"Борат 2" не смогут (технически) запретить в Казахстане

06:35 02.10.2020

Министерство культуры и спорта РК не сможет запретить к показу в Казахстане сиквел "Бората", если прокат будет не в кинотеатрах.



Как сообщает сайт Deadline, премьера продолжения скандального фильма "Борат" запланирована на конец октября 2020 года.



Так совпало или это случайность, "Борат 2" выйдет накануне выборов президента США (3 ноября 2020 года выборы).



Напомним, что вторая часть фильма содержит очень длинное название – Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan ("Борат: подарок в виде порнографической обезьянки вице-президенту Майклу Пенсу, который принесет пользу недавно поредевшей нации Казахстана").



Известно, что права на показ фильма приобрела компания Amazon Studios.



А это означает, что сиквел не покажут в кинотеатрах – он сразу будет размещен на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.



Кстати, в правительстве РК отреагировали на появление фейкового аккаунта Казахстана в Twitter.



Аккаунт, в профиле которого указано, что страница принадлежит правительству Казахстана, создали авторы фильма "Борат 2" как часть пиар-компании кинокартины Саши Барона Коэна, премьера которой состоится в октябре.



От лица правительства на странице публикуют сообщения юмористического характера.



Например, 29 сентября было опубликовано поздравление с обретением независимости Туркменистана. А 30 сентября создатели аккаунта высмеяли кандидата в президенты США Джо Байдена.



Один из последних твитов посвящен Дональду Трампу. В опубликованном ролике показана победа Трампа над Байденом.



Видео сопровождается голосом актера Саши Барона Коэна, который играет роль главного героя по имени Борат.



Руководитель пресс-службы премьер-министра РК Зарина Нурланова назвала аккаунт фейковым.



"Материалы, публикуемые на этих страницах, не имеют никакого отношения к официальной информации о деятельности правительства Республики Казахстан. В случае появления подобных фейковых страниц в различных социальных сетях, убедительно просим использовать для получения информации только официальный сайт премьер-министра – primeminister.kz, а также верифицированные аккаунты в социальных сетях", – написала в Facebook Зарина Нурланова.



