 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Все от пресыщения! Люди обнаглели от возможностей, - Г.Иванкина
06:32 02.10.2020

Галина Иванкина
1 окт. 2020

"Корову бы ей. А лучше две".

Неизвестная крестьянка об Анне Карениной

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Набрела я тут на публикацию некоей дипломированной психологини, утверждающей, что у советских детей (которые уж тетеньки и дяденьки, а то и – старички) были "токсичные" родители. Потом попалась не менее увлекательная заметка, повествующая о правильном выходе из "токсичных" отношений с абьюзером, то есть – с обидчиком.

Но разве нынешний супер-актуальный автор может сказать нормальное слово? Нет, конечно. Только с вывертом или – по-аглицки. На одном из ютубовских каналов дева-историк, ловя ртом воздух, транслирует, что Екатерина II – характерная "токсичная" мать по отношению к Павлу, тогда как сам Павел не избежал "токсичности" и "абьюзил" жену, детей, дворян, лакеев, Россию...

Новояз колотит по мозгам! Чтобы хоть как-то прояснить ужасы нашей и – не нашей истории (потому что Генрих VIII – тоже токсик-абьюзер и "перверзный нарцисс"), я позволю себе выложить определения этих загадочных словес, без коих мы жили вполне пристойно и даже не знали, что вкруг нас – сплошная toxicity in relationships.

"Абьюзивные отношения - в которых партнер нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы. Токсичность в психологии означает нездоровое взаимодействие".

Хотя, чего я все к словечкам придираюсь, как тургеневская …бабушка с филфака? (Я вообще не оттуда). Здесь все гораздо глубже и – гаже. Современные люди – невыносимо тепличные, сверх-нежные, как туалетная бумага из телерекламы и нервически-ранимые, как институтки уездного города N. Отсюда бесконечные драмы и хуже этого - трагедии. Любое замечание/ограничение трактуется, как "абьюз" с тоталитаризмом, нарушение личного пространства и – садистическое издевательство.

Модно обижаться, причем, список допустимых обидок ширится год от года. Если еще десять лет назад банальный шлепок ребенка по заднице считался "крайней" мерой, то нынче тот же шлепок – мера недопустимая. Чуть что – существа разного пола и возраста объявляют о своей депрессии и ложатся зубами к стенке.

Принято ругать юношество – мол, это "снежинки"-миллениалы* постоянно рыдают и жалуются на своих токсичных дедушек, отработавших сорок лет на химзаводе. Или в конструкторском бюро. (Generation Snowflake - насмешливый термин для обозначения поколения, годы взросления которого пришлись на начало XXI века. Название подчеркивает уязвимость этих молодых людей и их уверенность в своей исключительности – Авт.).

Многостраничные тексты о детских и подростковых биполярных расстройствах, являющихся последствием "абьюзивных" отношений – в смысле, ремня за двойки. Рассуждения тридцатилетней (sic!) дурочки, впервые (!!!) увидевшей картину "Опять двойка": у мальчика токсичные родственники!

Недавно Дмитрий Ольшанский выдал стилистически-прекрасную вещь "Большая скука", где остроумно протащил поколение миллениалов, у коих даже борьба за что-нибудь – и та полудохлая, как вся их вегано-толерантная житуха.

Я бы не стала кивать исключительно в сторону хипстеров с их смузи-барами и коворкингами. Уныло веганствует мировое сообщество в целом – дурь про "токсикал-абьюзеров" и "харрасменты", не хуже коронавируса, объяла все континенты. Откуда дровишки?

Точнее, их отсутствие, ибо современные люди – и сорокалетние "пивные" мужчины, игроки World of tanks - вряд ли смогут выжить на дровишках и без любимого приложения в новом гаджете. Ольшанский польстил старшему поколению – оно такое же снулое, как и дети, читающие блогеров, а не Джека Лондона.

Младое племя всегда отражает настроение эпохи и задает ритм. В 1960-х – творили науку в заоблачных НИИ, в 1970-х – сделались длинноволосыми гуманитариями с гитарами и томиком Цветаевой, в 1980-х – кричали: "Пе-ре-мен!" вслед за Виктором Цоем, в 1990-х – постреливали в камуфляже или – торговали в красных пиджаках от Версаче, в 2000-х – утонули в гламуре и тучности, в 2010-х - …вышвырнули на свалку гламур старших братьев, нацепили кеды и затосковали под арт-хаус.

Так повторю вопрос: откуда дровишки, точнее – идеи, смыслы, цели бытия? От общего уныния и тупиковости. Коммунизм не построили. Бизнес-парадиз обернулся карточным домиком. Что остается? В Америке – также не ice и не cool – бедняги уперлись в стенку, на которой написано Black Lives Matter! – и теперь всей страной приходится расхлебывать многовековую кашу.

Человечество так устало созидать и вообще – делать, что занялось "разбором полетов", ушло в печальку, нашло резон для не-деяния: "У меня была токсичная мать и такая же первая учительница!" Это повод свернуться калачиком и тихонечко подвывать: орать громко сейчас …немодно.

С другой стороны, все – от пресыщения, в том числе – информационного. Хомо-сапиенс никогда не жил так просто, как в XXI столетии и когда Ковид-19 сравнивают с чумой 1348 года – это примерно, как сравнить царапину – пусть и глубокую - с оторванной конечностью. Люди обнаглели от возможностей. В том нет ничего парадоксального и жуткого. Эти слабости и нытье благополучных девочек – от того, что им не надо в четыре утра доить Буренку в деревне Масленкино.

И дурацкие словечки с дебильными идеалами, вроде тотал-веганства и пресловутой толерантности к извращениям – это следствие празднобесия (sic!) Борис Гребеннщиков когда-то спел: "Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть" и получилось, что поет о будущем. Впрочем, и сам БГ на старости лет выдает какую-то скучную ахинею да исключительно для хайпа. Для чего-чего? Да-да. Я тоже знаю все эти слова.

Источник - zavtra.ru
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