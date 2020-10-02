Азербайджан отрицает сообщение Армении о сбитых самолетах

12:42 03.10.2020

Ни один боевой самолет ВВС Азербайджана не был сбит во время утренних боевых операций в Нагорном Карабахе, заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы. Он сказал, что, напротив, беспилотники Азербайджана уничтожают армянскую боевую технику.



"Сегодня армянская сторона вновь распространила дезинформацию о якобы сбитых самолетах и беспилотных летательных аппаратах ВВС Азербайджана. Еще раз повторяем, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана сбит не был",- передает слова господина Даргяхлы аккаунт Минобороны Азербайджана в Facebook. Представитель Минобороны заявил, что Армения своими сообщениями пытается восполнить информационную пустоту во время боевых действий.



Ранее Минобороны Армении сообщило о трех самолетах противника, сбитых на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Министерство явно указало на принадлежность одного из них ВВС Азербайджана. Армения не уточняла, какие именно самолеты были сбиты.