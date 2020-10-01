КазАкиматы-2020: рейтинг коррупции

07:24 02.10.2020 Год еще не закончился, но к ответственности за коррупцию уже привлечены сотни чиновников. На основе официальных данных TURAN PRESS составил рейтинг коррумпированности акиматов Казахстана



Элина Кайсарова, facebook.com/groups/turanpress, 1 октября



Год еще не закончился, но к ответственности за коррупцию уже привлечены сотни чиновников. На основе официальных данных TURAN PRESS составил рейтинг коррумпированности акиматов Казахстана.

В августе президент Касым-Жомарт Токаев назвал возросшую преступность в чиновничьей среде "тревожным симптомом".

"Откровенно говоря, сейчас мы читаем в ежедневных новостях, что чиновники различного уровня задерживаются за преступления, связанные с коррупцией. Среди них два акима области, что само по себе очень тревожный симптом", - сказал президент.

По данным главы государства, только за семь месяцев 2020 года количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за коррупцию (лица, в отношении которых вынесены постановления о квалификации преступления), составило 912, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Некоторые работники акиматов строят личное благосостояние на беде всех казахстанцев.

"Насколько человек должен быть бессовестным, чтобы получать прибыль, когда идет массовая борьба с пандемией на общенациональном уровне?" - возмутился президент.



Что творится в области, если аким – преступник?



По шкале от одного до десяти твердые "десятки" получили акиматы Павлодарской и Кызылординской областей. Там на скамью подсудимых угодили сами главы регионов.

В январе суд выдал санкцию на арест экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова. В мае Бакауова приговорили к 3,5 годам ограничения свободы. "Подсудимый был признан виновным в совершении уголовного правонарушения по части 4 пункта 3 статьи 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - таким был приговор суда.

Как считает следствие, бывший аким Павлодарской области в своем служебном кабинете просил руководителя регионального департамента государственных доходов Айнабекова предоставить ему сведения и результаты проверки фирмы его родственника. Ранее в ТОО "AksuTransLogistic", единственным учредителем которого является родственник Бакауова, проверяющие выявили нарушения налогового законодательства на сумму свыше 200 млн тенге. "Действуя в интересах своего родственника, экс-аким предложил Айнабекову скрыть результаты проверки и исключить сумму доначисления налогов. А когда глава ДГД заявил, что не может этого сделать, поскольку проверка проводилась по особому порядку, Бакауов, сославшись на свои связи, предложил снизить сумму налогов до трех-пяти млн тенге", - говорится в материалах дела.

В марте был арестован экс-аким Кызылординской области Куанышбек Искаков, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 190 УК РК). В августе стало известно, кого будут судить вместе с Искаковым. По аналогичной статье проходят еще четыре человека. Это бывшие заместители акима Кызылординской области Мурат Имандосов и Марат Дельмуханов, а также бизнесмены Женисбек Искаков и Азат Досмаилов.



Ох уж эти замы



Уверенную девятку нашего рейтинга получают акиматы, где в коррупционных делах оказались замешаны заместители глав регионов.

В феврале произошла неприятная история с заместителем акима Алматинской области Багдатом Манзоровым. Напомним, что осенью прошлого года Манзоров стал фигурантом коррупционного дела, а позже был отпущен за отсутствием доказательств. Манзоров, подозреваемый в мошенничестве и использовании служебного положения, покинул пост по собственному желанию. Сообщалось также, что Агентство по противодействию коррупции намеревалось подать возражение в адрес генпрокурора по факту прекращения дела в отношении бывшего замакима Алматинской области.

Кроме того, в феврале был задержан заместитель акима Актюбинской области Руслан Мамунов. В сентябре состоялись прения в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Нур-Султана. По данным прессы, гособвинитель заявил, что вина Мамунова в незаконном использовании 1,2 млн долларов, полученных за обещание смягчить приговор экс-акиму Костаная Ахмедбеку Ахметжанову, полностью доказана. Обвинение запросило для бывшего зама 14 лет лишения свободы.

"Получая деньги несколькими траншами, Мамунов убеждал родственников Ахметжанова, что почти договорился с судьями Верховного суда, с которыми всю ночь был в бане. И даже показал видео этой встречи. Но на самом деле использовал деньги на покупку движимого и недвижимого имущества. В частности, автомобиля марки Lexus 570 с госномером 001 RUS за 40 с лишним миллионов тенге", - цитируют источники речь государственного обвинителя.

Как сообщают СМИ, суд не оставил без внимания и поведение акима Актюбинской области Ондасына Уразалина. В его адрес вынесено частное постановление. В документе говорится, что "руководством акимата Актюбинской области не обеспечено исполнение требований закона и не приняты достаточные меры, направленные на пресечение и предупреждение коррупции в деятельности своих сотрудников, в результате чего сотрудниками совершено коррупционное преступление". Как выяснилось в ходе расследования, именно в кабинете главы региона была организована встреча между Мамуновым и братом экс-акима Костаная Маратом Ахметжановым.

По самым свежим данным, Руслана Мамунова приговорили к 12 годам лишения свободы. "Мамунов признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 (мошенничество), части 4 статьи 28 (соучастие в преступлении), части 4 статьи 367 (дача взятки) УК РК. Конфисковано имущество, купленное на похищенные деньги – две автомашины и двухкомнатная квартира", - сообщили в суде Нур-Султана.

В сентябре в корпусе замакимов грянул новый скандал: были задержаны первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров.

По данным Антикоррупционной службы, их подозревают в получении взятки в размере 182 млн тенге от компании, занимающейся инфраструктурным развитием региона и строительством дорог. Любопытно, что большинство участников акиматовских уголовных дел находились на своих постах очень короткий срок. Например, Нурлан Таубаев был назначен на должность первого заместителя акима области в мае, Тимур Басаров на должность руководителя строительства – в конце июня.



Больные "городские головы"



На восьмой строчке рейтинга коррупции разместились акиматы крупных городов. В сентябре поступило сообщение о задержании заместителя акима Караганды Жаксылыка Шалабекова. Информацию подтвердили и прокомментировали в Антикоррупционной службе. По данным ведомства, в отношении Шалабекова расследуется уголовное дело – другие подробности в интересах следствия не разглашались.

Позже стало известно, что правонарушение касается реализации программы "Нурлы Жер". По версии следствия, преступления совершались в тот период, когда Шалабеков был руководителем отдела строительства города. "Жаксылыка Шалабекова подозревают в коррупции – превышении должностных полномочий и возможном хищении бюджетных денег при строительстве крупнопанельных домов в Караганде", - заявили в прокуратуре Карагандинской области.

Сентябрь стал поистине урожайным на коррупцию месяцем. В нашем рейтинге отметилась и Восточно-Казахстанская область, где акима Аягоза Руслана Касымжанова подозревают в получении взятки. "Проводится досудебное расследование в отношении акима города Аягоз по факту получения взятки в сумме 1,2 миллиона тенге от субъекта частного предпринимательства за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках", - сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Буквально на днях был вынужден подать в отставку аким Рудного (Костанайская область) Бахытжан Гаязов, занимавший должность девять лет. Написать заявление Гаязова вынудили прегрешения подчиненного – очевидно, того самого чиновника, который, по словам президента Токаева, бессовестно наживался на пандемии коронавируса.

В начале сентября рудненский городской суд признал виновным экс-акима поселка Качар Армана Алдонгарова в присвоении и растрате вверенного чужого имущества. Алдонгарова приговорили к двум годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе.

"В период действия чрезвычайного положения в стране в бюджете акимата были выделены денежные средства на охрану здания и оплату коммунальных услуг на общую сумму более 2 млн тенге. Алдонгаров, зная об этом достоверно, издал распоряжение о внесении дополнений и изменений в годовой план государственных закупок. После чего Арман Алдонгаров заключил с индивидуальным предпринимателем, который занимался ремонтом автотранспортных средств, договор на ремонт служебного автомобиля, хотя ремонт и не требовался. При этом пояснив, что ремонт будет произведен другим предпринимателем, который не может официально заключить договор ввиду проблем с документами. Тем самым ввел в заблуждение, как индивидуального предпринимателя, так и руководителя отдела бухгалтерского учета по планированию и исполнению бюджета ГУ "Аппарат акима поселка Качар" в части подготовки проекта договора и перечисления денежных средств на общую сумму 1 464 000 тенге", - указано в приговоре суда.

Похожим способом Алдонгаров присвоил 671 200 тенге, предназначенных для ремонта системы кондиционирования его служебного автомобиля. Он лично составил дефектный акт, в этот раз не указав даже дату якобы произведенного осмотра автомобиля.



Акимы "с раена"



Седьмую строчку рейтинга коррупции следует отдать районным акиматам Нур-Султана и Алматы. Справедливости ради, на фоне падения таких фигур, как акимы областей, грешки мелких чиновников были бы не заметны, не происходи дело в крупнейших городах страны.

В январе бывшего акима Алатауского района Алматы Шахмердена Рыспаева задержали по подозрению в хищении в крупном размере. Рыспаева, а также его заместителя и руководителя отдела культуры и развития языков, подозревали в растрате бюджетных средств (около четырех млн тенге), выделенных в 2019 году по госпрограмме "Развитие регионов" для организации праздничных мероприятий в честь дня Независимости и Нового года.

В мае суд вынес решение в отношении Рыспаева и его экс-зама Саята Агибаева. Рыспаев приговорен к штрафу в размере 41,6 млн тенге (94,5 тыс долларов). Агибаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, такую информацию предоставили в Антикоррупционной службе.

В том же январе был задержан коллега Рыспаева – аким столичного района "Байконыр" Аскар Есилов. Есилов подозревался в том, что принял взятку в виде последней модели "iPhone" стоимостью около 500 тыс тенге от представителя частной компании за содействие в получении субподрядных работ по благоустройству района и общее покровительство. Компания, "подмазавшая" акима, незаконно обогатилась на 72 млн тенге бюджетных средств, сообщили борцы с коррупцией.

В феврале экс-акиму района "Байконыр" вынесли приговор в Нур-Султане. Есилову назначен штраф в размере 15 450 000 тенге, незадачливый взяткодатель выплатит в казну 7 725 000 тенге.

К слову, в мае в столице был арестован руководитель управления культуры и спорта акимата Нур-Султана Нурлан Сыдыков. "Сыдыков подозревается в получении взятки в размере 10 млн тенге за покровительство по заключенному договору о государственных закупках на оказание услуг по проведению мероприятий в честь празднования "Наурыз мейрамы-2020" на общую сумму 195 миллионов тенге", - такие сведения предоставили в Агентстве по противодействию коррупции.



Рейтинг трещит по швам



На нижних позициях рейтинга коррумпированности располагаются служащие многочисленных районных акиматов и управлений акимата. К сожалению, в списке упомянуты практически все области республики.

В частности, в июне задержаны районные замакима и руководитель аппарата акима в Алматинской области. Они подозреваются в получении взятки в сумме порядка 33 млн тенге от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении строительства объекта в Карасайском районе. Аналогичное расследование начато в отношении руководителя аппарата акима Кербулакского района.

В августе арестованы руководитель и его заместитель одного из управлений акимата Северо-Казахстанской области по подозрению в получении взятки в размере 2 600 000 тенге. Директор подрядной организации, по данным следствия, оплатил чиновникам подписание акта выполненных работ при их фактическом невыполнении.

В том же месяце осуждены руководитель управления культуры Туркестанской области Н. Исабек и руководитель отдела этого управления Д. Абдуллаева. При посредничестве последней Исабек взял 700 тыс тенге за назначение на руководящую должность в ГКП "Областной историко-краеведческий музей".

В июле приговором Келесского районного суда Туркестанской области осужден аким Жамбылского сельского округа Б. Курманалиев, подозреваемый в получении взятки в 400 тыс тенге за положительное решение вопроса о выдаче земельного участка по государственной программе "Нурлы Жер".

В том же месяце в Жамбылской области осуждены руководители управлений Шуского района Б. Есеев и Б. Джиенбеков. Оба подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 2 млн тенге, предназначенных на текущий ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах Шуского района.

В августе отличилась Атырауская область, где руководитель жилищно-коммунального управления Махамбетского района М. Ершиков обвинялся в неоднократном получении взяток от предпринимателей. Все махинации касались госпрограммы "Развитие регионов".

В августе же осужден директор ГККП Агротехнический колледж села Коргалжын при управлении образования Акмолинской области А. Коспанов. Он приговорен к 3 годам ограничения свободы за хищение бюджетных средств в сумме более 3 млн тенге. Все бывшие чиновники лишены права занимать государственные должности.

При составлении рейтинга коррумпированности акиматов стали заметны несколько провоцирующих факторов. Во-первых, большинство фигурантов уголовных дел занимали свои посты достаточно недолгое время. То есть быстрая ротация кадров, приглашение на госслужбу случайных людей отнюдь не способствуют оздоровлению обстановки. Во-вторых, львиная доля правонарушений совершается вокруг многочисленных госпрограмм развития. Очевидно, что к хищениям чиновников толкает недостаточный контроль и низкая подотчетность. Третий фактор совершенно парадоксальный, однако он прекрасно иллюстрирует сложившееся в обществе отношение к государственной службе. Даже при постоянных громких скандалах и "посадках" значительных персон, в среде чиновников не формируется страха перед карающей дланью Фемиды. Напротив, с каждым годом число коррупционных дел лишь растет. Источник - facebook.com/groups/turanpress

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