Тупиковая война. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе готовы на крайние меры, - Д.Литовкин

16:17 02.10.2020 Дмитрий Литовкин

1.10.2020



Участники столкновения постепенно переходят к применению все более тяжелых вооружений.

Посол Армении в Москве Вардан Тоганян пригрозил Азербайджану применением оперативно-тактических комплексов "Искандер" в случае, если Баку задействует в операции в Нагорном Карабахе турецкие истребители F-16. На что получил недвусмысленный ответ от азербайджанского генерал-майора Маиса Бархударова: личный состав, находящийся под его командованием, будет бороться до полного уничтожения врага и одержит победу.



На фоне победных реляций с обеих сторон эти слова можно было бы и не заметить, если бы не одно "но". Военного решения проблемы Нагорного Карабаха не существует. Впрочем, как и политического. Возможно одно исключение: обе страны станут частью какой-либо возрожденной империи – Османской, Персидской или Российской. Ведь в пределах империи межнациональные границы теряют стратегическое значение.



Эхо союза



Сценарий по современным меркам безумный и нереализуемый. СССР почил в бозе, что и стало катализатором многочисленных национальных конфликтов на территории бывшего социалистического государства, в котором понятия национальности и религиозной принадлежности были размыты, собственно как и границы национальных территорий. Нынешний конфликт Баку и Еревана именно из тех времен. Депутат азербайджанского парламента Рамин Маммадов в телевизионном эфире уверенно говорит, что сегодня Азербайджан борется за возвращение своих территорий. Его позицию в Facebook, а затем и в азербайджанской прессе разъясняет доцент кафедры политологии и социологии в РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев: "Азербайджан ведет бои за освобождение своих территорий, которые входили в состав Азербайджанской ССР и никогда не входили в состав Нагорно-Карабахской автономной области". Зеркальные пассажи можно найти на российских интернет-ресурсах, сочувствующих Еревану.



Сегодня не надо даже лезть в учебники истории, чтобы понять: межнациональное пространство, территория компактного проживания делится на постсоветском пространстве исключительно путем геноцида этнически чуждого населения. В 1990-х это прекрасно показали как армянские, так и азербайджанские националисты. Еще в прошлом веке Османская и Персидская империи активно реализовывали их, добиваясь национально-религиозной монохромности своих государств. В Армении и Грузии не любят вспоминать те времена, особенно в контексте Российской империи, пришедшей в Закавказье и установившей мир. У грузин и армян, как выяснилось, к России не меньше претензий, чем к Турции и Ирану. А вот Азербайджан таких комплексов не испытывает, совершенно спокойно развивая сотрудничество как с Анкарой, так и с Тель-Авивом.



В кругу друзей



Вооруженные силы Азербайджана это сегодня прекрасно демонстрируют, опираясь на поддержку как Турции, так и Израиля. Помимо российского, они успешно используют вооружение и технику турецкого и израильского производства.



Военные эксперты отмечают большое количество беспилотных летательных аппаратов производства этих двух государств в ходе Нагорно-Карабахского конфликта. По данным азербайджанского Минобороны, только в ходе первых дней боев армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК "Оса", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, три склада с боеприпасами. Кроме этого, уничтожено более 550 военнослужащих, сообщает Баку.



Судя по видео уничтожения техники, азербайджанцы скорее всего применяют израильские дроны Orbiter производства Aeronautics Defense Systems и дрон-камикадзе Sky Striker компании Elbit Systems. Последний аппарат интересен тем, что сочетает возможности разведывательного дрона и ударного боеприпаса.



При обнаружении цели оператор может направить на нее Sky Striker под любым углом, благодаря чему поражение бронетехники происходит в практически ничем не защищенную верхнюю полусферу башни или корпуса машины. Кроме того, дрон эффективен при уничтожении укреплений противника. В Elbit Systems утверждают, что благодаря наличию мультиспектральной камеры оператор может с высокой точностью поражать также движущиеся цели. При этом электродвигатель барражирующего боеприпаса работает достаточно тихо, чтобы аппарат оставался незаметным даже на очень небольших высотах полета.



Тактика превосходства



Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский отмечает, что за несколько дней боев ни одна из противоборствующих сторон не продемонстрировала существенного превосходства над другой.



"Для более-менее масштабной операции Азербайджану нужно развернуть группировку минимум в 50% своих Вооруженных сил на границах с Арменией. Для того чтобы достичь каких-то результатов, надо из пяти имеющихся у Азербайджана корпусов задействовать в операции четыре. Создать группировку в две трети численности ВС. Сегодня же на границе Нагорного Карабаха этого не видно. Нет ни ударной группировки, ни оперативного резерва, не задействован мобилизационный резервов", – отмечает эксперт.



Азербайджан лишь частично усилил уже стоявшие на границе региона 2-й и 3-й армейские корпусы отдельными подразделения 5-го, так называемого тылового корпуса, отмечает Виктор Мураховский. Представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян говорит, что "противник предпринял широкомасштабное наступление на участке долины реки Аракс на юг и на участке Матагис-Талиш северо-востока Карабаха". То есть на тех направлениях, где собственно и были позиции азербайджанских корпусов.



Не способствует развитию наступления обеих сторон и природный ландшафт. Конфликт идет в горной местности, а это ограничивает возможности применения систем вооружения. Возможно, именно по этой причине стороны так и не задействовали имеющиеся у них реактивные системы залпового огня "Смерч", T-300 Kasirga и "Полонез", оперативно тактические ракетные системы "Точка-У" и израильские Lora (Азербайджан). ОТРК "Искандер-Э" и Р-17 "Эльбрус" и "Точка-У" (Армения). Применение этих систем выведет конфликт на более серьезный уровень, так как их применение будет иметь характер тотального уничтожения не только противника, но и гражданского населения.



Война без победы



Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что ввиду отсутствия политического урегулирования конфликта решать его военным путем – бессмысленно. Ни одна из сторон не согласится со своими потерями и все равно когда-нибудь предпримет попытку вернуть их, убежден Козюлин.



Главное, чтобы в него не вмешивались третьи страны. Глава МИД России Сергей Лавров уже провел разговор как со своим турецким коллегой, так и с армянским. По словам представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, готовится разговор министра иностранных дел России и с азербайджанским коллегой.



"За 30 лет конфликта между Баку и Ереваном им предлагались разные варианты урегулирования ситуации. В том числе и путем обмена территориями. Но это не сработало. Сейчас возможно только одно – прекратить огонь и перевести диалог в политико-дипломатическое русло", – подчеркнул Вадим Козюлин. Источник - ng.ru

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