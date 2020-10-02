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Карабах не сдается дипломатии. Армению и Азербайджан никак не усадить за стол переговоров, - "Къ"
12:43 03.10.2020

Газета "Коммерсантъ" №181 от 03.10.2020, стр. 1
Беспрецедентное международное давление, которое с каждым днем все сильнее оказывается на участников карабахского конфликта, по-прежнему не приводит к ощутимым результатам. Продолжающаяся уже почти неделю война объединила даже тех, кого в последние годы мало что может объединить: РФ и США зафиксировали "совпадение подходов к проблеме". В свою очередь, и в Баку, и в Ереване утверждают, что именно противоборствующая сторона не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров. Провалы всех попыток добиться прекращения огня тем временем уже поставили Нагорный Карабах на грань гуманитарной катастрофы.

Способы усадить представителей Армении и Азербайджана за стол переговоров 2 октября активно обсуждались во многих форматах. Так, президент РФ Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В сообщении пресс-службы Кремля отмечалось, что "с обеих сторон была выражена серьезная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока". Таким образом, Москва, по сути, поддержала звучащие из Еревана заявления о том, что с азербайджанской стороны в боевых действиях участвуют исламисты из Сирии и Ливии. В свою очередь, в Баку в пятницу ответили зеркально, объявив об участии в конфликте с армянской стороны "иностранных террористов", а точнее, боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Тем временем глава МИДа Сергей Лавров обсудил ситуацию со своим коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, и там также прозвучала тема с "вовлечением в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии".

Примерно в то же время секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встречался в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном.
После окончания переговоров пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин рассказал журналистам: участниками встречи "зафиксировано совпадение подходов к карабахской проблеме и подтверждена необходимость скорейшего запуска мирного политико-дипломатического процесса по поиску путей ее решения".

Затрагивали вопрос и участники двухдневного саммита Евросоюза.

На пресс-конференции в Брюсселе глава Европейского совета Шарль Мишель выразил солидарное мнение стран-членов ЕС о том, что единственный вариант разрешения проблемы - это привлечение Минской группы ОБСЕ, пытающейся решить вопрос с 1992 года. Напомним, что накануне президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон (лидеры "тройки" стран-сопредседателей Минской группы - России, США и Франции) призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры "добросовестно и без выдвижения предварительных условий".

Это единственный переговорный формат, который сегодня существует",- охотно согласился в опубликованном в пятницу интервью французской газете Le Figaro Никол Пашинян.

"Армения привержена тому, чтобы решить конфликт мирным путем. Мы будем продолжать решительно отражать агрессию Азербайджана, но в то же время готовы работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении прекращения огня на основании соглашений 1994–1995 годов",- официально подтвердили в пятницу и в МИД Армении.

Между тем в ответном заявлении МИД Азербайджана обвинил Ереван в неготовности к урегулированию конфликта.

В неоднократных заявлениях, озвученных Минской группой ОБСЕ, подчеркивалась неприемлемость статус-кво. Но при этом Армения преследует цель укрепить статус-кво, основанный на оккупации. Очевидно, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров, стараясь аннексировать захваченные территории",- говорится в сообщении дипломатического ведомства.

А наиболее откровенно вновь выступил главный внешнеполитический союзник Баку - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации",- сказал он.

На фоне "войны слов" продолжаются - и даже набирают обороты - и боевые действия. Так, в пятницу Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах Тертерского и Бардинского районов республики. Как объявил в пятницу помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, удары по территории страны ведутся как с территории Нагорного Карабаха, так и с территории Армении. По его словам, "армянские вооруженные силы продолжают целенаправленно атаковать населенные пункты Азербайджана и мирных жителей".

В Армении информацию об обстрелах азербайджанской территории не подтверждают и обращают внимание на потери, которые несет Карабах из-за действий вооруженных сил Азербайджана. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян обвинил азербайджанских военных в использовании баллистических ракет для поражения гражданских объектов в Нагорном Карабахе.

Азербайджан трижды нанес удары по Степанакерту. Разрушены жилые дома, много раненых",- заявил, в свою очередь, омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян.

Напомним, застарелый конфликт вновь разгорелся 27 сентября. Тогда Минобороны Азербайджана заявило о начале контрнаступательной операции, а Армения - о нападении на НКР. "Нынешнее противостояние отличается от прежних вспышек конфликта,- отметил в беседе с "Ъ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.- Если раньше краткосрочные интенсивные столкновения сменялись новым раундом переговоров, то теперь складывается ощущение, что стороны - во всяком случае, одна из сторон - пока не достигли своих тактических целей и чувствуют возможности для продолжения конфликта".

Пока Баку и Ереван по-прежнему не могут сблизить позиции, в зоне конфликта все больше требуется гуманитарная помощь.

В Еврокомиссии объявили о готовности выделить для начала €500 тыс. на медицинское обслуживание, оборудование, продукты питания и другую помощь для тысяч потерпевших.
Средства направят партнерам ЕС, в том числе Международному комитету Красного Креста. "МККК получает сообщения о людях, которые пытаются перебраться сами и перевезти родных туда, где безопаснее. Многие другие, чтобы спастись, сутками прячутся в неотапливаемых подвалах своих домов,- говорится в заявлении организации.- Сотни жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, таких как школы и больницы, уничтожены огнем тяжелой артиллерии. Среди руин разрушенных зданий людей ждет еще одна опасность - неразорвавшиеся боеприпасы". В МККК отмечают, что "новая эскалация началась в преддверии зимы, в момент, когда дети всего несколько недель назад снова пошли в школу, а люди пытаются защитить себя и свои семьи от последствий пандемии коронавируса". Когда эта эскалация закончится, предсказывать сейчас не берется никто.

Галина Дудина, Павел Тарасенко

Источник - kommersant.ru
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