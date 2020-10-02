Трампу колют в организм коктейль антител фирмы Regeneron

10:18 03.10.2020

Дональду Трампу сделали инъекцию коктейля из антител



Президенту США Дональду Трампу, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом, сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, сообщил врач главы государства Шон Конли.



Как сообщает РБК, инъекция содержала 8 гр препарата и была единичной. В дополнение к этому президент также принял витамин D, цинк, фамотидин, мелатонин и ежедневную порцию аспирина.



По словам врача, президент утомлен, "но в хорошем настроении". Состояние Трампа оценивает команда медиков, она определит дальнейшие действия по его лечению, отметил Конли.



У Мелании Трамп, которая также заразилась коронавирусом, небольшой кашель и головная боль, говорится в сообщении врача. У остальных членов семьи Трампа тесты на коронавирус отрицательные.



Позже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сообщила, что президента доставят в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида, где он проведет несколько дней. Представитель Белого дома подчеркнула, что это предосторожность, рекомендованная врачами. Во время пребывания в госпитале Трамп будет работать.