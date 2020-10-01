Казахстанские кинотеатры находятся на грани банкротства

06:00 02.10.2020

При этом расцветают авто-кинотеатры.



Казахстанские кинотеатры, которые из-за пандемии коронавируса на протяжении полугода не снимают замки со своих дверей, могут попросту больше не открыться, передает zakon.kz.



Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", в случае прихода второй волны коронавируса владельцы "больших экранов" скорее всего будут вынуждены прекратить свою деятельность.



В марте был объявлен жесткий карантин, и посещение мест массового скопления людей оказалось под запретом. Но за полгода ряд объектов с разрешения Главного санитарного врача страны вернулся к своей деятельности, а кинотеатры по-прежнему находятся в режиме простоя.



Индустрия стоит, цифры озвучиваются от 5 до 10-15 млрд тенге. Пока это все как бы не подтверждено, но, тем не менее, такие цифры есть, - заявила президент Ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана Мунира Ягудина.

С учетом того, что некоторые бизнесмены для открытия кинозалов брали кредиты, то, возможно, они уже не смогут возобновить свою деятельность. Но несмотря на всю сложность ситуации в стране, кое-кто все же смог извлечь выгоду. Автомобильные кинотеатры стали альтернативой кинозалам.



20-30 автомобилей в день мы собираем. На выходных, конечно, чуть больше, но наша площадка рассчитана на 80 автомобилей. Репертуары фильмов мы, наверное, по рейтингу смотрим на различных сайтах. Потому что мнение о фильмах формируется там. То есть каждый имеет возможность зайти на сайт и проголосовать за определенный фильм, - рассказал управляющий директор авто-кинотеатра.



Вместе с тем владельцы кинотеатров надеются, что в скором времени люди смогут проводить время в традиционных кинозалах. Сегодня министр здравоохранения сообщил, что возможность открытия прорабатывается. На начальном этапе планируется разрешить рассадку зрителей на 1/3 посадочных мест. Но вопрос пока не вынесен на обсуждение Межведомственной комиссии, и точные сроки, по-прежнему, неизвестны.