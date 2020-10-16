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Российская журналистка Ирина Славина в знак протеста сожгла себя у здания Нижегородского УВДРоссийская журналистка Ирина Славина в знак протеста сожгла себя у здания Нижегородского УВД
14:34 03.10.2020

В России журналистка Ирина Славина подожгла себя возле здания МВД

CentralAsia (CA) - Главный редактор Koza.Press в Нижнем Новгороде Ирина Славина подожгла себя у здания местного МВД, сообщила редакция портала со ссылкой на ее мужа.

По информации издания, журналистка погибла от полученных травм. Позднее страница, на которой было опубликовано сообщение о смерти редактора, стала недоступна.

На своей странице Facebook Ирина Славина написала днем 2 октября: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Местные власти подтвердили факт гибели женщины в результате самосожжения в центре Нижнего Новгорода, проводится доследственная проверка. В сообщении СУ СК по Нижегородской области говорится, что погибшей является Ирина Мурахтаева (Славина).

Сама Славина сообщала изданию The Insider, что обыски проводились в рамках уголовного дела в отношении нижегородского бизнесмена Михаила Йоселевича. О возбуждении уголовного дела против Йоселевича сообщила в четверг пресс-служба партии "Яблоко". По информации пресс-службы, его обвиняют в сотрудничестве с "нежелательной организацией". Также в четверг об обысках сообщили и другие представители местной оппозиции – Алексей Садомовский, Юрий Шапошников, Дмитрий Силивончик и Михаил Бородин.

The Insider пишет, что перед началом обыска Славиной предложили "добровольно сдать брошюры и листовки "Открытой России", которая в России внесена в список "нежелательных организаций". По мнению журналистки, правоохранители считают, что организация Михаила Ходорковского финансирует протесты против благоустройства парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде.

В следственным управлении СК РФ по региону заявили, что смерть журналистки не связана с проведением у нее обысков.

Ирина Славина была главным редактором нижегородского онлайн-издания Koza.Press, публиковавшего материалы, критикующие российские власти. Сама журналистка часто выступала с критикой местных и федеральных властей.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601724840
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