Россия отвергает предложение Трампа в сфере контроля над вооружениями, - Wall Street Journal

07:53 03.10.2020

2 октября 2020 г.

Майкл Гордон | The Wall Street Journal



"Главный переговорщик России по контролю над вооружениями отверг основные требования администрации Трампа в отношении нового договора о контроле над ядерными вооружениями, нанеся удар по надеждам Белого дома на заключение с Москвой рамочного соглашения в год выборов", - передает The Wall Street Journal.



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal отклонил требования администрации Трампа о том, чтобы будущий договор распространялся на все боеголовки России, Китая и США и предусматривал более строгую проверку. "Он также предупредил, что Москва готова отреагировать, если США допустят прекращение действия договора СНВ-III о сокращении ядерных вооружений, вступившего в силу в 2011 году, и предпримут шаги по расширению своего ядерного арсенала", - говорится в статье.



"Мы будем готовы противостоять этому", - указал он.



"Администрация Трампа строила свою стратегию переговоров, исходя из того, что Москва стремится избежать обострения гонки вооружений с США, у которых военный бюджет больше, чем у России, и которые начали модернизировать свои ядерные силы на сумму более 1 трл долларов. В августе американские чиновники призвали своих российских коллег согласовать рамочное соглашение, в котором будут изложены условия будущего договора и который ограничит все ядерные боеголовки, в том числе российские ядерные системы малого радиуса действия, введет строгие меры контроля и охватит сравнительно небольшие, но растущие ядерные силы Китая, - пишет газета. - Взамен США предоставят России то, к чему она давно стремилась: временное продление договора СНВ-III, который сокращает ядерные вооружения большой дальности и срок действия которого истекает в феврале".



"В качестве откровенного сигнала Кремлю о том, что время для заключения такой сделки истекает, Маршалл Биллингсли, ведущий переговорщик США, заявил в сентябре российской газете "Коммерсант", что администрация ужесточит свои требования о продлении СНВ-III, если Москва затянет переговоры. (...) За пять недель до выборов в США 3 ноября Рябков дал свой ответ во вторник в телефонном интервью из Москвы".



"Мы не собираемся покупать продление СНВ-III ни за какую цену, особенно за ту цену, которую США хотят, чтобы мы заплатили, - сказал он. - Я думаю, что наши позиции в настоящее время очень сильно расходятся".



"Чиновники США пока никак не прокомментировали слова Рябкова. Один американский чиновник заявил, что администрация находится на ранних этапах обсуждения возможных шагов по расширению ядерных сил США, обрисованному Биллингсли в интервью "Коммерсанту", - говорится в публикации.



"По словам Рябкова, разумно спросить Китай, Великобританию и Францию, хотят ли они присоединиться к новому соглашению о контроле над вооружениями, но США и Россия должны быть готовы работать над своим собственным соглашением. Китай неоднократно заявлял, что не хочет присоединяться к соглашению о контролю над вооружениями. "Мы прекрасно знаем, каковы позиции Пекина, Парижа и Лондона, - сказал Рябков. - Их это особо не интересует. Так что вторым лучшим вариантом было бы продолжение нашего диалога на двусторонней основе", пока продлевается договор СНВ-III".



"Он добавил, что для контроля ядерных ограничений следует полагаться на "разумные процедуры проверки", которые были согласованы для СНВ-III, а не на более строгие меры, которые потребовал Биллингсли для будущего соглашения", - отмечается в статье.



"В то время как США настаивали на том, чтобы новое соглашение ограничивало значительные силы России в области ядерного оружия малой дальности, которые не подпадают под действие договора СНВ-III, Рябков отметил, что США должны вывести свои собственные "нестратегические мощности " из Европы, включая бомбы B -61. Подобный шаг давно считается исключенным для Вашингтона".



"Пока переговорщики с обеих сторон упрямствуют, прогресс перед американскими выборами маловероятен, если в ближайшие недели президент России Владимир Путин и президент Трамп не проведут переговоры, считают бывшие американские чиновники. Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии, сказал, что он продлит договор СНВ-III и использует его в качестве основы для разработки других механизмов контроля над вооружениями. "У России очень мало стимулов вести переговоры на американских условиях так близко перед выборами, - подчеркнул Пранай Вадди, бывший сотрудник Госдепартамента и эксперт по контролю над вооружениями из Фонда Карнеги за международный мир. - Единственный способ изменить текущую динамику - это прямое взаимодействие между главами государств, потому что их ведущие переговорщики находятся в тупике".



Издание напоминает, что "стремясь усилить свои рычаги влияния на переговорах с Москвой в ближайшие недели, Биллингсли дал понять, что, если Трамп будет переизбран, а переговоры зайдут в тупик, США допустят истечение срока действия договора СНВ-III, а затем перейдут к расширению своих ядерных сил".



(...) Рябков указал, что вопрос о том, как Москва может отреагировать на такое развитие событий, остается открытым. "Есть разные способы, как симметричные, так и асимметричные, как этому противостоять", - сказал он.



Источник: The Wall Street Journal