Цифры не врут. Прогнозы по выборам в США, - А.Баклицкий

06:03 02.10.2020 Цифры не врут

Андрей Баклицкий о прогнозах по выборам в США



"Коммерсантъ" от 01.10.2020, 13:12

За месяц до президентских выборов в США кандидат от демократов Джо Байден опережает в опросах общественного мнения своего оппонента Дональда Трампа примерно на 8%. Бывший вице-президент неизменно обходит текущего хозяина Белого дома с момента своей победы в демократических праймериз, а с начала лета разрыв не опускается ниже 6%. При этом удивительным образом среди российских экспертов-американистов часто можно услышать, что шансы на победу двух кандидатов равны или даже что высока вероятность переизбрания президента Трампа на второй срок.



С одной стороны, подобную осторожность можно понять: слишком многие, как в России, так и в США, предсказывали в 2016 году победу Хиллари Клинтон. С другой стороны, те, кто "обжегся" четыре года назад, рискуют снова повторить ту же ошибку, но с другим знаком.



Наиболее распространенный аргумент тех, кто игнорирует заметное преимущество Байдена,- недоверие к опросам общественного мнения как таковым. Если опросы предсказывали поражение Трампа в 2016 году, какой смысл обращать на них внимание сейчас? Этот подход ошибочен сразу по нескольким причинам.



Для начала общенациональные опросы в 2016 году показали довольно высокую точность.

Демократический кандидат должна была выиграть с перевесом в 3%, что в итоге и случилось. Хиллари Клинтон обошла Дональда Трампа на 2% (и 3 млн голосов), но не стала президентом из-за особенностей избирательной системы США, где вместо общенациональных выборов фактически проходят 50+ отдельных президентских выборов. Точность опросов общественного мнения на уровне штатов оказалась заметно хуже. Клинтон была фаворитом опросов в трех штатах "ржавого пояса" - Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, но проиграла все три с разницей от 1% до 0,3% голосов, что решило исход выборов.



Американские социологи утверждают, что усвоили уроки 2016 года (включая недостаточный учет уровня образования респондентов). Довольно точно предсказанные результаты промежуточных выборов 2018 года отчасти это подтверждают. В то же время нельзя не заметить, что разница в рейтинге кандидатов в 2016 году приближалась к статистической погрешности. Веди Клинтон с перевесом в 8%, подобная ошибка была бы неприятной, но не смертельной.



Наконец, выбор Джо Байдена в качестве кандидата от демократов во многом ориентировался на предпочтения белых представителей рабочего класса, голосовавших за Барака Обаму в 2008 и 2012 годах, но не принявших Хиллари Клинтон в 2016-м.

И опросы показывают, что эта ставка оказалась успешной.



Второй аргумент, который можно услышать,- фактор пресловутых "стыдливых избирателей", боящихся открыто заявить о поддержке президента Трампа, опасаясь общественного осуждения, но готовых проголосовать за него в решающий момент. Проблема с этой категорией заключается в том, что ее существование не подтверждается фактами. Даже если предположить, что есть люди, не готовые признаться социологам в своих настоящих предпочтениях, вряд ли есть причины считать, что этот эффект сохранится при онлайн-опросах, где человеческий фактор отсутствует.



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Между тем офлайн- и онлайн-опросы показывают примерно одинаковые результаты. Более того, наиболее ярко этот феномен должен был проявиться в демократических штатах, где голосующие за Трампа составляют меньшинство и имеют больше причин скрывать свой выбор. Но соотнесение опросов и результатов выборов в 2016 году показали, что в демократических штатах наблюдалась диаметрально противоположная картина,- Хиллари Клинтон получила больше голосов, чем предвещали опросы. Значит ли это, что в 2020-м стоит учитывать фактор "стыдливых демократических избирателей"?



Миф о "стыдливых избирателях" может основываться на неправильной трактовке результатов 2016 года. И за Хиллари Клинтон, и за Дональда Трампа, согласно опросам, были готовы проголосовать менее 50% избирателей. Оба кандидата также были историческими лидерами по антирейтингу. Это отражалось в наличии заметного количества избирателей, не определившихся с выбором или планирующих проголосовать за кандидата третьей партии. Часть из них в последний момент "качнулась" в сторону Дональда Трампа, внеся вклад в его победу.



Для сравнения, согласно опросам, за Джозефа Байдена уже собирается проголосовать свыше 50% избирателей, а по соотношению позитивно и негативно настроенных избирателей он также заметно обгоняет действующего президента.

Впрочем, учитывая продолжающуюся эпидемию коронавируса, которая привела к смерти более 200 000 американцев, и постоянные скандалы, в которых фигурирует глава Белого дома,- факторы, которые едва ли изменятся за месяц,- это не слишком удивительно.



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Главная причина, по которой нельзя уверенно сказать, что Джо Байден станет следующим президентом США, и основной на сегодня фактор предвыборной кампании - это время. До выборов остался целый месяц, полный инфоповодов и реакций на них кандидатов. В американском политическом лексиконе есть специальный термин "октябрьский сюрприз". Так, письмо директора ФБР Джеймса Коми, в котором он меньше чем за две недели до выборов снова поднял вопрос об электронной почте Хиллари Клинтон, ударило по ее рейтингу и, возможно, стоило ей победы.



Если по какой-то причине рейтинг Джо Байдена последует по такой же траектории и разрыв с Дональдом Трампом сократится до уровня погрешности, день выборов действительно может принести неожиданную победу действующему президенту.

В то же время невозможность учесть подобный "сюрприз" в своем прогнозе не снимает с экспертов обязанности анализировать имеющиеся у них факты. Джозеф Байден серьезно лидирует по результатам опросов. С каждым днем, в течение которых Дональду Трампу не удастся переломить ситуацию в свою пользу, вероятность смены хозяина Белого дома будет только возрастать.



Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Источник - kommersant.ru

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