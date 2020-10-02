Трамп заразился коронавирусом

12:43 02.10.2020

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter. Американский лидер написал, что тест на наличие инфекции у него и его супруги дал положительный результат.



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Врач при Белом доме Шон Конли подчеркнул, что вместе с командой медицинских специалистов будет внимательно следить за состоянием Трампа и его жены. Он добавил, что чета чувствует себя хорошо и планирует оставаться в Белом доме на время выздоровления. "Можете не сомневаться, президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев", - подчеркнул Конли.



Ранее заболела советница Трампа



Президент США еще до теста сообщил, что самоизолировался. Это произошло после того, как у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс обнаружили коронавирус. Она сопровождала президента во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте, который прошел 30 сентября.



По данным CNN, Трамп мог заразиться в ночь дебатов с соперником на выборах от Демократической партии Джо Байденом. Отмечается, что симптомы заболевания проявились у Хикс вечером 30 сентября, однако инкубационный период после заражения может составлять до 48 часов.



CNN напомнил, что члены команды Трампа не носили масок, что могло привести к распространению инфекции. При этом во время дебатов Трамп и Байден соблюдали социальную дистанцию и отказались от рукопожатия: в связи с этим соперник президента, вероятно, в безопасности.



В июле коронавирусом заразились советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О"Брайен и советница предвыборной кампании Трампа, а также возлюбленная его сына Дона Трампа-младшего, Кимберли Гилфойл.



Президент не намерен передавать полномочия



Американский лидер планирует лично продолжать работу, несмотря на выявленный COVID-19. Он уже отказался передавать полномочия вице-президенту США Майку Пенсу, заявили в Белом доме.



В то же время, как свидетельствует отредактированный график, Трамп отменил все запланированные на пятницу, 2 октября, очные мероприятия. Изначально расписание американского лидера на этот день насчитывало 14 пунктов, но теперь он намерен принять участие лишь в телефонной конференции, посвященной оказанию помощи пожилым людям в условиях пандемии.



Стоит отметить, что следующие дебаты Трампа с Байденом запланированы на 15 октября. К этому времени президент уже может полностью выздороветь.



Вопрос здоровья Трампа поднимался неоднократно



Американскому лидеру сейчас 74 года, поэтому повышенный интерес к состоянию его здоровья вполне обоснован. Трамп, несмотря на повышенную массу тела, продвигает себя как очень здорового человека, у которого есть огромный запас энергии на выполнение задуманного, который редко болеет и в юности преуспевал в спорте.



Однажды еще до первого президентского срока он даже надиктовал своему врачу справку о здоровье, в которой значилось, что его физическая сила и выносливость "экстраординарны". В документе также говорилось, что в случае победы Трампа на выборах "он будет самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента".



Такой образ Трамп активно использует в нынешней предвыборной гонке, противопоставляя себя Байдену. Однако наблюдатели ставят под сомнение идеальное здоровье нынешнего президента



В частности, в ноябре 2019-го активно распространялись слухи о микроинсультах главы государства: на одном из мероприятий ему было трудно поднести к губам стакан с водой одной рукой. В тот же день он спускался по пандусу будто бы особенно осторожно, боясь упасть. Причем за два месяца до этого Трамп посещал больницу, однако однозначного объяснения визита не было. В сентябре 2020-го он заявил, что это была плановая поездка, но до этого сам же называл другие сроки обязательного обследования.



Отдельно главе государства приходится оправдываться и за свое психическое здоровье. Так, его бывший советник Энтони Скарамуччи называл президента США "сумасшедшим, который катится по наклонной плоскости". Трамп в ответ на такие заявления отмечает, что проходил тест на деменцию и все еще находится в своем рассудке, а заодно предлагает проверить Байдена.



Трамп редко носил защитную маску



В то время как в США рекордными темпами росло число заражений коронавирусом, медики призывали граждан страны носить маски, однако Трамп не видел в них смысла, поскольку все равно пользуются одной и той же маской по несколько часов. Впрочем, через некоторое время президент периодически стал появляться на публике в защите и даже назвал патриотами тех, кто носит маски. Постоянно же надевать защиту он так и не начал.



В то же время Байден в разгар пандемии даже самоизолировался на несколько месяцев. Он выходил на связь со своими сторонниками из подвала собственного дома, а затем из гостиной под гогот гусей за окном, за что его неоднократно высмеивали. Здоровье и оплошности Байдена также нередко становятся предметом споров: политику сейчас 77 лет, и в случае победы на выборах он станет самым пожилым президентом США.



7,27 миллиона случаев заражения коронавирусом подтверждено в США



К октябрю в США за все время пандемии скончались более 207 тысяч человек, заразившихся COVID-19. Всего в мире заболели более 37 миллионов, а умерли свыше миллиона.