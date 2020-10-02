Народные рецепты от импотенции КазВласти, - П.Своик

13:05 02.10.2020

"Народные рецепты" к выборам – ответ Петра Своика



Автор: Петр Своик



В ярких лозунгах экспертов в местных СМИ, дискуссии в соцсетях, разговорах в столичных гостиных предлагаются "народные рецепты" перехода "к честным и конкурентным выборам" в Казахстане. Петр СВОИК дает свой ответ на популярные сегодня тезисы.



В первой части материала – о программном и стратегическом бесплодии страны.

Своик: Партийное бесплодие Казахстана сравнимо только со стратегическим



Соцсети буквально кипят критикой властей и фонтанируют идеями политических и социально-экономических преобразований.



Самое, разумеется, первое, это честные и конкурентные выборы. Особенно – на фоне их приближения. На которых, конечно, должны победить новые партии, парламент получит настоящих ("не то, что эти!") народных представителей, волна обновления пройдет и через правительство, остальное к этому приложится.



Единственное огорчение: ничего уже не получится, – выборы надвигаются, новых партий не зарегистрировано, все пройдет по скучному старому сценарию. Но давайте представим, все вдруг свершилось и сразу понимаем – нет, уж, лучше по-старому.



К тезису: "Готовые политики ходят по улицам"



Если реально хороший врач грамотно критикует министра, это не значит, что его можно ставить на Минздрав.



Если кто-то в коммерческих структурах блещет талантами и публикует отличные экономические эссе, он еще не готовый министр национальной экономики. Профессия депутата или руководителя госведомства, если хотим иметь от них толк, требует квалификации и длительности подготовки даже больше, чем у опытного хирурга или пилота.



Прыжок от полностью "управляемых" к "свободным" выборам выплеснет во власть сырой (частью – весьма перспективный) человеческий материал, который системе придется либо адаптировать под себя, либо он ее элементарно дезорганизует.



К тезису: "Раскол в партии = конкурентность выборов"



Парламентаризм и партийную конкуренцию могут позволить себе лишь системы, политически, социально и идеологически консолидированные. Это как смешанные единоборства, где противники скалятся на взвешивании и лупят друг друга руками-ногами на ринге, но строго в присутствии судьи и по правилам Федерации. А если трещит "крыша" через партии, идет раскол, вплоть до гражданской войны. Пример – нынешние США. В Казахстане же, где политика семейно-клановая, а "нация единого будущего" пока в прожекте, тем более нельзя допускать неконтролируемую партийную байгу.



К тезису: "Казахстану нужны одномандатники"



В некоторых развитых демократиях практикуется в дополнение к голосованию по партийным спискам – голосование по одномандатным округам (т.е. за конкретного человека в бюллетене), но и они вписаны в парламентский партийный костяк.



И вообще, что в наших условиях сможет обеспечить победу на выборах: сетевая популярность или избирательный бюджет в два-три миллиона долларов, как минимум?



И хорош же будет "народный избранник", способный заплатить столько за мандат депутата мажилиса! Нет уж, пусть лучше в мажилисе останутся три-четыре партийных группировки, нежели он заполнится ставленниками двух-трех десятков соперничающих олигархических и региональных кланов.



Короче, перераспределение президентской власти в пользу парламентской, да еще и в открытой партийной конкуренции – это сейчас самый надежный способ дестабилизировать обстановку в Казахстане. Между тем, на кого ни посмотри в нашей общественности – все верят только в такой путь вывода Казахстана из кризиса.



Выводы к тезисам



На самом деле все просто: построенные в Казахстане "вывозная" экономика и этническая государственность с самого начала не могли удовлетворить всех реальных потребностей населения и отвечали далеко не всенародным чаяниям, а потому с того же начала нуждались в неких доделках, переделках и совершенствованиях.



К примеру, будь либеральный канон соблюден полностью, в такой рынок оказалось бы вписанной меньшая половина населения, социальный сектор сжался бы в разы, а вокруг крупных городов выросли бы фавелы (трущобы в городах Бразилии – ред.).



Поэтому правительству с самого начала пришлось маневрировать, держать квазигоссектор, создавать суррогатные системы финансирования всего, не вписывающегося в "конкурентный" рынок. Упорно, но без особого успеха, потому что это напоминало партизанские вылазки против оккупационной армии, совершаемые (!) из ее же казарм.



Точно также не слишком получается и с выбранными способами формирования гражданского и национального единства, – через казахский язык, как основу. И с этим тоже все время приходится что-то делать. Ни в коем случае не пересматривать, конечно, но искать какие-то следующие способы развития того же сюжета. Вплоть до модернизации общественного сознания, ни много, ни мало.



И вот мы вошли в положение, когда системный кризис налицо, но изнутри системы решений не видно. Высокие государственные чиновники, люди несомненно грамотные и более чем опытные, как и привлекаемые ими эксперты – тоже лучшие в своем качестве, полезны в поддерживающей терапии, но вот насчет "глубоких реформ" – это не к ним.



Разные глупости и вредности статусные специалисты предлагать не будут, действенного же выхода без переноса вопроса модернизации на саму систему на самом деле нет. Потому и нет отдачи от непрерывно создаваемых реформаторских структур. Молчи – сойдешь за умного.



Ставить же вопросы модернизации собственно вывозной экономики и этно-национальной государственности пока элементарно рано, всякий об этом заикнувшийся рискует своим статусом в системе.



Поэтому надвигающиеся на Казахстан выборы пройдут, может быть, и не слишком спокойно, но заведомо без выбора, – все пока остается на месте, вызревая в ожидании.