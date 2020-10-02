Корона жмет: вирус атаковал Трампа

17:50 02.10.2020 Корона жмет: есть ли шанс у Дональда Трампа

COVID-19 добрался до президента США и разрушил все ближайшие планы по борьбе с Джо Байденом

Алексей Забродин

2 октября 2020,



Дональд Трамп заболел коронавирусом спустя три дня после первых предвыборных дебатов с Джо Байденом. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, COVID-19, поразивший действующего президента за месяц до голосования 3 ноября, серьезно бьет по шансам республиканца переизбраться. И дело не только в абсолютной неопределенности его физического состояния. Болезнь - это мощный удар по всей "ковидной философии" Дональда Трампа, а также по стратегии ведения кампании. Кроме того, заболела жена президента - Мелания. И если выяснится, что "республиканцы позаражали" еще кого-то во время дебатов, ничем хорошим для них это не обернется.



Удар, еще удар

То, что "китайский вирус", как неустанно называет COVID-19 Дональд Трамп, сломал республиканцу всю стратегию по переизбранию, было понятно уже давно. Экономика США - главное достижение бывшего бизнесмена за первые три года на посту президента - испытала мощнейшее падение с середины прошлого века. И хотя глава Белого дома ничего не мог с этим поделать - пандемию коронавируса он бы не остановил при всем желании, факт в том, что главный его козырь оказался в рукаве чужого пиджака.



Дональд Трамп вначале изо всех сил преуменьшал опасность COVID-19, пытаясь хотя бы словом поддержать неизбежное падение экономики из-за всевозможных ограничительных мер и карантинов, потом обвинял во всем Китай, затем, несмотря на давление, не отказался от очных митингов и встреч со сторонниками. Все это происходило на фоне крутого пике его собственных рейтингов и явного лидерства демократа Джо Байдена в предвыборной гонке. Президент США не сдавался, экономика с трудом, но все-таки начала восстанавливаться, рабочие места заполняться. Хозяин Овального кабинета старался держаться уверенно, зачастую игнорируя элементарные меры предосторожности, и посмеивался над "сонным Джо", который после старта эпидемии к врачам как раз прислушался и максимально самоизолировался.



В итоге 2 октября стало известно, что у Дональда и Мелании Трамп обнаружен коронавирус. Спустя три дня после дебатов. Новость о том, что президент США заболел COVID-19, не только обернулась падением американских фондовых бирж, но и затронула другие рынки, включая российский. Почувствовал на себе недуг главы Белого дома даже рубль. Неудивительно, что "китайский вирус" в крови американского президента стал шоком и для избирателя.



- Это дополнительный удар для Трампа и по престижу, и по компетенции как руководителя. Страну не уберег и сам заболел - сомневающийся электорат наверняка будет делать такой вывод, - сказал "Известиям" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. - Оставшаяся часть кампании будет скомкана. Ведь планировалось много мероприятий и митингов со сторонниками, в том числе в закрытых помещениях.



По мнению эксперта, даже если кампания будет переведена в онлайн-режим, все это так или иначе становится серьезным препятствием для переизбрания на второй срок.



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При этом на 15 и 22 октября запланированы вторые и третьи дебаты Дональда Трампа с Джо Байденом. Уже понятно, что очный поединок через две недели не состоится. Завершающий раунд - под большим вопросом.



- Возможно, вторые дебаты и не отменят, а переведут в онлайн. Но это будет зависеть от состояния Трампа. Он хорошенько подумает - участвовать ему или нет, если он будет не в лучшей форме. Проигрывать вторые дебаты ему никак нельзя, - заверил "Известия" президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин.



По данным на 2 октября, в США зафиксирован уже 7 млн 494 тыс. 671 заболевший COVID-19. Ежедневный прирост держится на отметке более 40 тыс. В четверг, например, 47 тыс. 389 американцев получили положительный результат на тест на коронавирус. За все время пандемии в США скончались 212 тыс. 660 человек. И пока Штаты продолжают удерживать первую строчку среди всех стран по распространению заразы.



- Болезнь Трампа разрушает всю его философию в отношении ковида. Это удар по его линии о том, что маски и все прочее - это здорово, но не имеет принципиального значения. Другими словами, то, что он заразился, - неприятная новость для многих его сторонников, - уверен Николай Злобин.



По его мнению, американцы, конечно, задумаются, нужен ли им президент не в самой хорошей физической форме. Правда, Джо Байден (77 лет) здоровьем тоже не может похвастаться и без коронавируса.



- Так-то Америку совсем не красит, что два таких пожилых человека борются за главный политический пост в мире, - подчеркнул политолог.



Шансы тают

Так или иначе, COVID-19 окончательно стал врагом номер один для Дональда Трампа и его шансов на победу во всех смыслах слова. Однако есть небольшая вероятность, что ему удастся обернуть болезнь в свою пользу. Правда, как и в других случаях его противостояния с коронавирусом, здесь многое зависит уже не совсем от него.



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Учитывая возраст действующего президента - 74 года, если ему удастся оправиться от заболевания без последствий, спокойно и не в тяжелой форме, то потенциально это может, напротив, укрепить его репутацию.



- Тогда у него появится лишний аргумент, что он находится в отличной физической форме и даже ковид его не берет. Если течение болезни будет без осложнений, то, уверен, Трамп начнет разыгрывать эту карту, - считает Николай Злобин.



Впрочем, если на главу Белого дома свалится тяжелая форма коронавируса, то под вопросом окажется вся стратегия Республиканской партии. В этом смысле дополнительное значение приобретают дебаты между кандидатами в вице-президенты США - Камалой Харрис от демократов и Майком Пенсом от республиканцев 7 октября.



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- Может так оказаться, что управлять Америкой будут вице-президенты. Пока Республиканская партия чешет затылки и ждет совета от врачей, как будет проходить болезнь Трампа. Им уже сейчас нужно разрабатывать план Б. Конечно, Трамп будет в бюллетенях. Но если он выпадет на месяц, а с его стилем ведения кампании это почти катастрофа, то республиканцы бросят все силы на поддержку Пенса, - отметил Николай Злобин.



При этом демократы уже обрушились с жесткой критикой на республиканцев через все лояльные им СМИ. Дело в том, утверждают противники Дональда Трампа, что команда действующего президента была без масок и других средств индивидуальной защиты во время дебатов 29 сентября. А значит, рисковала здоровьем простых американцев и ставила своим поведением под угрозу нацию.



- Если выяснится, что заболел кто-то еще - из организаторов, журналистов или, не дай бог, Байден, то Трампа обвинят, что он всех заразил. Хорошо, что еще не пожал руку Байдену или не поговорил с ним на близком расстоянии, - подытожил Николай Злобин.



В любом случае, пока Белый дом не обнародует прогноз и динамику по болезни президента, сказать, насколько дальше он оказался от переизбрания, сложно. Рейтинги уже говорят не в его пользу. Согласно последним данным, его отставание от Джо Байдена в общенациональных опросах вернулось к летним значениям. По всем свежим выкладкам республиканец проигрывает от 8 до 13%. Источник - известия

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