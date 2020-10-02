 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.10.2020
19:31  В Намангане скончалась женщина, поджегшая себя при выселении
19:12  Война и многополярный мир. Почему все лидеры стран в растерянности, а Путин спокоен? - А.Бурханов
19:04  Хищения при строительстве LRT в Нур-Султане: дело передано в суд
18:00  В Европе растет недовольство мерами по борьбе с Covid-19, - Le Monde
17:51  Красотка-жена турецкого футболиста Ашика "заказала" его киллерам
17:50  Корона жмет: вирус атаковал Трампа
16:54  Cкончался начальник канцелярии Путина - Голублев

16:17  Тупиковая война. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе готовы на крайние меры, - Д.Литовкин
13:16  Хотели как в Сирии. Пойдет ли Россия на сделку по Карабаху с Турцией? - М.Сучков
13:11  Присутствие при разрушении. Что будет если Трампа переизберут? - Р.Хаас
13:09  Далекая война. Почему Карабах нельзя игнорировать, - Т.де Ваал
13:08  Как заканчивается гегемония. Американская мощь расползается на глазах, - А.Кули, Д.Нексон
13:05  Народные рецепты от импотенции КазВласти, - П.Своик
12:43  Трамп заразился коронавирусом
07:24  КазАкиматы-2020: рейтинг коррупции
07:12  Преобразование страны или имиджа. Смог ли Мирзиеев изменить Узбекистан, - Ю.Саруханян
06:59  Операция "Ноги с пустыни". Военные и дипломаты США могут покинуть Ирак, - М.Беленькая
06:51  Трамп вынужден прекратить встречи с избирателями. Близкая помощница Хикс притащила заразу
06:43  Ядерный скальпель. Насколько вероятно использование "последнего аргумента" в локальных войнах, - К.Сивков
06:40  Дуга огня и смут. Мир становится все опаснее, - ВПК
06:38  Так близок и далек: каковы шансы казахстанского бизнеса на китайском рынке? - САМ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Намангане скончалась женщина, поджегшая себя при выселении
19:31 02.10.2020

В Намангане скончалась женщина, которая подожгла себя при выселении из дома. Сообщается, что семья, купившая дом более двух лет назад, могла стать жертвой мошенничества. Возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

В Намангане 29 сентября облилась бензином и подожгла себя 35-летняя Г. Дадабаева, которую вместе с семьей выселяли из дома сотрудники Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре и правоохранительные органы.

На следующий день она скончалась от полученных ожогов в Наманганском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Происшествие прокомментировали пресс-службы БПИ и Генпрокуратуры.

По данным издания Kun.uz, семья, проживавшая в доме в махалле "Истикбол", могла стать жертвой мошенничества. Мать погибшей М. Дадабаева приобрела дом более двух лет назад за 13 тысяч долларов у женщины, которая в настоящее время отбывает наказание в виде ограничения свободы. Настоящий же владелец имущества обратился в суд, чтобы вернуть дом.

Предыстория
В пресс-службе БПИ сообщили, что еще 8 октября 2019 года Наманганский межрайонный суд по гражданским делам решил спор в пользу истца А. Д., и М. Дадабаева с членами семьи должны были быть выселены в принудительном порядке.

Постановление суда поступило в Наманганский городской отдел БПИ 29 ноября 2019 года, и в тот же день было принято решение о возбуждении исполнительного производства, копии решения были направлены сторонам.

Позже, 6 декабря, М. Дадабаевой было направлено предупредительное письмо с разъяснением о необходимости освобождения спорного дома, а также о привлечении к административной ответственности и выселении в принудительном порядке в случае невыполнения требования.

Семья отказывалась освобождать дом, и 12 декабря было принято решение о принудительном выселении, о чем была извещена М. Дадабаева и соответствующие ведомства. Однако в связи с подачей М. Дадабаевой кассационной жалобы, которая позже была отклонена, в этот же день исполнительные действия были приостановлены.

11 марта текущего года сотрудники БПИ и других организаций вместе с понятыми прибыли к дому, но из-за отсутствия Дадабаевой исполнительные действия были снова перенесены.

В связи со вводом в Узбекистане карантинных ограничений в середине марта исполнение решения было остановлено до 15 августа.

Затем, 17 сентября, стороны дела были приглашены в Наманганский городской отдел БПИ, где им были повторно разъяснены требования исполнительного производства, а ответчице было предложено добровольно освободить дом.

М. Дадабаева с семьей не стали добровольно покидать дом, и на 29 сентября было назначено принудительное выселение, о чем были извещены ответчица, а также УКД ОВД Намангана, городской отдел УПБ МЧС, служба скорой помощи и махалля.

В день исполнения решения М. Дадабаева и ее дочь Г. Дедабаева оказали активное сопротивление представителям БПИ, а Г. Дадабаева облилась бензином и подожгла себя, говорится в сообщении.

30 сентября женщина скончалась в реанимации Наманганского филиала РНЦЭМП. По данным пресс-службы Генпрокуратуры, которая ссылается на заключение предварительной судебно-медицинской экспертизы, Г. Дадабаева получила ожоги 90% тела, из них 40% - глубокие ожоги, а также ожог первой степени верхних дыхательных путей.

Уголовное дело
Прокуратура Намангана возбудила уголовное дело по части 1 статьи 103 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, назначены медицинская, пожарно-техническая и другие экспертизы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кроме того, назначена служебная проверка касательно действий государственного исполнителя Наманганского городского отдела БПИ и инспекторов профилактики УКД ОВД Намангана. Предварительное следствие продолжается.

В пресс-службе БПИ отметили, что "в отношении виновных лиц будут обязательно приняты соответствующие меры".

Между тем, пишет Kun.uz, в производстве у Наманганского городского отдела БПИ находился исполнительный документ о взыскании в пользу М. Дадабаевой с должника Н. Ф. суммы в эквиваленте 13 тысяч долларов (свыше 131,99 млн сумов), однако исполнение документа обеспечено не было.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601656260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенат принял Закон об избежании двойного налогообложения госпредприятий в Люксембурге
- В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"
- Инфляция в Республике Казахстан
- Кадровые перестановки
- Акиматы-2020: рейтинг коррупции
- Азат Перуашев принял участие в мероприятии, организованном Мангистауским областным филиалом партии в честь 100-летия Казахской Республики
- Казахстан только на 47% обеспечивает себя сахаром
- Падеж птицы снижается в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  