 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Cкончался начальник канцелярии Путина - Голублев
16:54 02.10.2020

Скончался глава канцелярии президента России Александр Голублев, сообщили 1 октября в Кремле.

Российский лидер выразил соболезнования сыновьям Голублева. Президент охарактеризовал чиновника как отзывчивого и доброжелательного человека.

"Высокие профессиональные и личные качества, безграничная преданность делу снискали ему заслуженный авторитет и неизменно были востребованы на самых ответственных направлениях государственной службы", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Александр Михайлович Голублев возглавлял президентскую канцелярию с 2014 года.

Источник - известия
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