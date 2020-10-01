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Сбиты 4 БПЛА Азербайджана, - МО Армении
06:31 02.10.2020

Все 4 уничтоженных беспилотника были разведывательными: МО Армении

Все 4 уничтоженных беспилотника были разведывательными: МО Армении

По состоянию на 00:15 ВС Армении уничтожили четыре вражеские БПЛА: один в Котайкской, три других - в Гегаркуникской области.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

"Все уничтоженные беспилотники были разведывательными. Таким образом, сегодня в воздушном пространстве Армении в целом было уничтожено 7 беспилотников", - написала Степанян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что силы ПВО Армении уничтожили 4 вражеских БПЛА.

Источник - armenpress.am
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601609460
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