 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Красотка-жена турецкого футболиста Ашика "заказала" его киллерам
17:51 02.10.2020

Жена турецкого экс-футболиста хотела нанять киллера для убийства мужа
План в итоге сорвался.

Отношения на лезвии ножа царят в семье известного турецкого экс-футболиста Эмре Ашика. Недавно его хотела убить...собственная жена, передает zakon.kz.

Ликвидировать своего мужа Ягмур Ашик решила с помощью киллера. Ягмур и Эмре сыграли свадьбу в 2012 году во Франции, сейчас у супругов трое детей, однако, они не живут вместе, хотя развод не оформляли. Свой коварный план Ягмур придумала для того, чтобы получить все деньги и имущество мужа после его смерти от рук нанятого убийцы, а жизнь бывшего футболиста оценила в 10 млн турецких лир (1,3 млн долларов)

Вначале Ягмур хотела заставить быть киллером своего любовника и нынешнего сожителя по имени Эрди Сунгуру.

У меня был роман с Ягмур. Она думала о том, чтобы унаследовать состояние только после смерти Эмре Ашика. Она просила меня убить его, но я отказался, - цитирует показания Сунгура в прокуратуре турецкое издание Hürriyet Daily News.
Сунгур решил познакомить Ягмур с человеком, который отсидел в тюрьме за аналогичное преступление. Ашик предложила ему деньги и попросила найти безопасное место для захоронения тела. Все шло по плану коварной женщины, но в крайний момент киллер отказался от плана и донес о предполагаемом убийстве полицейским.

Дата первого слушания уголовного дела в Высшем уголовном суде Дюздже будет объявлена ​​в ближайшее время.

Эмре Ашик, бывший защитник, провел за сборную Турции по футболу 34 матча. Также он - один из немногих турецких футболистов, игравших за все 3 стамбульских гранда - "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ".

Источник - zakon.kz
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