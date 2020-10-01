"Переговоры бессмысленны". Карабахские фронтовые сводки

19:45 01.10.2020 "Переговоры бессмысленны"

В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник - Турция. Чем ответят Армения и Россия?



Новая, третья война в Нагорном Карабахе продолжается всего несколько дней, но по своим масштабам уже превзошла все прочие. Боевые действия распространились на территорию самой Армении, под патронажем которой находится непризнанная республика, - премьер Никол Пашинян объявил, что азербайджанские военные бомбят мирные села. И похоже, что в давний конфликт двух стран вмешалась еще одна. Ереван заявил, что ВВС Турции сбили армянский штурмовик Су-25, находившийся в тот момент в своем воздушном пространстве. Анкара и Баку назвали эти слова "фантазией", однако Ереван подчеркивает - участие Турции в войне является неоспоримым фактом. "Лента.ру" изучила обстановку и оценила аргументы в пользу причастности Турции к последним событиям в Закавказье.



Фронтовые сводки



Последнее серьезное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР, Республика Арцах) произошло в апреле 2016-го; тогда Азербайджан вторгся на территорию непризнанной республики, в ход пошли авиация, артиллерия, пехота. Обе стороны - Баку и Арцах, чью безопасность, помимо собственной армии, обеспечивают по международным соглашениям вооруженные силы Армении, потеряли убитыми десятки человек. Тогда ситуацию быстро удалось стабилизировать, поэтому инцидент и получил название "Четырехдневная война".



Однако сейчас все иначе.



Интенсивность боевых действий, начавшихся в зоне карабахского конфликта ранним утром 27 сентября, беспрецедентна, такой плотности применения артиллерии в регионе еще просто не было, считает официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.



Судя по оперативным сводкам, с 27 сентября бои не прекращались ни на минуту. Азербайджан использует в них едва ли не все вооружение, которое в принципе возможно, - авиацию, артиллерию, системы реактивного залпового огня (СРЗО) калибром свыше 300 миллиметров, что никак не вписывается в сценарий "очередного обострения в регионе".



По данным Минобороны Армении, армия Азербайджана использовала РСЗО "Смерч", "Полонез", а также турецкие установки T-300 Kasirga, тяжелые огнеметные системы (ТОС), авиацию, ударные и разведывательные БПЛА, бронетехнику и живую силу. Им в качестве разведчиков помогают истребители F-16 ВВС Турции



Нельзя назвать просто "обострением" и атаки ВС Азербайджана на гражданские объекты, городскую инфраструктуру Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Под артиллерийским обстрелом оказалась столица Арцаха Степанакерт - впервые с карабахской войны 1992-1994 годов. Атаковали город и азербайджанские беспилотники - один из них был сбит прямо в небе над домами. Местных жителей практически сразу укрыли в бункерах в ожидании еще более массированных атак.



Наконец, в первый же день боевых действий в городе Мартуни погибли женщина и маленький ребенок, впоследствии жертвами обстрелов стали еще трое гражданских лиц, десятки ранены. Удары были нанесены по всем более или менее крупным населенным пунктам НКР, более полусотни мирных жителей получили ранения.



Счет погибших солдат уже пошел на сотни. Азербайджан традиционно не раскрывает размеры своих потерь, тела приходится считать по видеороликам Армии обороны НКР. При этом в Баку всегда оперативно сообщают о потерях противника, например, в первый день выпустили сообщение о гибели 550 армянских военнослужащих, что позже опровергли. Под "армянскими" здесь стоит понимать как непосредственно граждан Армении, так и служащих армии НКР.



790 убитых составили потери армии Азербайджана за три дня боевых действий, еще 1900 солдат ранено, уничтожено 137 танков и бронетехники, сообщает Минобороны Армении. Азербайджан не раскрывает свои потери



Армянская сторона признала, что в первый день войны, 27 сентября, потеряла боевые позиции, но уже на следующий день Минобороны Армении рапортовало о "значительных боевых успехах", а Минобороны Карабаха - о возвращении ряда утерянных ранее позиций. Что касается ущерба технике, Армения и НКР сообщают об уничтожении 5 вертолетов противника, около 80 единиц бронетехники, в том числе танков, 49 БПЛА, а также 82 наземных военно-транспортных единиц. Азербайджан заявляет, что его ВС подбили 31 единицу бронетехники, в том числе танки, 15 ЗРК "Оса", 18 БПЛА и 8 артиллерийских установок, а также РСЗО "Ураган".



Фактически за два дня боевые действия охватили всю территорию Карабаха - как и во время войны 1990-х. Однако, как сообщают в Ереване, они уже не ограничиваются территорией непризнанной республики. В первый же день боев ВС Азербайджана нанесли удары по территории самой Армении: один из азербайджанских БПЛА был сбит в городе Варденис, что в Гегаркуникской области, а 29 сентября местные жители оказались под минометным обстрелом. На прицел берется в основном гражданская инфраструктура.



В руководстве Армении "Ленте.ру" рассказали, что не исключают появления новых очагов боевых действий. И объяснили, почему.



Переговоры бесполезны



По словам официального представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, нарушения режима прекращения огня непосредственно на армяно-азербайджанской границе происходят периодически, но резко участились еще с июля 2020 года.



Тогда начались постоянные столкновения с применением тяжелого вооружения в Товузском районе, в 300 километрах от территории Арцаха. В Баку настаивали, что первыми артобстрел начали армянские военные. Однако в Минобороны Армении указывают, что все началось с провокации азербайджанских военных, которые на УАЗе попытались прорваться через границу. Их прогнали с опорного пункта, и тогда азербайджанская сторона открыла огонь.



Артобстрелы на границе Армении и Азербайджана не прекратились до сих пор.



Есть риск осложнения ситуации на нахичеванском направлении, где очевидно турецкое присутствие. Сегодня мы уже наблюдаем фактическое участие Турции в боевых действиях против Арцаха. Наличие в зоне конфликта многочисленных турецких специалистов и оружия турецкого производства - наглядное тому доказательство

Арцрун Ованнисян, официальный представитель Минобороны Армении



Как заявили "Ленте.ру" в МИД Армении, фактически армия Арцаха сейчас воюет против турецко-азербайджанского союза. "Турция является военно-политическим партнером Азербайджана и главным вдохновителем захватнических амбиций Алиева, - пояснила официальный представитель ведомства Анна Нагдалян. - Еще в начале 90-х Турция ввела сухопутную блокаду Армении, поддержав Азербайджан. Блокада не снята по сей день. Анкара в большом количестве вербует иностранных боевиков и переправляет их в Азербайджан, на уровне высшего руководства оказывает Баку полноценную политическую и пропагандистскую поддержку".



В МИД Армении особенно подчеркнули, что жители Нагорного Карабаха проявляют "высшую степень подготовки и морального духа", нанося ощутимый урон силам противника. "Турция, столетие назад уничтожившая армянский народ на своей исторической родине и до сих пор оправдывающая это преступление, в настоящее время всеми возможными средствами поддерживает Азербайджан для осуществления тех же геноцидальных действий на Южном Кавказе", - продолжила Нагдалян.



Она также ответила на вопрос о том, как Ереван оценивает реакцию остального международного сообщества, которое призвало стороны сесть за стол переговоров. "Применение силы на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана осуждается, расценивается как подрыв регионального мира и безопасности. Это явно следует из заявлений, звучащих со стороны международного сообщества, в том числе сопредседателей Минской группы ОБСЕ и официальных представителей стран, которые они представляют", - сказала собеседница "Ленты.ру".



По ее словам, Баку, столкнувшись с таким единством позиции, уже прибег к распространению "вопиющих фальсификаций", обвинив армянскую сторону в развязывании боевых действий.



Мы придаем важность тому, что есть определенный консенсус касательно того, что именно Азербайджан начал эту войну. В то же время мы думаем, что международное сообщество должно более четко осудить начало Азербайджаном крупномасштабной войны

Анна Нагдалян, представитель МИД Армении



Кроме того, в МИД Армении прокомментировали новость о том, что в Ереване начали рассматривать вопрос признания независимости Нагорно-Карабахской Республики. Нагдалян подчеркнула, что данный вопрос всегда актуален, потому что он лежит в основе мирного процесса по урегулированию конфликта.



Как уже писала "Лента.ру", сейчас Арцах фактически не является субъектом переговоров, несмотря на то что руководство Нагорного Карабаха участвовало в подписании Бишкекского протокола от 12 мая 1994 года о прекращении огня. Дело в том, что в 1998 году Роберт Кочарян лишил республику статуса отдельного участника процесса урегулирования после того, как сменил пост главы непризнанной республики на пост президента Армении и начал представлять обе стороны - Ереван и Степанакерт. Вернуть представителей НКР за стол переговоров снова так и не удалось, что юридически усложняет процесс.



"Фактически Азербайджан сейчас в одностороннем порядке вышел из мирного процесса и развязал широкомасштабную провокацию - как против Арцаха, так и против Армении. В армянском обществе растет осознание необходимости признать независимость Нагорного Карабаха. В правовом арсенале Армении есть достаточно инструментов, которые будут использованы по необходимости", - отметила Нагдалян. Однако все эти инструменты пока только готовятся к использованию.



Бессмысленно говорить о переговорном процессе, когда идут широкомасштабные военные действия. Приоритет сегодня - деэскалация, прекращение огня и восстановление режима перемирия, установленного трехсторонними соглашениями 1994-1995 годов

Анна Нагдалян, представитель МИД Армении



Воинственный союз



На данный момент всего две страны поддержали боевые действия в Нагорном Карабахе - это Афганистан и Турция. И если первая ограничилась официальным заявлением, то вторая намерена делать это не только словом, но и делом. Это косвенно подтверждает корреспондент турецкого телеканала TRT Фаттых Аванос, внезапно оказавшийся на линии фронта вместе с оператором и съемочной техникой через пять минут после начала военных действий.



Турция в целом проводит в последние годы крайне активную, наступательную внешнюю политику. Она включает в себя и желание быть лидером тюркского мира, где самым близким союзником оказывается именно Азербайджан. Лидеры этих государств давно полюбили лозунг "одна нация - два государства", и именно его оказалось достаточно сейчас для обоснования действий Анкары. "Настало время покончить с 30-летней оккупацией Арменией территорий Азербайджана", - предупредил накануне Эрдоган, и уже сегодня, после инцидента со сбитым штурмовиком, стало понятно, что это не просто слова.



Единственное возможное решение [Карабахского вопроса] - полный вывод армянских войск с оккупированных территорий. Вопрос не решится, если это не произойдет. Мы рядом с Азербайджаном и на поле боя, и за столом [переговоров]. Хотим решить этот вопрос в корне

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции



Впрочем, Эрдоган умалчивает, что Турция фактически уже поддержала Азербайджан - и еще в июле. Две страны буквально через несколько дней после армяно-азербайджанских столкновений начали "широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил" на территории Азербайджана.



О завершении этих учений так и не было объявлено, а турецкие инструкторы и военные советники "задержались" в Азербайджане вместе с военной техникой, беспилотниками Bayraktar, а также истребителями F-16, один из которых, возможно, был выведен из строя силами Армии обороны Карабаха.



Турецкий президент, похоже, настроен не только показать электорату, что не намерен бросать братский народ, но и доказать всему миру, что Анкара может играть важную роль в региональных конфликтах. И, похоже, его не смущают возможные последствия. Посол Армении в России уже предупреждал, что Ереван применит ракетные системы "Искандер-М", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе истребители F-16. После инцидента с Су-25 Армения заявила, что готовит обращение о помощи в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является Россия.



Москва, в отличие от Анкары, изначально пыталась быть буфером между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе, разводить их по разные стороны ринга - Россия еще с 1994 года является страной-посредником в переговорах. Желание гарантировать мир на Кавказе для Москвы объяснимо: негативный сценарий может обернуться по меньшей мере тысячами беженцев. Кроме того, очередная ссора с Турцией явно не была в планах Москвы в период очередной вспышки коронавируса и скандала с Алексеем Навальным. Но дерзкое поведение Анкары на территории союзника, кажется, ставит стороны на грань по меньшей мере холодной войны - как и в 2015 году, когда турецкие военные сбили российский бомбардировщик. Насколько резко на этот раз отреагирует Россия на сбитый самолет - самолет своего союзника по ОДКБ?



Если столкновения будут продолжаться на территории Карабаха, то Россия будет пытаться использовать свои дипломатические каналы для прекращения войны

Василий Кашин, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ЦКЕМИ ВШЭ



Руководитель сектора международных военно-политических и военно-экономических проблем ЦКЕМИ ВШЭ Василий Кашин настаивает, что Москва намерена соблюдать договор в рамках организации. Худой мир для России все-таки лучше хорошей войны. Именно поэтому, по его словам, красная черта пролегает по территории Армении - если боевые действия перекинутся туда, то встанет вопрос о военном участии России.



Договариваться с Анкарой Москве не впервой. Только вот Турция и Азербайджан уже доказали, что одними призывами к миру их не сдержать.



Владимир Кулагин

Элен Бабаян (Ереван), специально для "Ленты.ру"

Ксения Богачева

Екатерина Первышева Источник - Lenta.ru

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