Трамп вынужден прекратить встречи с избирателями. Близкая помощница Хикс притащила заразу

06:51 02.10.2020

Трамп самоизолировался



Президент США Дональд Трамп самоизолировался после того, как у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил в Twitter.



"Хоуп Хикс, которая так усердно работала без перерывов, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно!" - написал Трамп. Президент добавил, что он и его жена сдали тест на наличие инфекции и ждут результатов. "А пока мы начнем соблюдать карантин!" - подчеркнул он.



Ранее Трамп подтвердил, что Хикс заразилась коронавирусом. Она сопровождала президента во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте, который прошел 30 сентября.