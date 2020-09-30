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Китай переманивает из США специалистов по искусственному интеллекту, - В.Скосырев
00:40 02.10.2020

В Пекине создадут институт, где роботов научат подчиняться человеку

Насколько КНР сильна в разработке ИИ, специалистам еще предстоит узнать. Фото VCG/VCG via Getty Images
В КНР переехал на ПМЖ из Америки видный исследователь искусственного интеллекта (ИИ) Чжу Суньчунь, работавший раньше в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. Специалист по компьютерному зрению, когнитивной науке, он закончил вуз в КНР, продолжил образование в университетах в Стэнфорде, Огайо, Калифорнии, где завоевал высшую награду – приз Марра. Одна из его работ финансировалась Пентагоном. На родину отправляются и некоторые другие этнические китайцы, преуспевавшие в США. По мнению эксперта, тут играет роль и кампания нового маккартизма и шпиономания, развернутая против Китая нынешней администрацией Вашингтона.
Британский журнал NewStatesman, анализируя геополитическое значение состязания между ведущими державами в сфере высоких технологий, утверждает: кто установит монополию на искусственный интеллект, тот станет властелином мира. К счастью, до полного доминирования какой-либо страны на этом поприще дело пока не дошло. Но конкуренция между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем – становится все более ожесточенной. Гонка развертывается на фоне торговой войны, споров вокруг статуса Гонконга, Тайваня, выдвигаемых Белым домом обвинений в адрес Китая в нарушении прав мусульман в Синьцзяне.

Причем эта схватка, как признают американские чиновники, теснейшим образом связана с военным делом. "Вопрос состоит в том, как быстро мы сможем адаптировать ИИ к нуждам вооруженных сил", – говорит Нанд Малчандани, исполняющий обязанности директора Объединенного центра искусственного интеллекта в Пентагоне. Главное – это не допустить ни в коем случае, чтобы Китай обогнал США.

ИИ – это не монолитный кусок технологии. Сказать, что в целом одна страна впереди другой, неправильно. Нужно рассматривать отдельные виды технологий, продолжает американский чиновник в интервью для издания Breaking Defence. Китай может быть лидером в некоторых аспектах ИИ, таких как слежка и цензура. "Но там, где речь идет о превосходстве в будущих войнах, США пока еще опережает Китай". Преимущество США, утверждает Малчандани, состоит в том, что в США инновации двигает частный сектор. Центр, которым он руководит, работает со 120 компаниями. А в Китае исследования сосредоточены в руках государства.

Такой же позиции придерживаются авторы исследования, проведенного Институтом Brookings в США. Отвергая утверждения, что Китай обходит Америку, институт сообщает, что США остаются самым мощным магнитом для привлечения инвестиций в ИИ. В 2019 году компании, включая стартапов, вложили 40 млрд долл. в ИИ во всем мире. Но львиная доля тут принадлежала американским фирмам – 25,2 млрд долл.

Как бы то ни было, но Китай явно не собирается оставаться в положении отстающего. В Пекине в сотрудничестве с другими китайскими университетами создается Институт искусственного интеллекта. Причем ведущую роль в его формировании будет играть профессор Чжу Суньчунь. Там пригодится и накопленный им в Америке опыт изучения поведения роботов, контроля над ними. А поддержка властей ему гарантирована. Мэрия Пекина заявила, что будет стремиться привлекать таланты из-за рубежа.

Газета South China Morning Post сообщает, что ученые китайского происхождения составляют самую большую часть иностранных специалистов по ИИ, работающих в США. Но многие ли из них решатся вернуться на родину предков? В беседе с "НГ" руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев сказал: "Китай – один из лидеров в развитии искусственного интеллекта, что было достигнуто благодаря концентрации финансовых ресурсов в этой сфере. И конечно, старается переманивать к себе ведущих ученых. А судить о том, обошел ли он США, можно только опираясь на закрытую информацию китайских ведомств и институтов.

То, что видный ученый переехал в Китай из Америки, – это не уникальный случай. По мере того как Китай превращался в среднезажиточную страну, правительство, располагая большими ресурсами, разработало программы привлечения иностранных ученых. Они, правда, не были заточены только на этнических китайцев. Приглашали всех, кто может передать ноу-хау.

Можно вспомнить и историю создания китайской атомной бомбы. В ее разработке участвовали китайцы, которые после провозглашения КНР по патриотическим соображениям вернулись в Китай".

Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, указывает на другой аспект проблемы. "В США расцвел как бы маккартизм во втором издании, нагнетается шпиономания. Американцы с китайскими этническими корнями воспринимаются как агенты Пекина. Это, как ни парадоксально, создает очень выгодную ситуацию для Китая. Очень многие китайцы, работающие по долгосрочным и среднесрочным контрактам в лабораториях, университетах, сейчас задумались о возвращении", – заключил эксперт.

30.09.2020
Владимир Скосырев

Источник - ng.ru
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