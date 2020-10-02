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Последняя статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане
08:04 03.10.2020

За прошедшие сутки (по данным на 2 октября) в Казахстане зарегистрированы 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 108 106 случаев, из них:

в Алматы - 14396(+2),

в Нур-Султане - 14112(+3),

в Атырауской области - 11098(+2),

в Карагандинской области - 10286(+6),

в ВКО - 8787 (+18),

в ЗКО - 6867(+2),

в Шымкенте - 5190(+1),

в Алматинской области - 4977(+3),

в Жамбылской области - 4127(+0),

в СКО - 4125(+13),

в Павлодарской области - 3940(+4),

в Костанайской области - 3494(+2),

в Акмолинской области - 3492(+3),

в Туркестанской области - 3379(+1),

в Мангистауской области - 3340(+0),

в Актюбинской области - 3252 (+1),

в Кызылординской области - 3244(+1).

За этот же период в республике 82 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане - 2,
в Шымкенте - 27,
в Актюбинской области - 7,
в Атырауской области - 2,
в Западно-Казахстанской области - 1,
в Карагандинской области - 8,
в Костанайской области - 1,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 30,
в Павлодарской области - 3.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601701440
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