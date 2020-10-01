Дуга огня и смут. Мир становится все опаснее, - ВПК

06:40 02.10.2020 Словно возвращаются тревожные 1981–1987 годы. Но теперь все гораздо ближе



Тлеющий с 1994 года армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха снова вспыхнул, но теперь очень серьезно. С военной мобилизацией в Армении, с призывом резервистов и реквизициями автотранспорта для военных нужд в Азербайджане. С открытой поддержкой Баку со стороны Анкары.



Плохие новости для РФ, Владимир Владимирович! Ведь как в 80-е годы, страну охватывает дуга войн и конфликтов. Правда, нынче они уже в пределах самого погибшего СССР. Гораздо ближе к Москве. Как вы намерены справиться с этим вызовом?



Карабахский тупик

Остается лишь надеяться на то, что Москва проявит титанические усилия на ниве дипломатии и сможет погасить зарождающуюся войну в Закавказье. Что происходящее, где кровь вызывает новую кровь, не перерастет в бомбежки Мецаморской АЭС с последующей радиационной чернобыльской катастрофой для всего Южного Кавказа и для прилегающих территорий РФ, Турции и Ирана. И точно так же не состоится удар по Минчегаурской плотине с настоящим цунами в Азербайджане. Что не начнутся тяжелые обстрелы городов из РСЗО и тяжелой артиллерии. Что не хлынут потоки беженцев и выгонцев в сотни тысяч душ. Причем и в РФ тоже с перенесением поножовщины на улицы русских городов.



"Теперь очевидна цена гигантского геополитического просчета путинской администрации в 2014–2015 годах"

Увы, конфликт за Нагорный Карабах (непризнанную НКР) не имеет общепризнанного разрешения. По всем мировым законам НКР и коридоры в нее, пробитые Ереваном к 1994 году, – законная территория Азербайджана, ныне оккупированная. И это почти четверть территории бывшей АзССР, откуда изгнано азербайджанское население. Баку имеет полное моральное и, собственно, законное право вернуть оные земли себе, применяя силу. Однако для властей Армении утрата НКР и прилегающих к ней районов – национальная смерть. Любой режим в Ереване, допустивший такое, обречен на падение. Смысл новой (с 1991-го) государственности Армении – противостояние Азербайджану ("туркам", Максим Калашников видел это свежеиспеченным сержантом во время службы в ВС СССР в 1985-м, когда на учебном пункте под Донецком вспыхнули драки между армянскими и азербайджанскими призывниками). Воевать за Карабах армяне станут яростно, с привлечением всех возможностей своей диаспоры по всей планете. Что они делали с начала печальных событий в декабре 1987-го.



Огонь войны подпитывается крайней внутренней нестабильностью в РА, которая возникла после прихода к власти команды Никола Пашиняна в результате массовых волнений в 2018 году.



Ведь кардинально улучшить положение в республике любимец народа не сумел, как и Владимир Зеленский на Украине. А когда дела идут так, велик соблазн вскочить на милитаристско-патриотического конька. Да и американцы тут подливают масла в пламя, им конфликт в Закавказье крайне выгоден. Он же отличный удар по Москве в рамках стратегии непрямых действий.



Положение между тем кардинально отличается от 1994 года. Нынче война может пойти уже не на остатках вооружения советского ЗакВО, а намного более совершенными арсеналами. Причем Москва за минувшие четверть века помогла вооружиться и Баку, и Еревану, заодно разместив в Армении свою военную базу. Тут потери во время боев могут быть на порядок кровопролитнее, равно как и разрушения городов да сел. Сегодня и армии двух закавказских республик уже далеко не ополченские, и новое поколение бойцов с обеих сторон выросло.



Угроза "кровавой воронки"

Почему команде Владимира Путина нужно сейчас из кожи вон лезть, чтобы остановить грозящую войну с помощью дипломатии? Потому что ежели она разгорится, то, как в фильме ужасов, возникнет воронка, стремительно втягивающая в себя и Турцию. Ведь Анкара давно придерживается политики "Один народ – два государства", подразумевая под оными свою страну и Азербайджан. Если начнутся тяжелые бои, то участие Эрдогана, пускай и ограниченное, неминуемо. Хотя бы в виде посылки Баку добровольцев, оружия и даже сил спецназа. А если турки сочтут, что армяне одерживают верх с помощью РФ, то могут начать терроризировать Кремль тем, что перережут снабжение его сирийской группировки через Босфор и Дарданеллы. Или заблокируют газопровод "Турецкий поток", каковой строится РФ для обхода Украины с юга. А эскалация войны может вовлечь в нее Иран, негласно помогающий Армении.



Дуга огня и смут



Остаться в стороне Владимиру Путину невозможно. В отличие от Бориса Пьянейшего (Ельцина) в 1994-м, у ВВП есть военная база в РА. При этом у Кремля еще и проблемы с Белоруссией (опасность ухода ее из сферы влияния), способная в одночасье "разморозиться" война под Луганском и Донецком (фактически Крымско-Донбасская), опасный социально-экономический кризис в собственном тылу, искореженном "ковидным бедствием". Долгое падение реальных доходов граждан (обнищание масс). Страну еще ждет волна банкротств предприятий после снятия апрельского моратория на оные, причем с новыми волнами безработицы. Дорогой нефти больше нет, для пополнения казны президент РФ увеличивает налоги, что чревато дальнейшим спадом экономики и разжиганием общественного недовольства его властью. Все это происходит на фоне увязания Москвы в Сирии, где встает во весь рост перспектива огромных затрат РФ на восстановление САР, на борьбу с социальной и экономической разрухой. Так можно доиграться до надрыва и собственно Российской Федерации. Особенно если учесть, что и в Южной Осетии назревает бунт недовольных низов против тамошней власти.



Провал кремлевской геополитики

Происходящее до боли напоминает 1981–1987 годы, когда Соединенные Штаты подрывали силы Советского Союза, учиняя охват его с юга и запада дугой нестабильности и конфликтов. В Польше с 1980-го шли антикоммунистические и антирусские выступления, война в Афганистане сжигала ресурсы, нужные нам для решения проблем у себя дома. Было противостояние между Москвой и Пекином, янки втягивали СССР в дорогущую гонку вооружений (пускай она отнимает средства на решение социальных и экономических проблем Союза, на строительство дорог и жилья). Они изо всех сил сбивали мировые цены на нефть. В конце 1987 года начинается Карабахский конфликт…



Дуга огня и смут

Фото: cont.ws



Нынче нет разве что противостояния с КНР. А так и цены на углеводороды сбиты, и гонка вооружений есть, что истощает нас. Место Польши заняли Белоруссия и Украина. Но теперь уже с войной в Донбассе, которую команда Путина допустила, побоявшись исполнить просьбу Януковича о вводе войск на Юго-Восток бывшей УССР в феврале 2014 года. Ведь тогда в Киеве никакой (до выборов мая 2014-го) не было законной власти и русские войска могли бы на корню пресечь Донбасскую многолетнюю бойню. Взамен Кремль ей помог, получив на свою шею не только санкции, но и необходимость содержать обезвоженный, ставший депрессивным Крым и нести огромные затраты на мост через Керченский пролив и на строительство "Турецкого потока". Хотя при образовании формально независимой и союзной нам Новороссии с ее контролем над всем северным Причерноморьем всего этого удавалось избежать. Но нашей власти сего показалось мало: она еще и в Сирию поперлась, нарываясь и на очередные мегазатраты, и на опасную зависимость от Турции.



Теперь вот и головная боль в Закавказье добавилась. Создание Новороссии от Донецка и Харькова до Одессы и Приднестровья, конечно, вряд ли предотвратило бы армяно-азербайджанский конфликт. Но встретить его мы могли бы в гораздо лучшей форме. Без сирийского "нежного места".



Теперь очевидна цена гигантского геополитического просчета путинской администрации в 2014–2015 годах. Как и в 80-е, нас снова охватывает опасная дуга. Только теперь не просто нестабильности, а смут и войн. И уже на землях погибшего СССР, гораздо ближе к коренным русским землям. Вместо Варшавы – Минск, в роли Афганистана – Донбасс и Сирия. Хотя, впрочем, и нынешний Афганистан выступает частью роковой дуги, причем с перспективой распространения смуты в Среднюю Азию. И вот Карабахский конфликт возобновляется с новой силой.



Хватит ли у Москвы невоенных рычагов, чтобы не допустить пожара в Закавказье?



На момент сдачи номера в печать

В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелам населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе из минометов и крупнокалиберного оружия. В ответ ВС Азербайджана "переходят в контрнаступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе".



Дуга огня и смут



Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сказал, что по всему периметру линии соприкосновения противник начал активные обстрелы. Под огнем оказались мирные населенные пункты, в том числе и столица – Степанакерт.



"При взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении", – сообщает в своей сводке пресс-служба Минобороны Азербайджана.



Армения вводит военное положение и объявляет всеобщую мобилизацию. Ереван доказывает, что Азербайджан несет большие потери в личном составе и технике: около 200 погибших военных, 4 вертолета, 33 единицы бронетехники и 27 БЛА. Ранее Минобороны Азербайджана донесло свои данные: "Информация, распространенная армянской стороной о якобы трех подбитых танках, двух вертолетах и трех беспилотных летательных аппаратах азербайджанской армии, является ложью и дезинформацией".



Азербайджан с 28 сентября официально вводит частичное военное положение. Также устанавливается комендантский час с 22.00 до 5 утра. Согласно заявлению президента Ильхама Алиева, боевые действия продолжатся до полного занятия Карабаха и частичный результат Баку не удовлетворит. Судя по всему, Азербайджану хочется ликвидировать карабахскую проблему по аналогии с Сербской Краиной, и Турция в этом поддерживает Баку.



Никол Пашинян объявил, что Ереван рассматривает вопрос об официальном признании Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, армянский премьер позвонил Владимиру Путину по поводу происходящего в Карабахе. В Ереване объявили, что будут призваны резервисты вплоть до 55 лет. В парламенте Армении звучат призывы не бояться полномасштабной войны с Азербайджаном и решить таки вопрос окончательно.



Турция открыла в сирийском Африне два пункта набора наемников для отправки в Азербайджан, пишет курдское издание Afrin Post…



Максим Калашников

Сергей Костин

Артур Несвияжский

Опубликовано в выпуске № 37 (850) за 29 сентября 2020 Источник - vpk-news.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601610000

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Сенат принял Закон об избежании двойного налогообложения госпредприятий в Люксембурге

- В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"

- Инфляция в Республике Казахстан

- Кадровые перестановки

- Акиматы-2020: рейтинг коррупции

- Азат Перуашев принял участие в мероприятии, организованном Мангистауским областным филиалом партии в честь 100-летия Казахской Республики

- Казахстан только на 47% обеспечивает себя сахаром

- Падеж птицы снижается в Казахстане

