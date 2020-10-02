В Намангане скончалась женщина, поджегшая себя при выселении

19:31 02.10.2020

В Намангане скончалась женщина, которая подожгла себя при выселении из дома. Сообщается, что семья, купившая дом более двух лет назад, могла стать жертвой мошенничества. Возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".



В Намангане 29 сентября облилась бензином и подожгла себя 35-летняя Г. Дадабаева, которую вместе с семьей выселяли из дома сотрудники Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре и правоохранительные органы.



На следующий день она скончалась от полученных ожогов в Наманганском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Происшествие прокомментировали пресс-службы БПИ и Генпрокуратуры.



По данным издания Kun.uz, семья, проживавшая в доме в махалле "Истикбол", могла стать жертвой мошенничества. Мать погибшей М. Дадабаева приобрела дом более двух лет назад за 13 тысяч долларов у женщины, которая в настоящее время отбывает наказание в виде ограничения свободы. Настоящий же владелец имущества обратился в суд, чтобы вернуть дом.



Предыстория

В пресс-службе БПИ сообщили, что еще 8 октября 2019 года Наманганский межрайонный суд по гражданским делам решил спор в пользу истца А. Д., и М. Дадабаева с членами семьи должны были быть выселены в принудительном порядке.



Постановление суда поступило в Наманганский городской отдел БПИ 29 ноября 2019 года, и в тот же день было принято решение о возбуждении исполнительного производства, копии решения были направлены сторонам.



Позже, 6 декабря, М. Дадабаевой было направлено предупредительное письмо с разъяснением о необходимости освобождения спорного дома, а также о привлечении к административной ответственности и выселении в принудительном порядке в случае невыполнения требования.



Семья отказывалась освобождать дом, и 12 декабря было принято решение о принудительном выселении, о чем была извещена М. Дадабаева и соответствующие ведомства. Однако в связи с подачей М. Дадабаевой кассационной жалобы, которая позже была отклонена, в этот же день исполнительные действия были приостановлены.



11 марта текущего года сотрудники БПИ и других организаций вместе с понятыми прибыли к дому, но из-за отсутствия Дадабаевой исполнительные действия были снова перенесены.



В связи со вводом в Узбекистане карантинных ограничений в середине марта исполнение решения было остановлено до 15 августа.



Затем, 17 сентября, стороны дела были приглашены в Наманганский городской отдел БПИ, где им были повторно разъяснены требования исполнительного производства, а ответчице было предложено добровольно освободить дом.



М. Дадабаева с семьей не стали добровольно покидать дом, и на 29 сентября было назначено принудительное выселение, о чем были извещены ответчица, а также УКД ОВД Намангана, городской отдел УПБ МЧС, служба скорой помощи и махалля.



В день исполнения решения М. Дадабаева и ее дочь Г. Дедабаева оказали активное сопротивление представителям БПИ, а Г. Дадабаева облилась бензином и подожгла себя, говорится в сообщении.



30 сентября женщина скончалась в реанимации Наманганского филиала РНЦЭМП. По данным пресс-службы Генпрокуратуры, которая ссылается на заключение предварительной судебно-медицинской экспертизы, Г. Дадабаева получила ожоги 90% тела, из них 40% - глубокие ожоги, а также ожог первой степени верхних дыхательных путей.



Уголовное дело

Прокуратура Намангана возбудила уголовное дело по части 1 статьи 103 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, назначены медицинская, пожарно-техническая и другие экспертизы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



Кроме того, назначена служебная проверка касательно действий государственного исполнителя Наманганского городского отдела БПИ и инспекторов профилактики УКД ОВД Намангана. Предварительное следствие продолжается.



В пресс-службе БПИ отметили, что "в отношении виновных лиц будут обязательно приняты соответствующие меры".



Между тем, пишет Kun.uz, в производстве у Наманганского городского отдела БПИ находился исполнительный документ о взыскании в пользу М. Дадабаевой с должника Н. Ф. суммы в эквиваленте 13 тысяч долларов (свыше 131,99 млн сумов), однако исполнение документа обеспечено не было.