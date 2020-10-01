Казахстан vs Узбекистан: борьба за лидерство обостряется? - А.Омирбек

06:37 02.10.2020 Казахстан всегда считался экономическим лидером центральноазиатского региона. Теперь на эту роль активно претендует Узбекистан. К нашему соседу проявляют интерес крупные инвесторы с безупречной международной репутацией. Именно Узбекистан сегодня открывает новые предприятия, аналогов которым нет в регионе, тем самым, по сути, создавая новые отрасли экономики. На этом фоне достижения Казахстана, где не первый год буксуют дорогостоящие программы индустриального и аграрного развития, где не жаждут оставаться "якорные" инвесторы, на которых мы всегда делали ставку, уже не выглядят столь очевидными.



Узбекское чудо против казахских чудес в решете



Возникает вполне резонный вопрос: центральноазиатский барс, как некогда называли Казахстан его же власти, обломал зубы, не справившись с грузом последних экономических кризисов? А может, Узбекистан не так крут, как кажется на первый взгляд?



Еще пять лет назад эксперты Азиатского банка развития буквально на пальцах доказывали наличие у узбекской экономики скрытых резервов и убеждали всех в том, что к 2035 году эта страна "догонит по экономической мощи соседний Казахстан и станет новым лидером центральноазиатского региона".

Тогда над этими оценками и прогнозами многие посмеивались, не воспринимая их всерьез. Сегодня же такой сценарий не выглядит слишком оторванным от жизни. Узбекистан уже обогнал Казахстан по показателям, которые в отдаленной перспективе будут играть ключевую роль в вопросах экономической стабильности, особенно применительно к тем странам, чье благополучие строится на доходах, полученных от продажи сырья.



Например, доля малого и среднего бизнеса в ВВП нашего соседа уже давно превышает 50 процентов. Мы же только примериваемся к этой планке, а если и попытаемся прыгнуть, то еще не скоро – ожидается, что столь развитое предпринимательство Казахстан получит не раньше 2050 года.



Уровень диверсификации узбекской экономики – один из самых высоких во всем СНГ. Это факт, уже давно не требующий доказательств. Мы же, то полагаясь на вечный "авось", то начиная форсировать ситуацию, заметного продвижения на этом пути так и не совершили. Развалив промышленное наследие, доставшееся от Союза, или отдав его на откуп иностранным инвесторам, мы так и не построили новые заводы и фабрики аналогичного уровня. Да, пытались – и вертолеты с самолетами собственного производства хотели выпускать, и сделанным в Казахстане биоэтанолом весь мир завалить, но даже с велосипедами и планшетами у нас ничего не получилось.



Аналогичная ситуация и в аграрном секторе. Узбеки сегодня обеспечивают себя всем, кроме зерна, которое они закупают в Казахстане и России. Они активно продвигают свою сельхозпродукцию (благо есть что продвигать) на рынки соседних стран, включая Казахстан. Да и макроэкономические показатели говорят сами за себя: при примерно одинаковой доле сельского населения узбекские аграрии дают пятую часть от ВВП, тогда как наши – чуть больше четырех процентов.



И подобные сравнения можно приводить долго. Хотя, конечно, и минусов у узбекской экономики тоже предостаточно. Это еще большее, чем у нас, влияние госсектора, не менее угрожающие масштабы коррупции, более низкие, нежели в Казахстане, доходы населения, а, следовательно, относительно низкая покупательная способность. Но, несмотря на все это, иностранные инвесторы все чаще, обходя, казалось бы, ставшую уже привычной для них казахстанскую гавань, устремляются в Узбекистан.



Несколько лет назад мы уже рассказывали о том, как за рекордно короткий срок вместе с инвесторами из Южной Кореи узбеки запустили крупнейший в Центральной Азии газохимический комплекс, который не только полностью удовлетворил внутренний спрос на продукцию нефтехимии, но и успешно работает на экспорт. За соседей, конечно, можно только порадоваться, но становится обидно за себя. Про строительство аналогичного комплекса у нас, в Атырауской области, мы трубили с середины "нулевых" годов, однако в итоге так ничего и не построили. И уступаем мы соседям не впервой. Те же автомобили Daewoo, которые сегодня успешно выпускает Узбекистан, изначально планировалось собирать в нашей стране…



Казалось бы, Казахстан, регулярно получающий болезненные удары по своему самолюбию, должен извлечь правильные уроки и начать делом подтверждать свои притязания на лидерство в ЦА, к чему обязывает присутствие реального конкурента под боком. Однако единственное, что мы предпринимаем в сложившейся ситуации, – так это делаем вид, что сами с усами и что нам вообще-то не очень хочется тех экономических "плюшек", которые за обе щеки уплетают сегодня наши соседи. Хотя нервишки уже начинают пошаливать. Это заметно, например, по реакции на новость о приходе в Узбекистан таких брендов, как Nike и Adidas, которые вознамерились открыть там свои производства кроссовок.



Авторы Телеграм-канала Risk Takers метко подметили, что "открытие заводов крупных международных игроков дает определенный кредит доверия, и страновые риски сокращаются для потенциальных инвесторов. Если гиганты различных индустрий решат, что Nike и Adidas успешно развиваются в Узбекистане, то можно ожидать прихода в страну еще ряда компаний. Это, несомненно, большой плюс для страны и можно назвать билетом на следующий уровень по привлечению крупных производителей". Кроме того, они не обошли стороной реакцию казахстанских властей на такую перспективу, имея в виду публикацию, появившуюся в одном солидном деловом издании: "Чтобы хоть как-то сгладить данное упущение, наши чиновники стали распиаривать свои достижения. Так, согласно статье, у нас в стране откроются японский медицинский центр, завод по производству металлических изделий и криптовалютная биржа на основе японских технологий". После чего авторы Телеграм-канала добавили: "Такой подход, с упоминанием множества малоизвестных для широкой общественности имен встречается на протяжении всей статьи. Сколько бы наши чиновники ни пытались сглаживать эффект от упущенного Nike и Adidas, мы думаем, что ничего не получится. Можно во всех СМИ рассказывать о великолепных достижениях кабмина и делать красивые доклады, но крупные производители все равно выбирают нашего соседа".



Узбекский "новичок": чего бояться Казахстану?



Поделиться мнением об этой негласной борьбе за экономическое лидерство между Казахстаном и Узбекистаном мы попросили аналитика Wall Street Invest Partners Данияра Джумекенова.



- Если сравнить экономики двух стран, то какие можно сделать выводы?



- Несмотря на географическое соседство, в экономическом плане Казахстан и Узбекистан серьезно отличаются друг от друга. Даже если мы возьмем в расчет самые базовые макроэкономические показатели, то сразу же увидим разницу. Согласно информации Всемирного банка (в дальнейшем будут использоваться данные именно этой организации), по итогам 2019 года размер ВВП Казахстана вырос до 170,9 миллиарда долларов против 57,9 миллиарда у Узбекистана. Сравнение подушевого ВВП еще сильнее подчеркнет разницу: 9,244 против 1,725 долларов. Эти данные очень важны для дальнейшей оценки экономического роста.



Все дело в том, что эффект низкой базы никто не отменял: зачастую причиной впечатляющих показателей роста размера ВВП, объема инвестиций и т.д. становятся низкие начальные значения. Взять тот же Китай, который за последние 50 лет прошел путь от бедной аграрной страны до второй экономики мира: изначально рост ВВП там был двузначным, но затем начал постепенно замедляться и по итогам прошлого года составил "всего лишь" 6,1 процента. Здесь сразу же можно привести в качестве сравнения ведущие страны Запада: в США среднегодовой рост ВВП за последнее десятилетие составил 2,2 процента, в Германии - 1,8 процента и т.д.



- Но почему со стороны, пусть даже на обывательский взгляд, кажется, что Узбекистан стоит на пороге экономического прорыва, тогда как Казахстан если и не откатывается назад, то активно топчется на месте?



- Прежде всего, стоит отметить тот факт, что экономика Узбекистана никак не реагирует на мировые кризисы. Это свидетельствует о низкой степени ее вовлеченности в международную торговлю: по итогам первых восьми месяцев 2020 года внешнеторговый оборот составил 24,5 миллиарда долларов, из которых на экспорт пришлось 11,6 миллиарда. Для сравнения приведу цифры за аналогичный период по Казахстану – 48,7 и 28,6 миллиарда долларов соответственно. Инфляция в Узбекистане в прошлом году составила 15,2 процента, в Казахстане - 5,3 процента. Если же говорить про ВВП, то на протяжении трех последних лет в Узбекистане он рос на 4,46, 5,45 и 5,56 процента соответственно, тогда как в Казахстане - на 4,1, 4,1 и 4,5 процента. Иными словами, несмотря на разные стартовые условия, наблюдаются вполне сопоставимые результаты.



- Каковы перспективы каждой из стран? В чем сила узбеков, и какие обстоятельства непреодолимой силы сдерживают казахстанскую экономику? Есть ли у нас шанс снова совершить рывок, аналогичный тому, который был сделан в конце 1990-х? Если есть, то от чего он зависит?



- В структуре экспорта Узбекистана огромную роль играет золото: если в 2015-м страна продала этого металла на 1,9 миллиарда долларов, то в прошлом году - уже на 4,9 миллиарда. По итогам первых восьми месяцев 2020-го доля золота в структуре экспорта выросла до 50 процентов. Отмечу, что, начиная с 2019-го, благородный металл подорожал на рынке на 47 процентов, что отразилось и на доходной части бюджета Узбекистана. При этом столь высокая зависимость от экспорта сырьевых товаров, которая к тому же год от года растет, увеличивает риски макроэкономической нестабильности.



Главная привлекательная особенность Узбекистана - это статус новичка. Страна находится на начальном этапе экономического развития. Например, только недавно там начала развиваться обрабатывающая промышленность: доля экспорта хлопка-волокна снижается и растет продажа готовой текстильной продукции. Такая тенденция открывает широкие возможности для инвесторов, готовых взять на себя повышенный риск.



Но Казахстану совершенно не стоит расслабляться. Реальный сектор его экономики, конечно, активно растет: в 2020 году автомобилестроение выросло на 51 процент, фармацевтика - на 34 процента, легкая промышленность – на 11 процентов… Но страна все еще серьезно зависит от конъюнктуры нефтяного рынка. Если мы хотим повторить рост конца 1990-х, то должны будем приложить еще больше усилий, в частности, в плане развития малого и среднего бизнеса, облегчения доступа к кредитованию.



Автор: Асель Омирбек

1.10.2020 Источник - camonitor.kz

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