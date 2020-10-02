Инвесторы болеют за Дональда Трампа

14:37 03.10.2020

Положительный результат на COVID-19 у президента США привел к отрицательному результату на рынках



Финансовые и товарные рынки отреагировали падением котировок на сообщения о заражении коронавирусом президента США. Фьючерсы на американские индексы потеряли около 2%, нефть подешевела более чем на 3%, курс доллара к основным валютам опустился на 0,4–0,6%. Высоким спросом пользовалось золото, котировки которого поднялись до $1916 за унцию.



Американские рынки болезненно отреагировали на новость о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом. За первый час после появления сообщения, по данным агентства Reuters, котировки декабрьского фьючерса на индекс NASDAQ падали более чем на 2,2%, до отметки 11,3 тыс. пунктов. Стоимость декабрьского фьючерса на индекс S&P 500 опускалась на 1,8%, до отметки 3,3 тыс. пунктов. Столь же негативно реагировал и нефтяной рынок. Котировки октябрьского контракта на поставку нефти WTI теряли в цене более 3%, достигая отметки $37,3 за баррель. На 3% снижались котировки ближайшего фьючерса и на североморскую нефть Brent, до $39,4 за баррель.



Менее выраженной, но также заметной была реакция валютного рынка.



Американская валюта подешевела относительно японской иены на 0,6%, до ?104,9. Курс евро поднимался на 0,4%, до $1,174, курс фунта стерлингов - на 0,5%, до $1,294. Инвесторы начали более активно покупать и золото, цена которого, по данным агентства Reuters, поднималась более чем на 1%, до отметки $1916 за тройскую унцию.



Около 8:00 мск президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что он и первая леди Меланья Трамп заразились COVID-19. Это произошло спустя несколько часов после новости о заражении его советницы Хоуп Хикс, сопровождавшей президента США в поездках на текущей неделе.



Как отмечает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин, "рынки ожидаемо более чувствительны к новостному фону в преддверии президентских выборов - достаточно посмотреть на торговый день перед дебатами кандидатов". Аналитики "Велес Капитала" указывают, что заболевание ограничит возможности Дональда Трампа по проведению предвыборной кампании и в очередной раз напомнило инвесторам о вирусной опасности. Сама новость "повышает неопределенность на рынках, что снижает спрос на рискованные активы", отмечает господин Громадин. Поэтому и наблюдается распродажа на товарно-сырьевых рынках. Однако, как отмечает аналитик, растет цена на золото, которое считается защитным активом.



Впрочем, к 12:00 ситуация на рынках стабилизировалась.



Фьючерсы на американские фондовые индексы компенсировали до трети утренней потери.



Фьючерсы на нефть WTI поднялся до $37,7 за баррель. Курс евро откатился до $1,172, а курс фунта стерлингов - до $1,2915. Котировки золота также опустились ниже отметки $1910 за унцию. К тому же инвесторы сосредоточились на ожиданиях других значимых для рынка новостей. В частности, публикации отчета по рынку труда США за сентябрь - в случае позитивной статистики она может несколько повысить аппетит к риску у инвесторов.