тихановской. Тактика - обострение провокаций для оставления себя в фокусе повестки СМИ. Пусть власть вздрагивает от каждого чиха Навального, пока элиты не устанут и не решатся на заговор. Теперь остается подвести под Навального цветную революцию. Мы увидим отчаянные попытки нашей пятой колонны организовать в России именно такой сценарий", - считает ТГ-канал "Русский демиург".



ТГ-канал "Кремлевский безБашенник": "Наши источники в Администрации Президента склонны считать, что сейчас Навальный всеми силами будет пытаться добиться возбуждения уголовного дела в России, но не по поводу попытки его отравления, а... в отношении себя. Якобы именно в этом заключаются "глубинные" смысл и цель данного заявления Навального. По мнению наших источников, цель Навального и его бенефициаров на Западе - чтобы он остался в Германии, и (по аналогии со Светланой Тихановской) стать "жертвой режима", которая "очень хочет вернуться на Родину", но не может из-за угрозы немедленного ареста (будь то вмененные ему - по итогам каких-нибудь последующих его заявлений - призывы к свержению действующей в России власти или нечто подобное). В связи с этим в АП прогнозируют, что такая риторика будет нарастать с каждым месяцем. Это позволит Навальному (как и Тихановской) публично проводить встречи с западными лидерами, по результатам которых будет нарастать давление (включая санкционное) на действующую власть в РФ".



Политолог Максим Жаров: "Во многом сегодняшние обвинения Навального в адрес Путина выгодны Кремлю и тем российским элитам, которые лояльны Президенту. Во-первых, теперь все "антикоррупционные расследования" команды Навального против российских олигархов запросто атрибутируются как "происки западных спецслужб". "Гость канцлера", как и "агент трех разведок" - это клеймо теперь с Навальным навечно, и оно не отмываемо. В этом отношении Навальный резко отличается и от Хуана Гуайдо, и от Светланы Тихановской, которые в рамках избранной для них роли все же имеют возможность маневра. Теперь, после грубо сработанного highly likely "отравления", в ходе которого стала очевидной для всего мира зависимость Навального от западных спецслужб, Навальный такой возможности не имеет. Во-вторых, обвинив Путина и объявив о стремлении вернуться в Россию, Навальный отсек для российских элит, ранее бывших бенефициарами проекта "Навальный", возможность дальнейшего сотрудничества с ним. Теперь контакты бунтующих элит с Навальным для Кремля сродни контактам с Ходорковским и равносильны прямому предательству. Это в значительной степени облегчает для Кремля процесс внутриэлитной трансформации на входе в новую "холодную войну" с Западом".



Обозреватель NewsFront Юлия Витязева: "Навальный не вернется. Ему невыгодно возвращаться. Использовать его в качестве "лидера оппозиции в изгнании" гораздо эффективнее, чем возвращать в Россию, где он после всей этой истории с "отравлением" окончательно стал посмешищем".