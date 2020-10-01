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Э.. Шариман... Путин перепутал имя президента Кыргызстана
19:34 01.10.2020

Курьезный случай произошел 28 сентября во время официального визита Сооронбая Жээнбекова в Сочи.

Во время официального визита Сооронбая Жээнбекова в Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин назвал президента Кыргызстана другим именем - Шариманом.

Отметим, запись была сделана во время встречи президентов с участием журналистов.

В государственных СМИ этот момент встречи был вырезан: отсутствовало вступительное слово Владимира Путина - освещение встречи начиналось с рукопожатия президентов и со слов благодарности Сооронбая Жээнбекова.



К слову, Путин периодически ошибается. Например, 27 апреля 2020 года Путин и глава МЧС России Евгений Зиничев провели совещание в режиме видеоконференции. Когда Зиничев предложил дать слово главе Якутии, Путин окрестил Айсена Николаева Александром Сергеевичем.

В 2017 году Путин назвал Егора Борисова, возглавлявшего тогда Якутию, губернатором Егоровым. Борисов позже говорил, что не обижен, а даже рад, поскольку президент запомнил его имя.

Как видно, Путин путается и в достаточно простых именах и фамилиях.

Социальные сети не смогли не отреагировать на такой прокол со стороны главы России. Досталось и имени, и адресату.

Источник - kaktus.media
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