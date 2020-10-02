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Таджикистан и Узбекистан не решили вопрос открытия границ
11:21 03.10.2020

Решение об открытии границы с Узбекистаном Республиканский штаб по противодействию распространения коронавируса еще не принял, - сообщает "Азия-Плюс", ссылаясь на МИД Таджикистана.

"Мы только вчера, 1 октября, получили официальное уведомление от Узбекистана на счет их намерения открыть границу. Соответственно письмо мы отправили Республиканскому штабу. В настоящее время от штаба еще ответ не получили",- сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что в связи с пандемией именно республиканский штаб принимает решение об открытии границы, определяет условия ее пересечения и ограничения.

Напомним, Узбекистан с 1 октября открыл границу для всех стран, в том числе и для Таджикистана: при этом страны разделены на группы, согласно которым вводятся ограничения.

В пропускном пункте "Дусти" "Азия-Плюс" сообщили, что 1 октября, всего несколько человек пересекли границу.

"В сторону Узбекистан пропустили несколько человек в связи экстренными случаями в их семье, а в Таджикистан въехал автобус с узбекскими студентами, которые учатся в таджикских вузах", - сообщили в пограничном пункте.

При этом отметили, что были соблюдены все необходимые меры.

В другом пропускном пункте между Таджикистаном и Узбекистаном "Азия-Плюс" сообщили, что "границы будут открыты и граждане смогут передвигаться через границу только после президентских выборов, которые пройдут 11 октября".

Между тем, на КПП "Пахтаабад" и "Фотехабад" таджикские пограничники сказали журналистам Радио "Озоди", что границу могут пересечь только те граждане Таджикистана, у которых супруг или супруга – поданные Узбекистана.

Там же отметили, что находящиеся в Узбекистане таджикистанцы могут спокойно вернуться на родину. Въезд в Таджикистан разрешен и грузовикам с российскими номерами, у водителей которых имеется гражданство Таджикистана.

По решению властей Узбекистана, к лицам, въезжающим в Узбекистан через автомобильные и пешеходные контрольно-пропускные пункты на границе с Таджикистаном, будут применяться условия "красных стран" – то есть допускаются на территорию Узбекистана только при наличии отрицательного ПЦР-теста, произведенного не позднее 72 часов до въезда.

Кроме этого, на всех контрольно-пропускных пунктах на границе двух государств установлены лаборатории, где можно сдать тест за свой счет. Результат теста будет готов в течение 10 минут. Стоимость теста составляет порядка $20.

Лица, у которых будет выявлена инфекция, не будут пропущены через границу.

Те граждане, которые имеют медицинскую справку об отсутствии коронавирусной инфекции, полученную не позднее трех суток до въезда, не будут сдавать тест на границе.

Согласно условиям для стран "красной зоны", для въезжающих в Узбекистан через автомобильные и пешеходные контрольно-пропускные пункты необходима обязательная 14-дневная самоизоляция в гостинице или дома.

Источник - centralasia.media
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