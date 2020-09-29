В Европе растет недовольство мерами по борьбе с Covid-19, - Le Monde

18:00 02.10.2020

29 сентября 2020 г.

Тома Видер, Жером Готере, Сесиль Дюкуртье, Сандрин Морель, Мирель Бран, Анна-Франсуаза Ивер и Ромен Сю | Le Monde



"(...) Недавняя марсельская "фронда" во Франции против новых ограничительных мер, связанных с пандемией Covid-19, не является исключением. Постоянный страх перед пандемией, которая к настоящему времени во всем мире унесла жизни более миллиона человек, в глобальном масштабе способствует соблюдению механизмов, направленных на сдерживание ее распространения, однако по всей Европе множатся движения противников ношения маски и акции протеста недовольных действиями правительств, которые считаются то губительными для свободы, то противоречивыми", - пишет Le Monde.



"(...) В Германии меры, принимаемые властями по борьбе с коронавирусом, по-прежнему пользуются безоговорочной поддержкой. В середине сентября месячный барометр общественного мнения телеканала ZDF показал уровень одобрения 69%, что на девять пунктов выше, чем в середине августа", - говорится в статье.



"Однако злобность движения "антимасочников" вынуждает правительство Ангелы Меркель сохранять бдительность. Всех поразило совершенное 29 августа безуспешное нападение на Бундестаг около 100 членов этого движения, включая неонацистов, противников вакцинации и других сторонников теорий заговора. И хотя, согласно барометру ZDF, только 14% опрошенных одобряют эти демонстрации, антимасочники по-прежнему организуются в социальных сетях", - указывают авторы статьи.



"(...) В Нидерландах антимасочники попытались подражать немецкому примеру. Иногда демонстрации оказывались жестокими, как в Гааге, и выливались в столкновения с полицией. Снимки, распространяемые в социальных сетях, даже выявили какой-то разговор об убийстве премьер-министра Марка Рютте", - отмечают журналисты.



"(...) В Италии, где система здравоохранения децентрализована, любыми мерами, требующими срочного принятия, управляют главы регионов. Так, недавно переизбранный губернатор региона Кампания Винченцо де Лука восстановил обязанность носить маску на открытом воздухе, за ним последовал его сицилийский коллега Нелло Музумечи, подписавший аналогичный указ в воскресенье, меры вступят в силу 30 сентября", - пишет Le Monde.



"(...) Однако такие ограничения, подчиняющиеся как санитарным критериям, так и местной логике, в целом хорошо воспринимаются жителями, травмированными губительными последствиями эпидемии в марте и апреле в Ломбардии. Ограничения даже имеют свою электоральную цену. Так, крайне-правый политический лидер "Лиги" Маттео Сальвини, пытавшийся этим летом привлечь к себе "антимасочников" путем различных провокаций, теперь, похоже, расплачивается за свою тактическую ошибку резким падением результатов опросов", - говорится в публикации.



"В Великобритании добрая воля британцев начинает ослабляться. Ограничения, введенные в последние дни Даунинг-стрит (комендантский час в 22:00 для баров, пабов и ресторанов, изоляция тысяч студентов в их кампусах, запрет на посещения родственников, и т.д.), придали новый импульс антимасочным демонстрациям", - сообщает издание.



"(...) В значительной степени объясняют потерю уверенности в способности властей контролировать эпидемию многократные резкие перемены политического курса правительства Бориса Джонсона этим летом и фиаско системы тестирования. Свой след также оставил скандальный "эпизод с Каммингсом", названный по имени специального советника Бориса Джонсона Доминика Каммингса, который отказался уходить в отставку после нарушения правил карантина", - напоминают журналисты.



"(...) В Испании последние меры, принятые Мадридским регионом, также воспринимаются с большим трудом. В рабочих кварталах на юге столицы, где уровень заболеваемости самый высокий, жители могут выходить на улицу только на работу, в школу, к врачу или в случае форс-мажорных обстоятельств. В ответ на это решение Региональная федерация ассоциаций соседства Мадрида (FRAVM) провела 24 сентября около пятидесяти митингов, и сотни людей откликнулись на призыв осудить "избирательность карантина", а также его "сегрегацию, несправедливость и неэффективность". И с тех пор демонстрации сменяют друг друга каждый день", - передает Le Monde.



"(...) В Румынии политический подъем по данному поводу еще более очевиден. Социал-демократы систематически критикуют меры, принятые правительством Национал-либеральной партии (НЛП), и поддерживают распространяемые теории заговора. 19 сентября в Бухаресте и других городах страны прошли несколько демонстраций против ношения масок, где звучали лозунги: "Долой маски", "Свобода", "Школа в интернете - это не школа" или "Маска убивает", - говорится в статье.



"(...) Бельгия же всех удивила в последние дни, объявив о смягчении с 1 октября действующих мер: отмена обязательного ношения маски в общественных местах, расширение социальных контактов, период изоляции в 7 дней вместо 14...", - недоумевают журналисты.



"(...) В Польше после того, как 25 сентября министерство здравоохранения опубликовало свой наихудший ежедневный отчет с момента начала пандемии весной, уровень ограничений также остается намного ниже, чем до наступления лета, и их соблюдение жителями носит случайный характер, - комментируют авторы статьи. "Наш премьер-министр и наш министр здравоохранения - оба экономисты, мне кажется, что они отдают приоритет экономике", - сказала заведующая кафедрой инфекционных заболеваний медицинского факультета в городе Зелена-Гура.



"Повсюду, судя по всему, существует соблазн подражать шведской модели - в этой стране никогда не вводились ограничения и не закрывались школы", - рассуждают журналисты.



"Однако самой Швеции все же не удалось избежать усталости своих жителей. Тем более что, с учетом роста числа случаев заражения, правительство намекнуло, что может наложить определенные ограничения на небольшой срок. По данным опроса общественного мнения, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos и опубликованного в начале сентября, уверенность шведов в способности правительства справиться с пандемией упала с 50% положительных отзывов в мае до 36% в августе", - резюмирует Le Monde.



Источник: Le Monde