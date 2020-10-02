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Хищения при строительстве LRT в Нур-Султане: дело передано в суд
19:04 02.10.2020

Уголовное дело в отношении должностных лиц акимата столицы и ТОО Astana LRT передано суду. Об этом сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Агентством завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц акимата столицы, ТОО "Астана ЛРТ" и других по факту хищения 5,8 миллиарда тенге при реализации проекта легкорельсового транспорта. Суду предано семь лиц. В том числе Султанбеков и Ардан находятся в международном розыске с мерой пресечения "содержание под стражей", - сообщил Бигайдаров.

Он добавил, что окончательное решение о степени виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее в Антикоррупционной службе также заявили о завершении расследования уголовного дела по фактам хищений при строительстве первой очереди LRT. Следствие раскрыло миллиардные схемы хищений, в которые, по данным правоохранителей, были вовлечены должностные лица акимата Нур-Султана, компании "Астана LRT" и директора частных компаний.

В розыск объявлены бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков, бывший глава "Астана LRT" Талгат Ардан и один из руководителей подрядной организации Абдухамитов. Ранее сообщалось об аресте секретаря городского маслихата Жаната Нурпиисова.

По данным следствия, преступная схема была организована заместителем акима Астаны Султанбековым и руководителем "Астана LRT" Арданом при пособничестве иностранных и казахстанских компаний. Сообщалось, что указанные должностные лица при участии руководителей управления акимата Аманжулова, Нурпиисова утвердили затраты с завышением на 24 миллиарда тенге.

Источник - tengrinews.kz
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