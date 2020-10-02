К финальной стадии передела Ирака, - А.Веселов

09:29 03.10.2020 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 02.10.2020



Межгосударственные отношения США – Ирак вступают в новую эру



В конце сентября госсекретарь Майк Помпео предупредил президента Ирака Бархама Салиха, что Вашингтон ожидает от Багдада решительных действий по прекращению нападений на посольство США, в противном случае дипломатическая миссия будет отозвана. Спустя несколько дней американский посол Мэтью Тьюллер сообщил министру иностранных дел Ирака Фуаду Хусейну, что Дональд Трамп принял политическое решение закрыть дипломатическое представительство, а межгосударственные отношения США – Ирак вступили в новую эру. Примечательно, что американская сторона проигнорировала премьер-министра М. аль-Кязыми, на которого по конституции страны возложена вся полнота исполнительной власти. Это прямой намек: в Вашингтоне больше не верят заверениям Багдада и его способности обеспечить безопасность дипломатической миссии.



Один из чиновников иракского МИД на условиях анонимности подтвердил, что американцы намерены закрыть посольство в течение двух-трех месяцев. Советник Кабинета министров по национальной безопасности Касим аль-Араджи провел экстренные встречи с премьером Иракского Курдистана М. Барзани и послом США М. Тьюллером, а глава МИД Ирака посетил Тегеран, где был принят высшими руководителями страны. Показательно, что если министр иностранных дел Ирана лишь вскользь осудил атаки на дипломатическое представительство, то президент ИРИ Хасан Роухани дал ситуации более широкую оценку: "Мы считаем присутствие Вооруженных сил США в регионе, будь то в Ираке, Афганистане или южных странах Персидского залива, наносящим ущерб безопасности и стабильности".



Любопытно, что мнения шиитских руководителей в самом Ираке разделились. Так, влиятельный религиозный лидер и глава коалиции "Саирун" Муктада ас-Садр призвал к расследованию нападений на международные дипломатические миссии в стране с целью сохранения престижа страны. Категорически против лидер радикальной группировки "Асаиб Ахль аль-Хак" Кейс аль-Хазали, который выступил с оправданием регулярных нападений на посольство США в Багдаде: оно, по его словам, является "посольством захватчика". Другая проиранская группировка "Кятаиб Хезболла" также выступила с новыми угрозами: глава службы безопасности Абу Али аль-Аскари заявил, что его бойцы "сокрушат войска США на территории Ирака".



В подтверждение своих намерений продолжать нападения 28 сентября боевики выпустили две неуправляемые ракеты по американской базе в районе международного аэропорта Багдада, однако НУР упали с недолетом и поразили жилой дом; погибли пять мирных жителей, еще двое получили ранения. В тот же день в провинции Зи-Кар атаке с использованием придорожного фугаса подверглась логистическая колонна одного из подрядчиков возглавляемой США международной коалиции, одна машина была серьезно повреждена. При этом в американском посольстве сообщили, что получили разведывательные данные, указывающие на намерение проиранских ополченцев совершить очередной штурм дипмиссии с целью захвата заложников.



В самих Соединенных Штатах решение Трампа закрыть посольство в Багдаде вызвало бурю возмущения его противников. Они посчитали это явной сдачей позиций под нажимом шиитских экстремистов, что сильно уменьшит американское влияние в Ираке и усилит иранское: "Мы дадим иранцам больше, чем они когда-либо мечтали". Дополнительным аргументом послужил тот факт, что ровно два года назад, 29 сентября 2018 г., Трамп настоял на закрытии Генерального консульства США в Басре в связи с отсутствием безопасности и постоянными обстрелами. Теперь в Ираке останется лишь одно диппредставительство – генконсульство в Эрбиле, и, по данным СМИ, американские дипломаты уже начали перевод части персонала в столицу автономии. В президентской гонке, которая принимает в США ожесточенный характер, используются все доступные средства повлиять на ее исход, но в случае с посольством в Багдаде попытки обвинить Трампа в импульсивности наивны.



Вашингтон давно реализует свой проект передела мира в обстановке "управляемого хаоса", и то, что делается здесь, очень мало зависит от того, кто занимает Овальный кабинет. Решение закрыть посольство в Багдаде может означать, что американцы устали от ситуации в Ираке и приступили к более решительным шагам.



К чему это может привести?



Закрытие посольства США в Багдада означает, что его функции будет исполнять генконсульство в Эрбиле, и это действительно неординарное решение, последствия которого могут быть значительны. 30 сентября М. аль-Кязыми встретился с послами 29 стран (российского среди них не было) и признал, что примеру американцев могут последовать ряд международных организаций и дипломатических миссий, включая Европейский союз, которые уже обсуждают этот вопрос. Президент курдской автономии Нечирван Барзани высказался по этому поводу вполне определенно: "Мы с большой озабоченностью следим за последними угрозами и нападениями на дипломатические миссии и базы международной коалиции, которые защищают иракцев от террора. Мы поддерживаем усилия по предотвращению новых атак и готовы помочь обеспечить безопасность и стабильность".



Нечирван Барзани. Фото: Anadolu



В случае закрытия посольства США и даже небольшого числа их союзников значимость автономии на международной арене резко повысится. Иракские курды и так не могут пожаловаться на невнимание – редкий день обходится без высокопоставленных иностранных делегаций. Так, вопросы взаимодействия обсуждались на встрече премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани с делегацией международной коалиции по борьбе с запрещенной в России группировкой ИГ* во главе с заместителем командующего генерал-майором Кевином Копси. Министр обороны Италии Лоренцо Герини на встрече с лидерами Иракского Курдистана подтвердил, что его страна остается одним из ключевых государств-членов международной коалиции, парламент продлил мандат на размещение войск в Ираке, а потому итальянские военные советники в Эрбиле продолжат обучение и поддержку сил пешмерга. Особо стоит отметить содержание пресс-релиза по итогам встречи посла Евросоюза в Ираке Мартина Хута с главой правительства автономии: "Премьер-министр Барзани поблагодарил Европейский союз за его надежную и последовательную поддержку Курдистана, подчеркнув, что Региональное правительство по-прежнему привержено тому, чтобы быть позитивной движущей силой мира и стабильности в Ираке и во всем регионе. Признавая достижения Эрбиля перед лицом региональных и глобальных проблем, посол Хут подчеркнул, что Курдистан является примером успеха и роста в Ираке, и Евросоюз готов к дальнейшему развитию двусторонних отношений и увеличению инвестиций".



Шиитские группировки, естественно, следят за развитием событий и уже отреагировали: вечером 30 сентября по району международного аэропорта Эрбиля, где находится крупная база войск коалиции, были выпущены шесть неуправляемых ракет. Ни одна из них не достигла целей, две и вовсе не взорвались, но расчет был на то, чтобы дать сигнал – мы и здесь вас достанем.



Однако трудно представить, что столичным чиновникам придется ездить из Багдада в Эрбиль, чтобы согласовать те или иные вопросы с иностранными представительствами – для федерального центра это унизительно. А главное состоит в том, что у США имеется сильный козырь, которым они могут воспользоваться для "усмирения". Это санкции. Ирак в высокой степени зависит от поставок электроэнергии, нефтепродуктов, предметов первой необходимости из Ирана. Вашингтон, введя жесткие санкции против Тегерана, долгое время закрывал глаза на торгово-экономические связи между соседними странами, сделав исключение в качестве поблажки Багдаду. Если Белый дом решит распространить санкции в полном объеме, для Ирака это может обернуться катастрофой, вплоть до массового голода. В этом случае просматривается вероятность гражданской войны, но американцам не внове, когда за их интересы иракцы будут убивать иракцев. Напротив, это приблизит распад Ирака на Курдистан и две другие области, контролируемые арабами-суннитами и шиитами. Сунниты еще в январе выступили против вывода ВС США из Ирака, ну а к радикальным шиитами и меры будут приниматься радикальные.



В связи с этим обращает на себя внимание Программа ООН по окружающей среде (UNEP), которая внезапно приступила в партнерстве с правительством Ирака к разработке Национального плана адаптации для повышения устойчивости страны к изменению климата. Оценка климатических рисков будет проводиться для выявления источников средств к существованию (!). Эксперты ООН прогнозируют снижение производительности сельского хозяйства и увеличение нехватки воды, что будет иметь серьезные последствия для здоровья населения.



Интересно, где была ООН и эти эксперты, когда в Ираке за несколько лет, начиная с 2003-го, оккупанты уничтожили такое количество финиковых пальм, что страна превратилась из мирового лидера по их производству в импортера?



Глава польского правительства с чешским премьером на саммите Вишеградской группы. Источник: premier.gov.pl



Не менее важным аспектом неустанного миротворчества ООН стала резолюция СБ продлить мандат "Специальной следственной группы по привлечению к ответственности за преступления, совершенные ИГ*" (UNITAD) до 18 сентября 2021 года. Группа была создана в 2017 году, но приступила к работе лишь два года спустя. Она уполномочена поддерживать усилия по привлечению к ответственности членов ИГ за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные ими в Ираке. Возглавляет группу гражданин Великобритании юрист по образованию Карим Асад Ахмад Хан, который ранее расследовал обвинения в адрес бывшей Югославии и Руанды. Он приветствовал очередное продление мандата как "демонстрацию неизменной коллективной воли международного сообщества и правительства Ирака работать бок о бок в поисках справедливости и ответственность за погибших и пострадавших от рук ИГ". Бюджет группы не раскрывается, но ежемесячно он составляет, по оценкам, семизначную цифру в долларах.



Ну и в подготовке к досрочным парламентским выборам в 2021 году возникла новая проблема: правительство Ирака отложило намеченную на октябрь текущего года всеобщую перепись населения на конец следующего года. Последняя перепись проводилась в 1997 году, и совершенно неясно, как организовать свободные и демократические выборы в Ираке, если неизвестно, сколько там жителей? Источник - fondsk.ru

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