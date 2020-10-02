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Экс-ответсекретарь КазМИД Карашев брал взятки за организацию Астанинского процесса по Сирии
09:11 03.10.2020

Новые подробности появились по делу бывшего ответсекретаря МИД Казахстана Анарбека Карашева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Как сообщает телеканал Atameken Business, Анарбек Карашев получал взятки за заключение договоров услуг по организации значимых международных мероприятий, таких как заседания ШОС, ЕВРАЗЭС и Сирийские переговоры, известные как Астанинский процесс.

За все эти услуги экс-ответсекретарь получил взятку порядка 52 миллионов тенге. Из них 7 миллионов 400 тысяч тенге потрачено на сауны и рестораны, которые посещал Карашев. Также судом доказано, что во всех делах бывшему сотруднику МИД помогали еще 4 человека. Они получили от 2 до 5 лет лишения свободы. Сам же бывший ответсекретарь Министерства иностранных дел Анарбек Карашев и посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев получили по два года ограничения свободы.

Напомним, приговор Анарбеку Карашеву вынесли 21 сентября 2020 года. Изначально действия Карашева расценивались как хищение средств, выделенных на строительство здания посольства. Однако в ходе разбирательств суд переквалифицировал их в злоупотребление полномочиями.

Источник - inbusiness.kz
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