Далекая война. Почему Карабах нельзя игнорировать, - Т.де Ваал

13:09 02.10.2020 Далекая война. Почему Карабах нельзя игнорировать



Thomas de Waal



Европейцы и американцы могут сколько угодно сокрушаться по поводу этого конфликта с непроизносимым названием, который идет далеко на склонах Кавказских гор, но в конечном итоге у них не останется иного выбора, кроме как всерьез заняться его разрешением. Причем заняться совместно с Россией, несмотря на все противоречия по другим вопросам



В минувшее воскресенье, 26 лет спустя после того, как Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня, которое с тех пор более-менее соблюдали, в Нагорном Карабахе снова начались ожесточенные бои. Почему именно сейчас? Во-первых, потому, что взаимное раздражение копилось давно, во-вторых, потому, что сейчас наступил особый исторический момент.



Стоит напомнить, что речь идет о самом продолжительном этнотерриториальном конфликте на постсоветском пространстве. Начавшись в 1988 году с политических противоречий, он заставил Михаила Горбачева провести немало бессонных ночей. Когда СССР развалился, конфликт перешел в вооруженное противостояние Армении и Азербайджана, ставших независимыми государствами.



Война закончилась в 1994 году соглашением о прекращении огня, которое было достигнуто при посредничестве России и зафиксировало победу армян на поле боя. Но сам конфликт остался неразрешенным. Азербайджан потерял не только сам Карабах, где еще в советские времена армяне составляли большинство населения, но и – частично или полностью – семь районов, которые никогда не были предметом спора, но по-прежнему контролируются армянскими силами.



После 1994 года на линии соприкосновения, как правило, царило спокойствие, иногда продолжавшееся годами, но агрессивная риторика с обеих сторон не прекращалась никогда. Миротворцев в Карабахе не было, при этом обе страны усердно наращивали свою военную мощь, закупая тяжелую артиллерию, ударную авиацию, беспилотники и ракеты большого радиуса действия.



Война уже возвращалась в регион на четыре дня в апреле 2016 года, когда погибло около двухсот человек, после чего Россия сумела добиться прекращения огня. Однако нынешние столкновения выглядят серьезнее. Общественное мнение и в Армении, и в Азербайджане настроено очень воинственно, поэтому лидерам обеих стран будет трудно быстро остановиться, заявив о победе. Риск эскалации и массовых разрушений чрезвычайно высок.



Ситуацию усугубляют два новых обстоятельства. Первое заключается в том, что в отличие от большинства стран, которые традиционно призывают к деэскалации и прекращению боевых действий, на этот раз эрдогановская Турция, влиятельная держава в регионе, открыто поддерживает одну из сторон конфликта – Азербайджан.



Почти 30 лет Турция входила в Минскую группу ОБСЕ, единственного международного посредника в карабахском конфликте. Турки всегда политически поддерживали Азербайджан, но одновременно и сдерживали его, призывая к мирному решению. Теперь все изменилось, и геополитическое равновесие в зоне конфликта нарушено.



Второе новое обстоятельство состоит в том, что от конфликта, вопреки своему обыкновению, отстранились Соединенные Штаты. С 1998 года Вашингтон выступает одним из трех сопредседателей Минской группы. В 2001 году президенты Армении и Азербайджана провели встречу в Ки-Уэсте во Флориде, где посредником были США. Тогда даже возникла надежда, что конфликт удастся решить. Однако на этот раз 27 сентября США оказались последними из крупных держав, кто выступил с заявлением о ситуации в Карабахе.



Это показывает, что Вашингтон в целом утратил интерес к региону. Не исключено и то, что нынешний американский президент, в свое время вложившийся в так и недостроенную башню Трампа в Баку, готов рассматривать Армению и Азербайджан исключительно с точки зрения бизнес-интересов.



Кроме того, это лишний раз подтверждает, что США больше не занимаются замирением региональных конфликтов. В конце концов, Карабах – это уже третья конфликтная зона, наряду с Ливией и Сирией, где Турция сталкивается с Россией.



Что касается ЕС, то в отличие от Балкан он никогда не играл заметной роли в карабахском конфликте. В 1990-е годы, когда противостояние только начиналось, у Евросоюза еще не было его нынешних геополитических амбиций. В 1998 году Франция стала третьим сопредседателем в Минской группе, но Париж не отличается устойчивым интересом к конфликту, несмотря на периодические усилия французских президентов.



Россия – и особенно глава российского МИДа Сергей Лавров – остается самым активным посредником и единственной стороной, способной убедить Армению и Азербайджан заключить новое соглашение о прекращении огня. Но Москва сильно ограничена в своих действиях другими вопросами ее сложных двусторонних отношений с Баку и Ереваном, которые к тому же всегда с подозрением относятся к намерениям России в регионе. Самостоятельно добиться подписания мирного договора Россия не сможет никогда.



В результате имеющийся международный потенциал для решения конфликта остается неиспользованным. Многие годы ушли на бесплодные дипломатические контакты и на споры о формулировках рамочного документа, которые ведутся с 2006 года, или о том, сколько наблюдателей ОБСЕ должны присутствовать в Карабахе.



На этой неделе трудно избавиться от чувства дежавю. В мае 2016 года, после последнего серьезного обострения, президенты Армении и Азербайджана приехали в Вену, и там, под давлением Лаврова и тогдашнего госсекретаря США Джона Керри, переговорный процесс удалось сдвинуть с мертвой точки.



Тогда стороны приняли ряд требований, которые они давно друг другу выставляли. Азербайджан согласился усилить меры по обеспечению режима прекращения огня – главный предмет беспокойства армян. А Армения, в свою очередь, пошла на возобновление "переговоров по всеобъемлющему соглашению", чего добивались азербайджанцы.



Трагические события 2016 года могли бы послужить толчком к работе над таким соглашением, однако очень скоро обе стороны отказались от своих обещаний, а международные посредники, как обычно, не стали заставлять Баку и Ереван их придерживаться.



В итоге переговоры, продолжающиеся под эгидой Минской группы, носят чисто технический характер и лишены практического содержания. Отсутствие реального диалога стало главной причиной идущих сейчас боевых действий. Азербайджан перестал верить, что нынешнее армянское руководство готово к возобновлению предметных переговоров.



Европейцы и американцы могут сколько угодно сокрушаться по поводу этого конфликта с непроизносимым названием, который идет далеко на склонах Кавказских гор, но в конечном итоге у них не останется иного выбора, кроме как всерьез заняться его разрешением. Причем заняться совместно с Россией, несмотря на все противоречия по другим вопросам. В регионе, где активничает Турция, неподалеку Иран, а также пролегают крупные нефте- и газопроводы, любая вспышка может превратиться в серьезную международную проблему.



Положить конец конфликту важно и по гуманитарным соображениям. В карабахской войне погибло около 20 тысяч человек и более миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Подобное не должно повториться. В 1992 году недавно созданная Минская группа призвала провести международную конференцию по урегулированию карабахского конфликта, но она так и не состоялась. Сейчас самое время ее провести. Источник - Московский Центр Карнеги

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