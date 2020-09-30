Так близок и далек: каковы шансы казахстанского бизнеса на китайском рынке? - САМ

06:38 02.10.2020 Пандемия коронавируса серьезно пошатнула китайскую экономику, но при этом сохранила и даже преумножила возможности экономического роста, которые открываются перед Казахстаном в рамках сотрудничества со столь мощной державой. О том, каким направлениям двустороннего взаимодействия стоит уделить особое внимание в этот непростой для всей мировой экономики период, мы попросили порассуждать наших экспертов.



Айдар Амребаев, политический аналитик:



"Китай - это хорошая возможность для Казахстана и ее граждан "подняться"



- Что изменилось для Казахстана за семь лет реализации геоэкономической инициативы КНР "Один пояс, один путь"?



- Действительно, с момента провозглашения в Казахстане председателем КНР Си Цзиньпинем инициативы налаживания континентального Экономического Пояса Шелкового Пути, прошло семь лет. За это время произошли серьезные изменения, как в нашей внутренней политической и социально-экономической жизни, так и в региональной политике в Центральной Азии, не говоря уже о глобальной турбулентности, которая охватила весь мир. Инициатива китайского лидера оказывает непосредственное влияние на все процессы, которые происходят во всех этих измерениях: национальном, региональном и глобальном.



Говоря о первом измерении, следует, объективности ради, признать, что китайский фактор в нашей экономике является едва ли не главным фактором экономической динамики, особенно после провозглашения инициативы, которая сейчас носит название "Пояс и путь". Китай входит в группу иностранных инвестиционных лидеров в Казахстане, опережая нашего союзника Россию. Именно при помощи китайских компаний и заемных средств ЭКСИМ банка КНР, Фонда Шелкового Пути и АБИИ (Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций) в Казахстане сегодня осуществляется индустриализация по целому ряду направлений в рамках реализации 56 проектов, которые не совсем корректно называют "переносом китайских предприятий на территорию Казахстана". Речь идет о новых совместных проектах с китайским участием по инициативе и при отборе проектов казахстанской стороной. Поэтому всякие досужие разговоры о неэкологичности и устарелости этих предприятий, не имеют под собой никаких оснований. Это индустриальные проекты, которые отбираются нашими ответственными государственными ведомствами и степень их экологичности и технологичности оценивается нашими госорганами на местах. Другое дело, насколько наши чиновники принципиально и со знанием дела относятся к своей работе.



Хотелось бы также отметить, что произошли определенные изменения в сфере привлечения иностранной рабочей силы на совместные с Китаем предприятия. На начальном этапе китайские предприниматели предпочитали завозить китайских рабочих, используя квоту на привлечение рабочей силы, и "миграционные баталии" шли вокруг темы увеличения квот. Но уже сегодня на многих предприятиях сами руководители заводов и инициаторы бизнесов стали подходить к вопросу обеспечения рабочей силой более прагматично и со знанием дела. Мне удалось побеседовать с китайскими бизнесменами на эту тему, и они подтвердили, что предпочитают нанимать на работу высококвалифицированных местных рабочих в силу минимизации издержек по их содержанию. Известен пример корпорации "Айцзюй", которая строит производственно-логистический центр в северном Казахстане, привлекая на работу наших соотечественников, прибывших в Казахстан из Китая. Они обладают необходимыми исходными квалификационными характеристиками, нужными для работы на китайских предприятиях, таких как знание китайского языка, особенностей менеджмента, трудовой этики, легкость овладения технологическими процедурами и т.д.



В рамках участия Казахстана в инициативе "Пояса и пути" можно отметить заинтересованность наших властей в интенсификации использования транспортных коридоров и логистических центров, таких как МЦПС "Хоргос" и морской порт "Актау". В условиях снижения темпов экономического роста во многих странах - партнерах Казахстана особенно важным для нас является скорейшее посткоронавирусное восстановление экономики Китая, как достаточно крупного, состоятельного и стабильного потребителя наших нефтегазовых ресурсов через сеть нефте- и газопроводов. Не смотря на то, что в разрезе нашей торговли с КНР энергоресурсы занимают ведущее место, сегодня актуализируется вопрос о диверсификации экспорта. В частности на региональном уровне есть проекты с участием стран Центральной Азии по снабжению поистине необъятного китайского рынка продовольствием совместными усилиями, например, казахстанскими предпринимателями вместе с узбекскими дехканами.



Постепенно приходит понимание, что экономическое взаимодействие с Китаем должно быть максимально прагматичным, оптимальным и состоятельным. Страны региона пытаются создавать совместные кластеры с взаимодополняющими производственными цепочками, чтобы отвечать обширным потребностям китайского рынка. В одиночку им заполнить какие-то рыночные ниши на рынке Китая достаточно сложно. Помимо незначительных объемов отправляемой на экспорт продукции, например, агросектора, существует проблема сертификации, унификации стандартов и тарифов. Очевидно, что формирование общего, скоординированного рынка Центральной Азии может помочь нашим странам на региональном уровне более эффективно взаимодействовать с Китаем.



На глобальном уровне мы сегодня сталкиваемся с проблемами санкционных режимов, "торговыми и технологическими войнами". Это имеет прямое отношение к торговле с Китаем. Казахстан выступает за более открытые режимы торговли, хотя освобождающиеся в результате ухода американских компаний с китайского рынка ниши и открывают для наших предпринимателей определенные возможности.



Обобщая сказанное, хотелось бы отметить, что сегодня, переживая сложные времена пандемии и соответствующие ей ограничения, существует актуальная задача посткоронавирусной перестройки экономического взаимодействия Казахстана с Китаем, в том числе и нашего участия в "Поясе и пути". Нужна более четкая расстановка экономических приоритетов и диверсифицированное посткоронавирусное экономическое восстановление Казахстана.



- Часто можно услышать мнение, что тесное сотрудничество с Китаем, в том числе в рамках ОПОП, открывает огромные возможности для экономического роста Казахстана. Какие конкретно отрасли могут, по-вашему, стать двигателями этого роста?



- Мы должны для себя принять принципиальное решение, какой мы хотим видеть казахстанскую экономику в XXI веке? Если мы хотим по-прежнему сохранить за собой статус "петростэйт", то это одна экономическая стратегия взаимоотношений с Китаем. Но если посмотреть на стратегическую перспективу, то, конечно, необходимы серьезные структурные преобразования и создание основ новой высокотехнологичной экономики. Необходимо учиться тому, как Китай постепенно трансформируется из "всемирной фабрики" по пошиву продукции легкой промышленности в "экономику высоких технологий".



Мне кажется, Казахстан мог бы уже сегодня в качестве экономического приоритета определить развитие НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Причем необходимо, с моей точки зрения, целевое развитие прикладных лабораторий в сфере химических, биологических, медицинских технологий. Это долгосрочное и комплексное развитие, охватывающее все этапы - от фундаментальных и опытных разработок до внедрения новых технологий, подготовки специалистов и создания стартап-предприятий при целевой, точечной поддержке государства. Пусть таких предприятий будет немного, но это должны быть предприятия, которые государство будет лелеять и взращивать до высокого мирового уровня. Это эксклюзивные точки качественного роста нашей экономики. Пример Китая и ряда стран Юго-Восточной Азии в этом отношении может послужить для нас ориентиром.



При поддержке Китая существуют определенные перспективы для развития нашей "экономики простых вещей", о которой говорит руководство нашей страны. Здесь необходимы меры поощрения предпринимательской инициативы и экономического стимулирования посредством облегченного налогообложения, понятных и легко исполнимых, необременительных законов.



На уровне специализации регионов было бы целесообразно в контексте нынешнего Послания президента в отношении территориального развития рассмотреть возможность целевого развития в отдельных регионах специфических отраслей, сориентированных на конкретные потребности наших основных ближайших рынков. А это рынок ЕАЭС, рынок Китая, Центральная Азия. В соответствии с этим можно было бы центр и восток Казахстана сориентировать на производство продовольственной продукции. Север и запад - на общие производственные цепочки в рамках ЕАЭС. А в отношении наших братских центрально-азиатских стран осуществить долгожданные водно-энергетические проекты, развивать торговлю товарами "экономики простых вещей", на деле реализовать проект общего туристского кластера ЦА, интегрировать желание стран региона участвовать в центрально-азиатском транспортно-логистическом хабе. Также могут быть востребованы проекты в сфере бизнес и медицинского образования. Кстати говоря, эти проекты могут быть реализованы и при поддержке китайского бизнеса. Не случайно Китай рассматривает Казахстан в качестве ключевого партнера на континентальном центрально-азиатском экономическом треке.



- Все больше молодых казахстанцев выбирают Китай в качестве страны для получения образования. С чем это связано, по-вашему?



- Как уже было сказано, Китай сегодня трансформируется в высоко технологичную державу, способную составить конкуренцию многим мировым лидерам. Это является хорошим основанием для тех, кто хотел бы приобщиться к передовой технологичной среде. Помимо этого, высоко технологичное развитие невозможно без хорошо развитой науки и образования. Китай демонстрирует большие успехи в этом направлении. К тому же транспортно-логистическая близость образовательных центров Китая к Казахстану и относительно невысокая цена делают образование там весьма привлекательным. Для большей интенсификации образовательных, культурных, бизнес и туристских обменов между народами двух стран необходимы особые "зеленые коридоры" визовых режимов, создание благоприятных бюрократических установок со стороны государства.



Китай - это хорошая возможность для Казахстана и ее граждан "подняться". Но для этого нам необходимо сформулировать особую стратегию в предлагаемой инициативе "Пояс и путь", чтобы наше обновленное после пандемии участие в ней стало эффективным, состоятельным и с минимальными издержками.



Адиль Каукенов, политолог, L.L.M., директор Центра китайских исследований China Center:



"Китай для Казахстана может стать очень серьезным клиентом"



- Соседство с таким экономическим гигантом как Китай, безусловно, открывает перед Казахстаном и отечественными производителями огромные возможности. Особенно с учетом достаточно высокой покупательной способности населения этой страны, которое на данный момент превысило 1,4 миллиарда человек. К сегодняшнему дню зарплаты китайцев уже достигли уровня Южной Кореи, Японии, и это не предел.



Причем возможности эти касаются не только традиционных направлений - нефть, газ, минералы, но и в большинстве своем пищевой промышленности. Сейчас, к примеру, активно ведутся переговоры между внешнеэкономическими и внешнеполитическими ведомствами наших стран о каналах доставки в КНР казахстанских мяса, зерна, молочных продуктов и т.д. Соответствующие проекты осуществляются и в рамках китайской геоэкономической инициативы "Один пояс, один путь". Так, в Южном Казахстане был открыт самый большой завод в Центральной Азии по производству сухого верблюжьего молока, основным рынком сбыта для которого выступает как раз таки китайский.



У Казахстана есть огромное преимущество – мы можем поставлять свои товары в Китай достаточно быстро и, следовательно, дешево. А это значит, что они могут быть гораздо конкурентоспособнее, чем те, что везут, к примеру, из Австралии, Новой Зеландии или Бразилии с учетом больших затрат на логистику. Особенно это выгодно, когда речь идет о продуктах питания, в том числе с небольшими сроками хранения. А если еще эта продукция зарекомендует себя как экологически чистая, то перед нашими бизнесменами открывается просто океан возможностей.



Как известно, многие наши товары, которые попадают в КНР через Центр приграничного сотрудничества "Хоргос" (к примеру, мясо, макароны и вода) уже пользуются среди китайцев большим спросом. И это понятно: Поднебесная – мировой лидер по уровню выбросов в атмосферу вредных веществ, что не может не отражаться негативно на качестве местной пищи. На этом фоне казахстанская продукция, естественно, будет выигрывать. Да что далеко ходить, когда мы сами на рынке и в магазине отдаем предпочтение фермерским товарам или с надписью "эко", пусть даже их стоимость дороже.



Как это ни парадоксально, но пандемия в этом плане играет нам только на руку. За последние полгода экономическая активность упала во всем мире, а следом за ней и цены на нефть. Вспомните, как весной они рухнули до нуля и даже ниже. Производители готовы были доплачивать покупателям, чтобы разгрузить переполненные хранилища. Вот тогда стало ясно, что черное золото при всех его возможностях стремительно теряет позиции. Пришло время искать новые драйверы экономического роста. И как раз пищепром, а точнее экологически чистые продукты становятся той самой перспективной нишей, которая будет востребована всегда и несмотря ни на что.



Разумеется, есть и много других направлений, в которых Казахстан мог бы сотрудничать с Китаем и наращивать свой экономический потенциал. Это в том числе информационные технологии, автопром, ядерная промышленность и т.д. К примеру, Казатомпром, одна из ведущих мировых компаний, уже активно сотрудничает с Гуандунской ядерно-энергетической корпорацией по строительству атомных электростанций в КНР.



Считаю, что Казахстану крупно повезло соседствовать с такой стабильной и экономически-мощной державой. А представьте, если вместо нее мы бы граничили с Сирией, которую уже несколько лет раздирает война, или Афганистаном с его масштабным и непобедимым наркобизнесом, или Ираком, который распадается буквально на глазах... Ни о каких экономических возможностях не было бы тогда даже речи, разве что об исходящей от этих стран нестабильности и, как следствие, угрозах безопасности нашему государству.



Китай же для казахстанской экономики может стать действительно серьезным, перспективным и долгосрочным клиентом. Впрочем, он уже таковым постепенно становится. Другое дело, что мы не до конца это осознаем и продолжаем ориентироваться на европейские рынки. Вот пробили когда-то туда дорогу и боимся что-то менять, пробовать новое. Даже крупный бизнес не знает, как лучше действовать на огромном китайском рынке, какие инструменты использовать для поиска партнеров, сотрудничества с ними, не говоря уже о среднем бизнесе. Пока это лишь робкие шаги.



Тем временем сама КНР достаточно активно стремится к сотрудничеству. Посмотрите, к примеру, как регулярно проводятся китайские выставки в Казахстане и, наоборот, как редко мы организовываем что-то подобное там. Или взять огромное количество бесплатных образовательных грантов, которые Китай предоставляет центрально-азиатской, в том числе казахстанской молодежи. Если в 2000-х годах в этой стране обучалось максимум сотня казахстанцев, то сегодня их численности достигает 19 тысяч! К слову, в рейтинге стран, куда наши граждане предпочитают уезжать учиться, Китай занимает второе место после России (около 60тыс. казахстанских студентов).



Это выбор, во-первых, обусловлен тем, что китайские гранты, как я уже отмечал, совершенно бесплатные и ни к чему не обязывают. То есть не нужно закладывать квартиру, брать кредит, обязательно оставаться в КНР или отрабатывать несколько лет по полученной специальности. Получил диплом, а дальше - на твое усмотрение. Во-вторых, китайское образование достаточно качественное и, следовательно, конкурентоспособное на мировом рынке труда. Это значит, что студенты, окончившие вузы КНР, будут востребованы в любой стране. В-третьих, в Казахстане открывается много китайских компаний, где нужны как раз таки специалисты, знающие китайский язык и владеющие соответствующими навыками. Как я уже говорил, возможностей много, и в разных направлениях, и они будут лишь нарастать.



Антон Бугаенко, китаист, эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева:



"Появилась некоторая системность в отношениях с КНР"



- Хотел бы заострить внимание на геоэкономической инициативе КНР "Один пояс, один путь" (ОПОП). С одной стороны, это закономерный эволюционный переход накопленного в предыдущие десятилетия опыта в двусторонних отношениях в новое качество. Был закончен этап становления независимых государств в Центральной Азии и открытия этого постсоветского региона для Китая. Нужно было выстраивать новое здание долгосрочных взаимоотношений на этом фундаменте. С другой стороны, инициатива ОПОП - это новое веяние в региональной политике КНР, которая фактически стала полуформальной доктриной китайской внешней политики в Центральной Азии. По сути, у китайского присутствия в регионе появился структурированный план и целеполагание.



В целом "Пояс и путь" выполнил свое предназначение, переведя взаимоотношения как Казахстана, так и других стран Центральной Азии с Китаем на этап не эпизодических, и даже не регулярных, а системных контактов. То есть появилась некоторая системность в отношениях с КНР, с точки зрения политики. И сейчас китайское руководство делает новые, хотя пока еще робкие, попытки перехода уже на следующий уровень: в рамках инициативы "5+1" вероятно будет создаваться механизм взаимодействия со странами региона, но уже без участия других внешних относительно региона стран.



Что касается конкретных дивидендов Казахстана от участия в китайской инициативе, можно назвать два основных – увеличение диверсификации экономики путем повышения доли обрабатывающей промышленности и диверсификация казахстанского экспорта за счет поставок на большой китайский рынок ненефтяных товаров – от металлопроката и руды до сельскохозяйственной продукции.



Посредством ОПОП и механизма межправительственных договоренностей Казахстану представилась возможность структурировать инвестиционный поток, направить его в нужное русло. Из приоритетных 56 казахстанско-китайских проектов пять были ориентированы на машиностроение (1,1 млрд долларов), 15 - на сферу энергетики (2,4 млрд долларов - здесь была как модернизация объектов топливно-энергетического комплекса, так и проекты в сфере зеленой энергетики), 12 – на химпром (13,9 млрд долларов) и пять – на пищевую промышленность и сельское хозяйство. Только восемь проектов (6 млрд долларов) относились к добыче и металлургии. В целом эти проекты имели скорее пропагандистский эффект, большая часть не была реализована. Однако, судя по статистике прямых иностранных инвестиций (ПИИ), Казахстану все же удалось сместить вектор инвестирования Китая в сторону обрабатывающей промышленности.



Да, накопленные ПИИ Китая в Казахстане несколько уменьшились - с 19,7 млрд долларов в 2013 году до 14,5 млрд долларов в 2019 году. Однако оценивать нужно не столько итоговые суммы, снижение которых может быть связанно с выводом прибыли китайских предприятий в РК, сколько изменение качества этих инвестиций. Так, в несырьевой сектор они значительно выросли. Еще в 2013 году китайские инвестиции в обрабатывающую промышленность практически отсутствовали, а инвестиции из Гонконга составляли 694 млн долларов. К середине 2019 года в обрабатывающий сектор они уже составили 2,16 млрд долларов, при сохранении инвестиций из Гонконга в размере 698 млн долларов. Таким образом за годы реализации ОПОП произошло открытие новых отраслей экономики для китайских инвестиций.



Вместе с тем необходимо отметить, что успешность использования китайских инвестиций зависит от эффективности государственного управления, причем как казахстанского, так и китайского. Связанно это с тем, что задача продвижения инвестиционного взаимодействия в рамках ОПОП была возложена на государственные структуры. Это одна из основных особенностей развития экономических отношений с Китаем в сравнении с предыдущим периодом.



С одной стороны, государственное внимание помогло активизировать сотрудничество в новых сферах. Но, с другой, можно увидеть явную тенденцию – полностью частное сотрудничество (BtoB) развивается быстрее. В качестве примера можно указать те же 56 проектов, реализация которых идет значительно медленнее аналогичных проектов вне данной программы. Чтобы не терять преимуществ государственной помощи (прежде всего правовой и организационной), и при этом повысить эффективность инвестиционного сотрудничества, можно сосредоточиться не на единичных проектах, а на создании стабильной экосистемы, прозрачных и общих для всех инвесторов правил. Вероятно, подобная оптимизация станет делом будущего развития инвестиционного сотрудничества двух стран.



В целом взаимодействие с Китаем, как я уже говорил, способствует диверсификации казахстанской экономики. Он здесь выступает одной из немногих точек, вокруг которых может расти несырьевой бизнес – либо экспортной направленности, либо использующий китайские технологии для создания производства для внутреннего рынка...



Нельзя забывать и о цифровизации, которая является предопределенным ходом развития мировой хозяйственной системы процессом. В Казахстан она пришла во многом с китайскими технологиями. Активное участие китайских компаний создает сильный задел для дальнейшего развития экономических взаимоотношений и долгосрочного присутствия Китая, как поставщика технологий – главного двигателя экономики будущего.



Автор: Сауле Исабаева

30.09.2020 Источник - camonitor.kz

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