Серия ударов Горбачева по СССР. Не идиотизм, а вредительство, - Эдуард Биров

04:48 02.10.2020

Остро реагировать на мумию Горбачева - все равно что говорить с почившим Иудой. Ну что ему уже доказывать?



Но бурно-негативная реакция граждан на его слова "Таймс" тоже понятна: слышать сожаление о разрушенном Союзе от того, кто его активно подталкивал к краху, будучи руководителем советского народа - редкое свинство. Это надо иметь верх наглости, бесстыдства гопника, который осознанно убил человека, но не считает себя виновным.



Да, формально Горбачев не подписывал Беловежских соглашений и даже был будто бы против этого, на противоположных баррикадах, будучи первым и последним президентом СССР. Но по сути-то очевидно, что Горби своим вредительством во имя "гласности" и соглашательством с Западом во имя "перестройки" породил Ельцина и олигархию, предопределил распад СССР как единого государства и десятилетия войн.



Это понятно каждому, кто хоть сколько-то застал те годы или, если не довелось, внимательно читал документы о Перестройке. Горбачев за считанные годы нанес серию ударов по своему же государству - по СССР. Перечислю кратко самые страшные из них.



Первый и самый важный - это полный отказ от внешнеполитических интересов в пользу Запада под видом завершения "холодной войны". "Новое мЫшление" (даже корявое ударение имело значение) полностью дезориентировало не только государство, но и народ. Горбачев буквально заставил Союз впасть в объятия волка в овечьей шкуре.



Чего стоит только его разрешение объединить Германию - точнее, сдать Западной Германии Восточную - за просто так, без ответных гарантий или условий! Это же чистой воды преступление против интересов страны и русского народа.



Второе направление ударов - по экономике СССР. Законы о госприемке и переводе предприятий на хозрасчет фактически разрушили плановую экономику, ничего не предложив взамен - что вскоре привело к тотальному дефициту товаров первой необходимости.



Именно фотографии тех времен с пустыми прилавками показывают те, кто пытается выставить жизнь в Союзе как нищенскую и голодную. Но правда в том, что до Перестройки и Горбачева такого дефицита и пустых полок не было: да, не было и изобилия товаров, но плановая экономика была заточена ровно под минимум необходимого для такой огромной страны. Ее специально разорганизовали, дестабилизировали, чтобы доказать неэффективность такой экономики и в целом СССР.



Из той же серии кампания усиления борьбы с нетрудовыми доходами, когда кошмарили обычных бомбил-шоферов, мелких продавцов - в то время как кооперативщики, разрешенные им же, продавали левые партии товары из заводов с огромной наценкой и тем самым создавали первый спекулятивный капитал. Такая несправедливость сильно била по самосознанию советских граждан, привыкших к тому, что все в целом равны по достатку. Так называемые привилегии чиновников, с которыми потом "боролся" Ельцин, расцвели тоже при Горбачеве.



Огромную роль в дезориентации и озверении народа сыграла идиотская (иначе не назовешь) антиалкогольная кампания, когда внешне благое начинание свелось к издевательству: вырубались виноградники, уничтожали высококачественный алкоголь, создавали дефицит любых напитков для взрослых, при этом расцвело производство паленой водки и уровень алкоголизма и отравлений только вырос.



Если в начале можно было предложить, что все это идиотизм "особо одаренного" комбайнера и демагога, то сейчас понятно, что так работает только вредитель.



Только сознательным ударом по госуправлению можно объяснить создание параллельной Верховному совету органа законодательной власти - Съезда народных депутатов. Госаппарат перестал понимать, кого слушать - вместо решений началась крикливая болтовня. Оттуда - из этого съезда - вылезли все ельцинисты, "демократы первой волны".



Лишение им же монополии КПСС в 1990 году - опять же, без создания другой партии большинства - фактически предопределило распад СССР.



При этом все удары по Союзу Горбачев наносил под иезутским соусом возвращения к истокам коммунизма, к ленинизму и якобы возвращения власти простому народу. На деле эта болтовня имела целью только прикрыть откровенное вредительство Горбачева и целой когорты предателей во власти.



Все это не отменяет той правды, что Советский Союз требовал реформирования, госуправление должно было быть обновлено, а экономика требовала перенастройки под запросы людей - многие граждане искренне хотели увидеть "социализм с человеческим лицом", устав от некоторого бессмыслия. Более того, советский проект был исчерпан идеологически и требовался некий другой концепт ценностей и идеалов, другие государственные механизмы.



Однако Горбачев вовсе не этим занимался - и представить его как некоего неудавшегося реформатора, который хотел сделать что-то подобное Китаю, не получится. В том же Китае его презирают как предателя страны. Таким он и останется в русской и мировой истории - самым страшным Иудой со времени Христа.



1.10.2020