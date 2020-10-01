 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.10.2020
06:51  Трамп вынужден прекратить встречи с избирателями. Близкая помощница Хикс притащила заразу
06:43  Ядерный скальпель. Насколько вероятно использование "последнего аргумента" в локальных войнах, - К.Сивков
06:40  Дуга огня и смут. Мир становится все опаснее, - ВПК
06:38  Так близок и далек: каковы шансы казахстанского бизнеса на китайском рынке? - САМ
06:37  Казахстан vs Узбекистан: борьба за лидерство обостряется? - А.Омирбек
06:35  "Борат 2" не смогут (технически) запретить в Казахстане
06:32  Все от пресыщения! Люди обнаглели от возможностей, - Г.Иванкина

06:08  Киргизии предрекают белорусский сценарий. После выборов страну может охватить волна беспорядков, - В.Панфилова
06:00  Казахстанские кинотеатры находятся на грани банкротства
04:48  Серия ударов Горбачева по СССР. Не идиотизм, а вредительство, - Эдуард Биров
00:40  Китай переманивает из США специалистов по искусственному интеллекту, - В.Скосырев
00:32  США пробуют закрепиться в Ливии с помощью ее соседа Туниса, - "НГ"
Четверг, 01.10.2020
21:38  В России нашли утюги с прослушкой
19:45  "Переговоры бессмысленны". Карабахские фронтовые сводки
19:34  Э.. Шариман... Путин перепутал имя президента Кыргызстана
19:16  Отважный Навал обвинил лично Путина в своем отравлении
18:37  Кайрат Умаров стал послом Казахстана в Вене
17:02  ЦРУ планировало отравить разоблачителя Ассанжа, - Guardian
17:00  Covid-обман: Второй карантин нужен для того, чтобы успеть продвинуть вакцину, - Пол Робертс
16:25  КырКабмин обеспокоен: новых случаев COVID-19 больше, чем внебольничной пневмонии
15:51  Армения признала гибель Су-25. Летчик оказался русским. Азербайджан утверждает, что сбито уже 2 "сушки"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Борат 2" не смогут (технически) запретить в Казахстане
06:35 02.10.2020

Министерство культуры и спорта РК не сможет запретить к показу в Казахстане сиквел "Бората", если прокат будет не в кинотеатрах.

Как сообщает сайт Deadline, премьера продолжения скандального фильма "Борат" запланирована на конец октября 2020 года.

Так совпало или это случайность, "Борат 2" выйдет накануне выборов президента США (3 ноября 2020 года выборы).

Напомним, что вторая часть фильма содержит очень длинное название – Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan ("Борат: подарок в виде порнографической обезьянки вице-президенту Майклу Пенсу, который принесет пользу недавно поредевшей нации Казахстана").

Известно, что права на показ фильма приобрела компания Amazon Studios.

А это означает, что сиквел не покажут в кинотеатрах – он сразу будет размещен на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Кстати, в правительстве РК отреагировали на появление фейкового аккаунта Казахстана в Twitter.

Аккаунт, в профиле которого указано, что страница принадлежит правительству Казахстана, создали авторы фильма "Борат 2" как часть пиар-компании кинокартины Саши Барона Коэна, премьера которой состоится в октябре.

От лица правительства на странице публикуют сообщения юмористического характера.

Например, 29 сентября было опубликовано поздравление с обретением независимости Туркменистана. А 30 сентября создатели аккаунта высмеяли кандидата в президенты США Джо Байдена.

Один из последних твитов посвящен Дональду Трампу. В опубликованном ролике показана победа Трампа над Байденом.

Видео сопровождается голосом актера Саши Барона Коэна, который играет роль главного героя по имени Борат.

Руководитель пресс-службы премьер-министра РК Зарина Нурланова назвала аккаунт фейковым.

"Материалы, публикуемые на этих страницах, не имеют никакого отношения к официальной информации о деятельности правительства Республики Казахстан. В случае появления подобных фейковых страниц в различных социальных сетях, убедительно просим использовать для получения информации только официальный сайт премьер-министра – primeminister.kz, а также верифицированные аккаунты в социальных сетях", – написала в Facebook Зарина Нурланова.

1.10.2020

Источник - vkurse.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601609700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенат принял Закон об избежании двойного налогообложения госпредприятий в Люксембурге
- В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"
- Инфляция в Республике Казахстан
- Кадровые перестановки
- Акиматы-2020: рейтинг коррупции
- Азат Перуашев принял участие в мероприятии, организованном Мангистауским областным филиалом партии в честь 100-летия Казахской Республики
- Казахстан только на 47% обеспечивает себя сахаром
- Падеж птицы снижается в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  