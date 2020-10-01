 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США пробуют закрепиться в Ливии с помощью ее соседа Туниса, - "НГ"
00:32 02.10.2020

США пробуют закрепиться в Ливии с помощью ее соседа

Тунис готов стать стратегическим плацдармом американцев в Северной Африке
Данила Моисеев

1.10.2020

Министр обороны США Марк Эспер проводит свое первое с момента назначения турне по Северной Африке. И хотя глава Пентагона посетил Тунис и Алжир, а в пятницу поедет в Марокко, главными темами его визитов стали не столько переговоры по внутренней безопасности в этих странах, сколько обсуждение ситуации в Ливии и Сахеле. Особо важными стали встречи Эспера в Тунисе с министром обороны Брахимом Бартаги и президентом страны Каисом Саидом.
Тунисский лидер – один из самых примечательных и неоднозначных политиков Северной Африки. Саид – независимый кандидат, выигравший честные выборы вопреки позиции местного истеблишмента. В глазах многих он – живое подтверждение того, что и в арабском мире возможно торжество демократии, уважение закона, развитие местного самоуправления и борьба с коррупцией. Именно обещая добиться всего этого, он сумел выиграть сентябрьские выборы в прошлом году.

Но вместе с тем профессор права Саид является человеком жестким и религиозным. Эти обстоятельства не располагают к нему европейские и арабские правозащитные организации. Так, президент Туниса выступает против каких-либо послаблений представителям ЛГБТ-сообщества. К тому же он является давним сторонником применения смертной казни. Сейчас на нее действует мораторий: последний раз осужденного лишали жизни в 1991 году. К смерти в Тунисе могут приговорить лишь за терроризм, и то только с санкции президента. Но после потрясшего тунисское общество жестокого убийства 29-летней женщины и ареста подозреваемого в его совершении в стране возобновились дискуссии об отмене моратория на смертную казнь. Позиция Саида однозначна и безапелляционна. "Каждый, кто убивает без причины, заслуживает смертного приговора", – заявил он в понедельник, то есть незадолго до визита главы Пентагона.

Впрочем, оказалось, что дружбе Вашингтона и Туниса недовольство правозащитников не мешает. Так, Эспер вместе с тунисским коллегой Бартаги подписали новый договор о военном сотрудничестве сроком на 10 лет. Глава Пентагона заявил, что США и дальше намерены развивать связи с Тунисом и помогать ему в борьбе с терроризмом и в деле защиты морских и сухопутных границ, которые рискуют быть затронутыми гражданской войной в Ливии. По данным Африканского командования ВС США, с 2011 года в тунисскую армию было вложено более 1 млрд долл. В Тунисе к 2016–2017 годам располагалась база дронов, которую Пентагон держал в секрете до расследования Washington Post.

Эспер во время своего визита посетил захоронение 6,5 тыс. американских солдат, павших во Второй мировой войне, и почтил их память, поблагодарив за победу над злом. Затем министр обороны США перешел к злу новому. Он заявил о том, что РФ и Китай запугивают различные страны, в том числе африканские, эксплуатируя ресурсы континента и разрушая его институты, а также распространяют авторитарное влияние в целом по всему миру. Это и террористическая угроза способствуют военному сотрудничеству США со странами Северной Африки, уверяет глава Пентагона.

Показательно, что в Тунисе Эспер преподнес Бартаги подарок: копию пистолета первого президента США Джорджа Вашингтона. Глава Пентагона сказал, что это подношение символизирует важность верховенства гражданской власти над военными и аполитичности армии. Посыл более чем ясен: Вашингтон не хочет возвращения к прежним временам. До 2011 года, в течение 24 лет, опираясь на армию, Тунисом правил Зин аль-Абеддин бен Али. Он слыл союзником Вашингтона, но теперь США не поддержат военный переворот и уважают демократический выбор тунисского народа.

"Заключенный договор является логическим продолжением политики предшественников президента Саида. Тунис сам заинтересован в военной поддержке США: армия страны слаба, борьба с терроризмом идет не очень успешно, как и выправление экономической ситуации. В итоге завербовать в ряды террористов тунисцев не так уж и сложно. А американцам Тунис интересен хотя бы как база, с которой они имеют возможность наблюдать за ситуацией в Ливии с помощью дронов", – говорит эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Мария Махмутова. В разговоре с "НГ" она отметила, что президент страны, к сожалению, обещанные реформы пока провести не может. Более того, после его прихода к власти борьба между светскими и религиозными силами не утихает.

"К сожалению, Саид оказался маргиналом, неспособным к принятию стратегических решений. Ответственность за них он перекладывает на парламент и быстро сменяющихся премьер-министров. Саид напоминает полицейского, способного действовать, когда что-то уже произошло, но не менять ситуацию в целом", – считает эксперт.

Источник - ng.ru
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