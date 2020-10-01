Уничтожено армянских - 200 танков, 228 пушек, 30 зениток, - МО Азербайджана

06:27 02.10.2020

Выведены из строя до 200 танков, 228 артустановок, 30 средств ПВО ВС Армении - минобороны



Выведены из строя до 200 танков, 228 артустановок, 30 средств ПВО ВС Армении - минобороны

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия успешно продолжает контрнаступательную операцию.



Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.



Он отметил, что на пятый день операции армянские вооруженные силы понесли крупные потери.



"ВС Армении вынуждены отступать по различным направлениям", - сказал Эйвазов.



По его словам, информация о якобы сбитом азербайджанском вертолете, распространенная армянскими СМИ, является ложью.



"За этот период выведено из строя до 200 танков, более 228 артиллерийских установок, 30 средств ПВО, 6 командно-контрольных пунктов, 5 складов боеприпасов, один ЗРК", - добавил Анар Эйвазов.



(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев )