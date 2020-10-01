Киргизии предрекают белорусский сценарий. После выборов страну может охватить волна беспорядков, - В.Панфилова

06:08 02.10.2020

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



1.10.2020



Президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова беспокоит внутриполитическая обстановка в стране накануне парламентских выборов. Фото Reuters

Парламентские выборы в Киргизии пройдут 4 октября в условиях экономического кризиса и ухудшения эпидемиологической ситуации. За места в Жогорку Кенеш (парламент) сражаются 16 партий. На предвыборную кампанию они истратили в общей сложности 550 млн сомов (около 550 млн руб.) Большая часть избирателей, согласно предварительным опросам, собираются голосовать за 17-й номер бюллетеня – "против всех". Это значит, что Киргизию могут накрыть волнения и беспорядки.



Президент Сооронбай Жээнбеков за пять дней до парламентских выборов проинформировал главу РФ Владимира Путина о готовящейся в Киргизии дестабилизации. По убеждению киргизского лидера, угроза исходит от Запада, который действует в Киргизии через неправительственные организации (НПО).



"В республике активизировались различные силы, которые против стабильности и развития нашей страны. Они даже пытаются посягнуть на суверенитет Кыргызстана, вбивают клин в наши союзнические отношения, стратегическое партнерство. Конечно, мы им не дадим (это сделать. – "НГ"), у них ничего не получится, потому что поддержка России для нас – главное, очень важное, и я вас благодарю за это", – сказал Жээнбеков на встрече с Путиным в Сочи.



Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов сказал "НГ", что Жээнбекова беспокоят попытки раскачать ситуацию в Киргизии. Еще в прошлом году USAID (Агентство США по международному развитию) пообещало выделить 2,5 млн долл. на мониторинг избирательного процесса, освещения голосования в СМИ и социальных сетях. И мониторинг уже проводится. В ходе предвыборной кампании правозащитные организации опубликовали так называемые формирующие опросы, которые показали, что избиратели готовы голосовать "против всех".



"Главное отличие нынешних выборов от предыдущих в том, что идет жесткая, массированная агитация голосовать "против всех", а также выделяются сумасшедшие суммы для подкупа избирателя. НПО будут проводить экзитполы во время голосования, и если их результаты не совпадут с данными ЦИКа, то начнутся акции протеста с требованием объявить итоги выборов сфальсифицированными. Теперь все зависит от того, насколько Жээнбеков как куратор силового блока сможет контролировать ситуацию", – считает Орлов. Москва, по мнению эксперта, вряд ли будет вмешиваться в ситуацию – еще одна горячая точка на карте ей не нужна. У Жээнбекова простая и понятная цель – спокойно досидеть в президентском кабинете оставшиеся три года. Внешнеполитический курс на Россию и Евразийский экономический союз он еще раз подтвердил на встрече в Сочи, поблагодарив Владимира Путина "за поддержку в политических и экономических вопросах".



Партии, которые придут в новый парламент, также придерживаются евразийского курса. Явное преимущество у провластных партий – "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". Кто займет третье и четвертое место – большой вопрос. Оппозиционные партии считаются аутсайдерами и вряд ли пройдут в Жогорку Кенеш. Примечательно, что из 120 депутатов уходящего созыва в новый парламент идут 85 человек. Получается, что на две трети новый состав парламента будет состоять из прежних депутатов, которые ничем себя не проявили. Но это не самое главное, считает Дмитрий Орлов. "Все будет зависеть от того, как поведут себя те или иные силы. Дело в том, что Киргизией управляют не партии, а силы. Неважно, внутренние они или внешние, важен принцип. Партии в этом случае являются не защитниками интересов народа, а проводниками этих самых сил", – подчеркнул эксперт.



По мнению экс-замминистра иностранных дел Киргизии Аскара Бешимова, в Киргизии партийная система дискредитирована. В парламент пытаются попасть под любым флагом и с любыми обещаниями. "Но это ничего не значит. На самом деле у республики один внешнеполитический приоритет – международные гранты и кредиты. У нас нет денег на содержание своей страны. Мы давно выполняем свои социальные обязательства за счет заемных средств. Соответственно нашим внешнеполитическим приоритетом станет тот, кто даст нам эти деньги", – цитирует Бешимова Regnum.



Между тем нарастающим напряжением в обществе обеспокоился ряд общественных организаций. Они объединились в Общественный совет безопасности, который возглавил экс-глава Совбеза Марат Иманкулов. "Если выборы пройдут честно, то никто не выйдет на протесты. Почему народ обеспокоен? Партии, которые сейчас тратят миллионы на агитации, не выделяли столько денег, когда кыргызстанцы десятками погибали во время июльской вспышки коронавируса", – заявил на пресс-конференции в Бишкеке юрист Жумабек Самсалиев. По его словам, лидеры некоторых партий открыто заявили о своей готовности выйти на акции протеста, если выборы пройдут нечестно. "Мы знаем, на что они готовы. Если вы думаете о будущем народа, проведите выборы в рамках закона", – обратился он к властям.



Тем временем совет аксакалов решил провести народный курултай после парламентских выборов. "В стране накопилось множество проблемных вопросов. Каждое село, регион должны выбрать своего лидера и отправить его на народное собрание, чтобы решить все серьезные вопросы мирным путем", – пояснил член Общественного совета безопасности Бердибек Джумабаев.