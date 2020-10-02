Последняя статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

08:04 03.10.2020

За прошедшие сутки (по данным на 2 октября) в Казахстане зарегистрированы 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 108 106 случаев, из них:



в Алматы - 14396(+2),



в Нур-Султане - 14112(+3),



в Атырауской области - 11098(+2),



в Карагандинской области - 10286(+6),



в ВКО - 8787 (+18),



в ЗКО - 6867(+2),



в Шымкенте - 5190(+1),



в Алматинской области - 4977(+3),



в Жамбылской области - 4127(+0),



в СКО - 4125(+13),



в Павлодарской области - 3940(+4),



в Костанайской области - 3494(+2),



в Акмолинской области - 3492(+3),



в Туркестанской области - 3379(+1),



в Мангистауской области - 3340(+0),



в Актюбинской области - 3252 (+1),



в Кызылординской области - 3244(+1).



За этот же период в республике 82 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:



в Нур-Султане - 2,

в Шымкенте - 27,

в Актюбинской области - 7,

в Атырауской области - 2,

в Западно-Казахстанской области - 1,

в Карагандинской области - 8,

в Костанайской области - 1,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 30,

в Павлодарской области - 3.