Операция "Ноги с пустыни". Военные и дипломаты США могут покинуть Ирак, - М.Беленькая

06:59 02.10.2020 Газета "Коммерсантъ" №180 от 02.10.2020, стр. 5



Стратегический союз между Вашингтоном и Багдадом оказался под угрозой из-за непрекращающихся обстрелов американских военных объектов на территории Ирака. США пригрозили закрыть свое посольство в Багдаде, оставив работать лишь консульство в Эрбиле. Однако практически сразу после того, как стало известно об этой угрозе, последовала атака на находящуюся в районе Эрбиля американскую базу. В Вашингтоне не сомневаются, что за обстрелами стоят проиранские группировки.



Шесть ракет было выпущено в среду вечером по району аэропорта Эрбиля - административного центра Иракского Курдистана, где находится база антитеррористической коалиции во главе с США. Зенитный ракетный комплекс Patriot, размещенный на базе весной, перехватил три ракеты. Остальные до аэропорта не долетели, две - упали, не разорвавшись. В результате этой атаки никто не пострадал, в отличие от аналогичного обстрела в начале недели аэропорта Багдада. Ракеты попали в жилой дом, погибли пять человек - две женщины и три ребенка. Премьер-министр Ирака Мустафа Каземи начал расследование и пообещал найти и наказать виновных, "вне зависимости от их принадлежности и связей". Подобное обещание он дает уже не в первый раз. Не только иракцам, но и американцам, чьи военные базы, посольство и даже культурные объекты, такие как Американский институт по изучению английского языка в Наджафе, становятся мишенью для обстрелов.



Вашингтон винит в ракетных атаках проиранские группировки, входящие в шиитское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби", чей заместитель командира Абу Махди аль-Мухандис был убит в начале января в ходе американской военной операции вместе с командующим силами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани. Операция США была ответом на обстрелы военных баз и нападение на посольство в Багдаде, но смерть Абу Махди аль-Мухандиса и Касема Сулеймани ситуацию только обострила.



Реагируя на обстрелы аэропорта Эрбиля, власти Иракского Курдистана заявили, что ракеты были выпущены с территории, контролируемой 30-й бригадой "Аль-Хашд аш-Шааби". В Багдаде отреагировали незамедлительно. Объединенное командование ВС Ирака сообщило о задержании командующего силами, отвечающими за район, откуда были запущены ракеты. Со своей стороны "Аль-Хашд аш-Шааби" отказалось брать вину на себя и объявило о собственном расследовании. В заявлении местного командования ополчением подчеркивается, что район, откуда были запущены ракеты, находится между территориями, контролируемыми силами иракской армии, силами "Хашда" и курдскими вооруженными формированиями пешмерга.



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Атака на аэропорт Эрбиля произошла всего через несколько дней после того, как стало известно об угрозах Вашингтона закрыть свое посольство в Багдаде и вывезти из страны около 3 тыс. американских военных и дипломатов в случае, если ракетные атаки не прекратятся. При этом планируется, что консульство в Эрбиле продолжит работу. Более того, по данным СМИ, в Эрбиле США планировали увеличить численность персонала, считая, что оттуда работать будет безопаснее. Реализация этого плана может занять около трех месяцев. На этой неделе премьер-министр Ирака подтвердил сообщения СМИ. "Атаки вынудили ряд организаций и дипломатических миссий задуматься о закрытии посольств, этот вопрос обсуждают в первую очередь США, а также Европейский союз. Если в регионе не обеспечена безопасность, то они не могут работать в Ираке",- заявил он.



По словам господина Каземи, в случае закрытия посольства той или иной страны прекратится сотрудничество с ней в военной, культурной и экономической сферах, что особенно опасно в свете вызовов, с которыми столкнулся Багдад.

Речь идет не только о ситуации в сфере безопасности, но и об экономическом кризисе, усугубившемся на фоне пандемии коронавируса. Учитывая серьезность ситуации, премьер лично встретился с послами 25 государств, чтобы подтвердить свое намерение обеспечить безопасность диппредставительств. Но спустя несколько часов после встречи стало известно об обстрелах аэропорта Эрбиля.



Из-за непрекращающихся атак под угрозой оказалась столь тщательно разрабатываемая в последние месяцы стратегия сотрудничества между США и Ираком. Напомним, что еще летом обе страны начали пересмотр всех двусторонних договоренностей, а также деталей по сокращению американского военного присутствия в Ираке. В ходе состоявшегося в августе визита Мустафы Каземи в США были подписаны контракты с американскими энергетическими компаниями, Багдаду также обещали миллиарды долларов инвестиций на проекты развития. Однако многие в Вашингтоне высказывают сомнения в решении администрации. "Мы крайне обеспокоены тем, что последствия полного вывода наших и без того ограниченных дипломатических групп из посольства в Багдаде могут нанести ущерб американо-иракским отношениям, усилив злонамеренное иранское влияние, заставить наших союзников также отозвать своих дипломатов из Багдада и подорвать миссию по обучению иракских сил безопасности",- написали в совместном заявлении американские сенаторы - республиканец Митт Ромни и демократ Крис Мерфи.



"Совсем не рады" решению США и в Багдаде.

"Закрытие американского посольства пошлет неверные сигналы как экстремистам, которые вообразят, что одержали победу, так и иракскому народу, который будет думать, что он изолирован от мира",- заявил министр иностранных дел Фуад Хусейн. На прошлой неделе он побывал в Тегеране и, как пишет ведущая арабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат", проинформировал иранские официальные лица, что хаос с оружием в Ираке и атаки вооруженных группировок на дипмиссии приведут "к гибели в огне всего региона". По данным газеты, собеседники Фуада Хусейна обещали помочь в этом вопросе, хотя Тегеран и утверждает, что не имеет никакого отношения к шиитским вооруженным группировкам в Ираке. В то же время без внимания СМИ не остались слова командующего КСИР Хосейна Салами, что иранцы еще не отомстили за гибель генерала Сулеймани. "Когда они (американцы.- "Ъ") размещены в регионе, они везде находятся под нашим наблюдением и прицелом. Мы способны одновременно сжечь все их объекты и базы в регионе",- подчеркнул он.



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На этом фоне иракские власти все же не теряют надежду взять контроль за ситуацией в сфере безопасности в свои руки. В четверг министр внутренних дел Ирака Осман Ганими подтвердил задержание нескольких лиц, связанных с нападениями на дипмиссии. Кроме того, иракские силы безопасности с начала сентября проводят кампанию по поиску и изъятию незаконного оружия. "Силы безопасности не делают различий между одним оружием и другим. Они нацелены на любое оружие, которое не находится в руках государства",- заявил пресс-секретарь вооруженных сил Ирака Яхья Расул аналитическому порталу Al-Monitor. В то же время издание со ссылкой на свои источники утверждает, что пока Мустафа Каземи не готов к прямой конфронтации с иракскими группировками, в руках которых не только автоматы Калашникова, но и тяжелое вооружение.



Марианна Беленькая Источник - kommersant.ru

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