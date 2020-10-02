Cкончался начальник канцелярии Путина - Голублев

16:54 02.10.2020

Скончался глава канцелярии президента России Александр Голублев, сообщили 1 октября в Кремле.



Российский лидер выразил соболезнования сыновьям Голублева. Президент охарактеризовал чиновника как отзывчивого и доброжелательного человека.



"Высокие профессиональные и личные качества, безграничная преданность делу снискали ему заслуженный авторитет и неизменно были востребованы на самых ответственных направлениях государственной службы", - говорится в сообщении на сайте Кремля.



Александр Михайлович Голублев возглавлял президентскую канцелярию с 2014 года.