Э.. Шариман... Путин перепутал имя президента Кыргызстана

19:34 01.10.2020

Курьезный случай произошел 28 сентября во время официального визита Сооронбая Жээнбекова в Сочи.



Во время официального визита Сооронбая Жээнбекова в Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин назвал президента Кыргызстана другим именем - Шариманом.



Отметим, запись была сделана во время встречи президентов с участием журналистов.



В государственных СМИ этот момент встречи был вырезан: отсутствовало вступительное слово Владимира Путина - освещение встречи начиналось с рукопожатия президентов и со слов благодарности Сооронбая Жээнбекова.







К слову, Путин периодически ошибается. Например, 27 апреля 2020 года Путин и глава МЧС России Евгений Зиничев провели совещание в режиме видеоконференции. Когда Зиничев предложил дать слово главе Якутии, Путин окрестил Айсена Николаева Александром Сергеевичем.



В 2017 году Путин назвал Егора Борисова, возглавлявшего тогда Якутию, губернатором Егоровым. Борисов позже говорил, что не обижен, а даже рад, поскольку президент запомнил его имя.



Как видно, Путин путается и в достаточно простых именах и фамилиях.



Социальные сети не смогли не отреагировать на такой прокол со стороны главы России. Досталось и имени, и адресату.