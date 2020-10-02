Применение оружия массового поражения в Карабахе грозит Баку трибуналом, - Д.Литовкин

00:23 03.10.2020

Дмитрий Литовкин

2.10.2020



В ходе боестолконовений в Нагорном Карабахе Баку перешел красную линию военной целесообразности, применив против Еревана оперативно-тактические комплексы, реактивные системы залпового огня и кассетные боеприпасы. По данным Минобороны Армении, Азербайджан задействовал для ударов по позициям армянских вооруженных сил ракетные комплексы "Точка-У". Эта система относится к высокоточным комплексам. Она переназначена для поражения площадных целей: скопления живой силы и техники на дальности до 120 километров. Однако ее применение по населенным пунктам ведет к массовой гибели гражданского населения.



"Точка-У" не новое, но весьма эффективное средство уничтожения стратегически важных целей в тактической глубине построения войск противника. Система представляет собой трехосный тягач, в кузове которого спрятана твердотопливная баллистическая ракета 9М79-1. На ней могут стоять различные боевые части: от ядерной и химической до осколочно-фугасной и кассетной.



Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин сообщил "НГ", что "Точка-У" страшное по своему воздействию оружие. "Ее удар хоть и высокоточный, но все равно накрывает большое пространство вокруг. То есть помимо уничтожения какого-то военного объекта происходит и тотальное уничтожение всего живого вокруг", - сообщил Вадим Козюлин.



Оперативно-тактический комплекс "Точка-У" не относиться к оружию массового поражения. Этот термин применяется к ядерным боеприпасам. Тем не менее, по своему воздействию ее удар очень похож на локальный апокалипсис. Например, осколочно-фугасная боевая часть ракеты имеет массу в 482 кг. Ракета подрывается на высоте 20 метров над целью и накрывает почти пятнадцатью тысячами осколков 3 гектара местности. Если на ракете стоит кассетная боевая часть, содержащая 50 осколочных боевых элементов массой по 7 килограмм, то площадь поражения достигает уже 7 гектаров местности. Для сравнения: площадь футбольного поля равняется 0,714 гектарам.



Ракетная система неоднократно доказывала свою высокую эффективность. Система применялась российской армией в Чечне. "Точкой" были уничтожены склады и лагерь террористов под Бамутом, а в 2000 году ракетный удар уничтожил группу боевиков, пытавшихся вырваться из блокированного села Комсомольское. Последний раз ее применили при уничтожении грузинского порта Поти в ходе грузино-осетинского конфликта в 2008 году. Залпами "Точек" был разрушен канал снабжения боеприпасами и материальным имуществом грузинской армии под Цхинвалом. По данным американской разведки, тогда было выпущено 15 оперативно-тактических ракет.



У Азербайджана на вооружении находятся три оперативно-тактических комплекса "Точка-У". В страну их поставила Белоруссия. Есть еще четыре израильских аналога ОТРК Lora. Количество небольшое. Тем не менее, сам факт применения этого оружия говорит о том, что Баку потерял меру в применении силы в ходе конфликта. Как ранее отмечал в разговоре с "НГ" военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, азербайджанским военным не удалось реализовать план "блицкрига" в Нагорном Карабахе. В результате не были достигнуты первоначальные цели по продвижению войск на 50-100 километров за линию обороны армянской стороны. "Наступательной операции не вышло. Идет позиционная война за населенные пункты и господствующие высоты", - сообщил Виктор Мураховский.



При этом военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что удары оперативно тактическими ракетами Баку нанес без предупреждения. То есть в их эпицентр попали не только армянские военные, но и местное население, не эвакуированное из населенных пунктов, за которые идут бои. Минобороны Армении сообщает, что сумело перехватить две ракеты ОТРК "Точка-У" в районе города Абовян, который находится лишь в нескольких километрах от Еревана. Для этого впервые в истории был задействован зенитный-ракетный комплекс С-300ПТ. Это первая серийная модификация "трехсотки" с буксируемыми пусковыми установками. Он принят на вооружение в 1978 году. Дальность полета зенитных ракет достигает 75 км. В Нагорном Карабахе подобных систем ПВО нет.



О том, что боевые действия выходят из под контроля, косвенно говорит и сам Азербайджан. Президент страны Ильхам Алиев дал указание командованию армии не применять силу в отношении гражданского населения Армении. "У меня есть информация, что армянская сторона готовит новые провокации. Есть намерение обстреливать населенные пункты. Каждый день растет число жертв среди нашего гражданского населения. Мы никогда не воевали против гражданского населения. Как только началась контрнаступательная операция, я дал указание командованию и Минобороны, что в отношении гражданского населения Армении не должны быть применены какие-либо меры", - сообщил Ильхам Алиев.



При учете не только оперативно-тактических реактивных систем залпового огня, таких как ТОС-1 "Буратино", используемых Баку в Нагорном Карабахе, и, как оказалось, еще и присутствия нескольких тысяч арабских наемников из Сирии, о мирном населении можно уже не вспоминать. Освободительная война, целью которой должно было стать восстановление территориальной целостности Азербайджана, быстро превратилась в карательную операцию как раз именно против него. А это уже относиться к категории военных преступлений. За которые рано или поздно придется отвечать перед международным трибуналом. Об этом недвусмысленного говорит и общая позиция России, Франции и США – членов Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, требующая незамедлительного прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса.