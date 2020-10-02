Война и многополярный мир. Почему все лидеры стран в растерянности, а Путин спокоен? - А.Бурханов

19:12 02.10.2020 ВОЙНА И МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР

Почему все лидеры стран в растерянности, а Путин спокоен? Не так страшен черт, как его малюют?



Ахмет Бурханов

2 октября 2020



Война в Нагорном Карабахе и события в Белоруссии являются звеньями одной цепи и отчаянными попытками падающей мировой либеральной элиты удержаться за счет России. Заявление Эрдогана с трибуны ООН – претензия на место Турции в "клубе избранных" – ознаменовало старт к новому переделу мира. При этом "турецкий Султан" не подозревает, что его амбиции используется и он давно является объектом, а не субъектом геополитики.



Эрдоган давно бряцал оружием и почти по Чехову – он выстрелил в Нагорном Карабахе, будучи уверенным, что стреляет чужими руками и ему за это не придется отвечать. Несоразмерные амбиции Турции делают из нее удобный инструмент для разжигания войны и тарана, для столкновения в руках глобальной элиты. Неоосманов провоцировать не нужно – они давно идут по выбранному ими пути по "разделочной доске мира".



Турция, провоцируя Россию на ответные действия, сильно рискует оказаться рикошетом в лунке, из которой уже не сможет выбраться. Россия уже спасала Эрдогана и вместе с ним страну от распада, а чем отплатила Турция в последние годы, всем известно. По-моему, неоосманы идут "верной дорогой". Россия – не пожарная команда, как выразился В. Путин, чтобы каждый раз спасать страну, идущую к гибели.



Теперь становится понятной пассивность России, в последние два года в Сирии и Ливии. Провокации Запада не сработали. Тем временем, первый акт активной фазы Третьей мировой до последней "недоимперии" уже начался. Снова правда на стороне России, и очень важно, что не мы начинаем войну. Прошли времена, когда Россия всего лишь держала оборону. И вряд ли вы увидите Россию на театре большой войны, но она идет. Вспомните фразу из кинофильма: "Видишь суслика? – нет! – и я не вижу. А он есть".



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Мир погружается в хаос

Мир погружается в глубокий кризис, уже происходит обвал спроса на промышленную продукцию, сокращение производства и, соответственно, потребление энергоресурсов. Глобальную экономику в нынешнем виде прежними методами – залив деньгами и стимулированием спроса – решить невозможно. И самое главное, проблема не в мировой экономике, а в либеральной мировой элите и ее маниакальном стремлении восстановить свою гегемонию в мире.



Пока мир спасает то, что в ходе внутриполитических разборок в США правящая элита раскалывается пополам по "партийной линии", так же как когда-то СССР разваливался по национальным границам. Проблему глобальной финансовой системы и виртуальной экономики невозможно решить мирным путем, а это значит война и новый передел мира.



После президентских выборов в США на почве непризнанных выборов может начаться гражданская война, по-моему, она долго не продолжится. Скорее всего, Трамп получит карт-бланш и разберется с протестующими очень жесткими методами с помощью армии. Доллар вполне вероятно рухнет. Потому что виртуальные активы перестают быть действенным инструментом в управлении глобальной экономики.



Однако, у США мировой "печатный станок" не единственное достояние – вместе с Канадой и Австралией целых два материка, богатых ресурсами, не считая островов. И скорее всего, все пять англосаксонских стран будут действовать в одной упряжке. Вместе с тем США уже потеряли свою гегемонию, и продолжительный коллапс ее сильно ослабит.



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Война всех против всех

Трамп не собирается оставлять Китай в покое. Особенно его раздражает взращенный либеральной элитой США Китай, который не удается победить в торговой войне. В противостоянии с Китаем США будут опираться на его восточных и южных соседей, обещая каждому часть отобранного китайского рынка.



Вся проблема США в том, что они уже не являются крупной индустриальной державой и для экспорта им нечего предложить миру из промышленных товаров. А в дальнейшем они вряд ли смогут навязывать продукцию ВПК втридорога. Однако, у США есть нефть, газ и другие ресурсы, а чтобы их продавать по хорошей цене нужно устроить миру энергоголод.



Поэтому "экс-гегемону" жизненно необходимо организовать масштабную войну на Ближнем Востоке и устраивать морскую блокаду Китаю. Кроме того, США будут резать экономические артерии тем союзникам, которые откажутся помогать им в новом переделе мира. Теперь США будут действовать не как раньше, в Ираке, для этого существует хуситы, курды и много кого еще ждущих своего часа.



Вполне реально могут распасться ближневосточные монархии и Иран по национальным или религиозным швам. На возникающий вопрос, почему США этого не делали раньше, есть разумный ответ. Когда доллар перестает быть мировой валютой, то ситуация кардинально меняется, и тогда еще ближневосточные монархии нужны были в борьбе против России.



Великобритания будет помогать США сохранять вассалитет над Западной Европой. Франция, Германия и страны Бенилюкса постараются переформатировать ЕС, скидывая балласты. Если США ослабнут достаточно, возможно у них получится при поддержке России и Китая. Восточная Европа отколется от ЕС, и они вновь окажутся предметом торга между сверхдержавами.



Раньше у либеральной элиты США было в приоритете уничтожить Россию, теперь им нужно думать о своем выживании. Трамп и его последователи давно поняли, что упущен момент, когда можно было развалить Россию, теперь время на ее стороне. Хотя мировые державы напрямую воевать не станут, но запылает везде, где это возможно. Одним словом, на войне как на войне, кого из государств можно будет развалить, того обязательно развалят.



Вся загвоздка в том, что в мире слишком много товаропроизводителей и продавцов энергоресурсов, а их нужно кардинально сократить. Всемирная пандемия, наряду с сокращением экономики, служит еще для блокировки мировой коммуникации и средством принуждения к закрытию границ.



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Россия выражает свою "глубокую озабоченность"

Запад умело готовит, использует, манипулирует и принуждает политические фигуры идти против России. И в этот раз у них "кадровые резервы" не подкачали – Лукашенко, Пашинян и Эрдоган сами вызвались быть использованными в очередной игре против России. Запад снова просчитался. Россия умело использует действия противников, она в итоге избавится от многовекторных лжесоюзников и усилится в своей зоне влияния. Лукашенко и Пашиняна скоро уберут свои же элиты.



Самое парадоксальное и интересное в том, что буквально со следующего года, чтобы ни делали англосаксы, это будет выгодно России. Развяжут войну на Ближнем Востоке – взлет цен на нефть и газ. Разорвут Турцию – не нужно мешать, она сама давно этого хотела. Разборка с Китаем и Европой – ради бога, Россия не вмешивается в дела суверенных государств и так далее.



В этих условиях Россия выдавит США не только со всего постсоветского пространства, а еще и из некоторых регионов стратегической важности, включая Сирию. К тому времени сомнений о необходимости Евразийского союза с единым военно-политическим и валютным управлением, ни у кого из участников союза не останется.



В мире бушует кризис и падение экономики. Тем временем в России ударными темпами осуществляются масштабные национальные проекты. Уже началась массовая вакцинация от ковида жителей Москвы. Вот почему все лидеры стран в растерянности, а Путин спокоен и работает.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист Источник - iarex.ru

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